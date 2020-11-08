Лисы за 500: сибирячка открыла необычный бизнес — она продает прогулки с дикими животными на поводке

Животные живут в частном приюте в Новосибирске, в котором обитают еще собаки и кошки с тяжелой судьбой. Хозяйка приюта Елена Шелест рассказала нам про своих подопечных.



Статус самых популярных обитателей по праву принадлежит двум лисам — Феликсу и Максимусу. Оба — стопроцентные покорители женских сердец. Феликс — серебристо-черный лис, ему почти 5 лет. Его хозяйка, Елена Шелест, говорит, что Феликс, в отличие от Макса, более спокойный, разговорчивый, часто идет на руки к гостям приюта.