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Кошка застряла в потолке ванной — спасатели сняли видео, на котором зверь выглядывает с высоты

Животное пытались выманить консервами

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Кошка залезла в люк на потолке и не вылезала

Кошка залезла в люк на потолке и не вылезала

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В Новосибирске спасатели приехали к застрявшей в потолке кошке

Новосибирская служба спасателей МАСС спасла домашнюю кошку из люка водоснабжения. Спасатели пытались выманить животное лакомством, но после нескольких неудачных попыток выпилили несколько плиток в ванной.

Звонок в спасательную службу поступил вчера в 22:47 из дома на улице Курчатова в Калининском районе. Женщина рассказала, что ее кошка залезла в ревизионный люк водоснабжения, который расположен на потолке ванной, и не может вылезти.

— В ванной комнате в потолке оказался лючок, из которого смотрела и жалобно мяукала кошка. Все попытки достать животное из люка руками или выманить с помощью вкусных консервов не увенчались успехом. Поэтому спасателям пришлось выпилить несколько плиток в боковом простенке в ванной комнате и выманить бедное животное, которое было передано радостной хозяйке, — сообщили спасатели МАСС.

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В службе напомнили, что если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

В феврале мы рассказывали историю спасателей МАСС, которые спасли ньюфаундленда — собака застряла на острове Саранок посреди Оби. Ранее животное заметили жители Заельцовского района и обратились за помощью к различным службам.

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МАССдомашние животныепитомцы
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