Кошка застряла в потолке ванной — спасатели сняли видео, на котором зверь выглядывает с высоты

В Новосибирске спасатели приехали к застрявшей в потолке кошке
Новосибирская служба спасателей МАСС спасла домашнюю кошку из люка водоснабжения. Спасатели пытались выманить животное лакомством, но после нескольких неудачных попыток выпилили несколько плиток в ванной.
Звонок в спасательную службу поступил вчера в 22:47 из дома на улице Курчатова в Калининском районе. Женщина рассказала, что ее кошка залезла в ревизионный люк водоснабжения, который расположен на потолке ванной, и не может вылезти.
— В ванной комнате в потолке оказался лючок, из которого смотрела и жалобно мяукала кошка. Все попытки достать животное из люка руками или выманить с помощью вкусных консервов не увенчались успехом. Поэтому спасателям пришлось выпилить несколько плиток в боковом простенке в ванной комнате и выманить бедное животное, которое было передано радостной хозяйке, — сообщили спасатели МАСС.
В службе напомнили, что если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112,
В феврале мы рассказывали историю спасателей МАСС, которые спасли ньюфаундленда — собака застряла на острове Саранок посреди Оби. Ранее животное заметили жители Заельцовского района и обратились за помощью к различным службам.