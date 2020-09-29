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На озере Малые Чаны поймали браконьера с десятью сетями — ему грозит до двух лет тюрьмы

Он наловил рыбы на 100 тысяч рублей

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Мужчина наловил рыбы больше чем на 100 тысяч рублей

Мужчина наловил рыбы больше чем на 100 тысяч рублей

Браконьера с десятью сетями поймали на озере Малые Чаны

В Новосибирской области инспекторы поймали браконьера на озере Малые Чаны. Житель Здвинска поставил 10 сетей.

— Браконьер при помощи 10 ставных сетей незаконно добыл 21 судака, 26 щук, 55 окуней. Ущерб, нанесенный водным биоресурсам незаконными действиями браконьера, составил 107 205 рублей. Материал направлен в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по пункту «а» части 1 статьи 256 УК РФ (причинение крупного ущерба), — сообщили в Верхнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.

По этой статье браконьеру грозит до двух лет лишения свободы, а также крупный штраф до полумиллиона рублей.

В конце июля в Новосибирске на Обском море поймали браконьера — мужчина поставил четыре сети для ловли рыбы.

В начале июня новосибирский Рыбнадзор отправил заявление в полицию из-за появившейся в соцсетях фотографии с выловленным из Оби осетром.

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браконьерстворыбалка
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