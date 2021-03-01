«Днем она отдыхает»: в Новосибирске на Вокзальной магистрали заметили спящую сову

На дереве в центре Новосибирска уснула сова
В Новосибирске во дворе дома на Вокзальной магистрали, 5 новосибирцы заметили сову. Птица дремлет на ветке.
— Это бородатая неясыть. Они залетают в город. Реже, чем длиннохвостые неясыти, но такое тоже бывает. Они гнездятся в Академгородке и перемещаются зимой в поисках пищи, — рассказал корреспонденту НГС орнитолог, старший научный сотрудник Новосибирского государственного краеведческого музея Николай Балацкий. — То, что она днем отдыхает, — это нормально. Вечером должна улететь. Охотится на воробьев, или других городских птиц.
Орнитолог советует не трогать птицу — сова вполне может самостоятельно о себе позаботиться и защититься от других птиц.
В прошлом году к новосибирским волонтерам из Центра реабилитации диких животных поступила «самая настоящая большая и злая сова» — молодой самец длиннохвостой неясыти. Птица врезалась в окно и была атакована воронами.