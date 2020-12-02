Кошка застряла в потолке ванной — спасатели сняли видео, на котором зверь выглядывает с высоты

Новосибирская служба спасателей МАСС спасла домашнюю кошку из люка водоснабжения. Спасатели пытались выманить животное лакомством, но после нескольких неудачных попыток выпилили несколько плиток в ванной.

Звонок в спасательную службу поступил вчера в 22:47 из дома на улице Курчатова в Калининском районе. Женщина рассказала, что ее кошка залезла в ревизионный люк водоснабжения, который расположен на потолке ванной, и не может вылезти.

— В ванной комнате в потолке оказался лючок, из которого смотрела и жалобно мяукала кошка. Все попытки достать животное из люка руками или выманить с помощью вкусных консервов не увенчались успехом. Поэтому спасателям пришлось выпилить несколько плиток в боковом простенке в ванной комнате и выманить бедное животное, которое было передано радостной хозяйке, — сообщили спасатели МАСС.