— Моему сыну 21 год. У него есть ребенок. Осенью будет 2 года. Учился в техникуме. Но потом ему предложили элитные войска и он бросил учебу. Сначала он собирался идти туда вместе с папой. Но я спрятала документы. Месяц не отдавала — дала время подумать. Спустя три месяца он пришел с документами в военкомат. Решение принял за два дня. Быстро прошел медкомиссию и его взяли. Подписал на год. Это всё патриотизм. Он и в армии хотел служить. Рвался туда — не так, как другие. Он вообще планировал еще раньше остаться по контракту. Но служил далеко, поэтому приехал в Тюмень и подписал здесь. Тем более сейчас такая ситуация. Когда он сообщил, что уже точно поедет, мы ревели, ночами не спали. Страшно. Очень страшно. Всё бы сделала, чтобы не пошел. В какой-то степени гордимся. Всё равно кому-то надо. Но хотелось бы, чтобы это был не наш сын. Переживаем. Его сестра вообще плачет, не может успокоиться. У меня душа болит. Обещала, что не буду плакать. Чтобы с тяжелым сердцем не уходил.