На озере Малые Чаны поймали браконьера с десятью сетями — ему грозит до двух лет тюрьмы

По этой статье браконьеру грозит до двух лет лишения свободы, а также крупный штраф до полумиллиона рублей.

В конце июля в Новосибирске на Обском море поймали браконьера — мужчина поставил четыре сети для ловли рыбы.

В начале июня новосибирский Рыбнадзор отправил заявление в полицию из-за появившейся в соцсетях фотографии с выловленным из Оби осетром.