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Лисы за 500: сибирячка открыла необычный бизнес — она продает прогулки с дикими животными на поводке

В частном приюте живут лисы, сурикат, петух, курица, кошки и собаки с тяжелой судьбой

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Рассказываем о необычных обитателях приюта&nbsp;

Рассказываем о необычных обитателях приюта 

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Жительница Новосибирска зарабатывает на прогулках с дикими животными

Животные живут в частном приюте в Новосибирске, в котором обитают еще собаки и кошки с тяжелой судьбой. Хозяйка приюта Елена Шелест рассказала нам про своих подопечных.

Статус самых популярных обитателей по праву принадлежит двум лисам — Феликсу и Максимусу. Оба — стопроцентные покорители женских сердец. Феликс — серебристо-черный лис, ему почти 5 лет. Его хозяйка, Елена Шелест, говорит, что Феликс, в отличие от Макса, более спокойный, разговорчивый, часто идет на руки к гостям приюта.

Оба лиса очень дружелюбны и идут на контакт с людьми — им нравится, когда их гладят&nbsp;

Оба лиса очень дружелюбны и идут на контакт с людьми — им нравится, когда их гладят 

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— Феликс — хитрый, жизнерадостный зверек, но ленивый. Макс — рыжий, с роскошным хвостом, тоже ленивый, но любопытный, любит играть, а по хитрости не уступает своему собрату, — рассказывает о своих питомцах Елена и добавляет, что лиса животное шумное, шкодливое, любознательное и жизнерадостное.

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Иногда своими повадками Феликс бывает похож на кошку

Иногда своими повадками Феликс бывает похож на кошку

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Максимус с удовольствием гуляет на поводке и общается с гостями&nbsp;

Максимус с удовольствием гуляет на поводке и общается с гостями 

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В приюте живет еще третья серебристая лисица — ее зовут Чудо. Пока что она не выходит к гостям, потому что боится людей и собак.

Это Шурик. Говорят, сурикаты-мальчики более&nbsp;добрые, а девочки — характерные&nbsp;

Это Шурик. Говорят, сурикаты-мальчики более добрые, а девочки — характерные 

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Кроме лис, в приюте живут петух Рубль, курица Бочка и сурикат Шурик, восемь собак и шесть кошек, две из которых принадлежат Елене лично. Животные попадали к сибирячке кто откуда — с улицы, из контактного зоопарка, кого-то спасли от живодеров, алкашей и отлова, кого-то подбросили, сурикат — ручной, куплен у заводчиков, лисы тоже куплены Еленой лично.

А вы знали, что сурикаты имеют более 30 вариантов крика, каждый из которых имеет свое значение?

А вы знали, что сурикаты имеют более 30 вариантов крика, каждый из которых имеет свое значение?

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С животными можно гулять, они все контактны, не боятся людей — с ними можно фотографироваться на свой фотоаппарат. Кроме прогулок животные участвуют в организованных фотосессиях, устраиваются фотодни.

Собаки и кошки тоже с удовольствием принимают гостей, дают себя сфотографировать и демонстрируют свои довольные мордочки&nbsp;

Собаки и кошки тоже с удовольствием принимают гостей, дают себя сфотографировать и демонстрируют свои довольные мордочки 

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Стоимость разная — прогулка от 500 рублей, фотосессия от 1500 рублей — так Елена поддерживает приют, вырученные средства идут на корм и содержание животных. Все животные привиты, проглистогонены, стерилизованы, находятся под постоянным наблюдением врача.

Правда, подобные прогулки с дикими животными одобряют не все. Зоозащитники и волонтеры сравнивают их с контактными зоопарками:

— Этот частный приют, на мой взгляд, больше похож на контактный зоопарк, а они в нашей стране запрещены. Приют для животных должен выполнять функцию временной передержки животных с последующим их пристройством в новый дом или же содержать на постоянной основе старых животных и животных-инвалидов. Подобного рода фотосессии, где лис, обезьян и другую экзотику держат на поводке и предлагают сфотографироваться за деньги, я не поддерживаю, поскольку для диких животных не характерно такое поведение, их к этому принуждают. Как альтернатива — благотворительная фотосессия, на которой люди могут сфотографироваться с породистой собакой, а собранные деньги идут на содержание животных в приюте. Организаторы таких мероприятий всегда подбирают собак, которые любят внимание людей, но если им это надоедает, то хозяин в любое время может увезти животное домой. Поэтому можно сказать, что данную организацию с точки зоозащиты я не поддерживаю, — говорит Влада Живаева, зоозащитник и волонтер «Первого городского приюта».

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