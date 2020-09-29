На озере Малые Чаны поймали браконьера с десятью сетями — ему грозит до двух лет тюрьмы

Браконьера с десятью сетями поймали на озере Малые Чаны
В Новосибирской области инспекторы поймали браконьера на озере Малые Чаны. Житель Здвинска поставил 10 сетей.
— Браконьер при помощи 10 ставных сетей незаконно добыл 21 судака, 26 щук, 55 окуней. Ущерб, нанесенный водным биоресурсам незаконными действиями браконьера, составил 107 205 рублей. Материал направлен в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по пункту «а» части 1 статьи 256 УК РФ (причинение крупного ущерба), — сообщили в Верхнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.
По этой статье браконьеру грозит до двух лет лишения свободы, а также крупный штраф до полумиллиона рублей.
В конце июля в Новосибирске на Обском море поймали браконьера — мужчина поставил четыре сети для ловли рыбы.
В начале июня новосибирский Рыбнадзор отправил заявление в полицию из-за появившейся в соцсетях фотографии с выловленным из Оби осетром.