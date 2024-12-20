Мамой клянусь! В Абхазии нужно приносить присягу на местном языке, чтобы получить гражданство — узнали, как это сделать и зачем

Прочитать, что написано на абхазском, практически невозможно Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Абхазия осталась без электроэнергии и зарплат бюджетникам из-за отказа ратифицировать соглашение с Россией о строительстве апарт-отелей российскими инвесторами. Как бы ни было тяжело сейчас республике, но отдавать свою землю, которой очень мало, абхазы не хотят. Закон «О гражданстве Республики Абхазия» всё время ужесточают. Вот и сейчас депутаты парламента приняли в окончательном чтении законопроект, по которому с 1 мая 2025 года в республике создадут госреестр всех вступивших в гражданство, это поможет прекратить продажу паспортов, уверены в правительстве. Кроме того, претендующие на получение паспорта республики должны будут произносить клятву на абхазском. А вот это действительно жестоко. Выучить этот язык практически невозможно, с ним нужно родиться, говорят те, кто пытался. Узнали, для чего людям нужно гражданство не признанной большинством стран республики. И сложно ли его получить.

Абхазский язык нужно учить с рождения Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Пять голубей сидели на пяти камнях

Абхазский язык относится к западно-кавказской (абхазо-адыгской) группе кавказской языковой семьи. Близким ему приходится абазинский, а родственным — адыгейский, кабардино-черкесский языки, а также ныне вымерший убыхский. Абхазский — один из древнейших и архаичных языков мира, который сохранился до наших дней. Алфавит состоит из 64 букв — в нем 56 согласных и всего 6 гласных звуков. Не будем вдаваться в его происхождение, кому интересно, сам найдет множество материалов в интернете на эту тему. Чтобы быстро понять всю сложность языка, достаточно посмотреть небольшой шуточный ролик, который записали бывшие кавээнщики, а теперь актеры Арарат Кещян и Теймураз Тания. Последний, как абхаз, прекрасно владеет родным языком. Но даже он устал произносить это короткое предложение.

Убедились в сложности абхазского языка? Источник: RUTUBE

Голубь по-абхазски ахъухъ. Как-то разговорились с водителем абхазской маршрутки, который возит пассажиров с границы. Он говорит, что уже слышать не может это предложение.

— Несколько раз в день пассажиры из России просят меня произнести: пять голубей сидели на пяти камнях. Меня уже трясет от этой просьбы. Язык у нас странный, наверное, но у меня на нем в семье разговаривают, поэтому странности и сложности не замечаю. Мои дети тоже хорошо говорят на родном языке. Знаете, как приятно, когда русские туристы выходят из автобуса и по-абхазски меня благодарят: итабуп — спасибо, — рассказал Отар Маршания. Он считает, что абхазы стараются беречь свой язык, редкие семьи, где им не пользуются каждый день. Только те абхазы, которые давно живут в России, забывают родную речь.

Чтобы жить в Абхазии, россиянам не обязательно получать гражданство Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Чисто бытовой интерес

Россиянка Ирина Максимова уже 15 лет живет в Абхазии, училась в Москве, там и познакомилась с горячим абхазским парнем Лашей. После окончания вуза встал вопрос: оставаться в столице или ехать на Урал на родину к Ирине — но сначала решили отправиться на родину мужа в Сухум и там провести пару летних месяцев, а уж потом определяться.

— Я вообще ничего не знала об Абхазии, только слышала. Знала, что там война прошла. Первые впечатления, когда приехала, — шок, страна была в разрухе, но всё это на фоне невероятно красивой природы. Через неделю я уже не видела разбитых зданий, дорог, а только восторгалась красотами горных рек, моря, гор, субтропической природой. Конечно, когда нужно было решать, что делать дальше, вопрос об отъезде даже не встал. Мы остались, — говорит Ирина. Конечно, ее диплом горного инженера-обогатителя в Абхазии не пригодился, обогащать там нечего. Первое время перебивалась случайными заработками. Жили в родительском доме ее мужа вместе со свекровью, свекром и семьей старшего брата. Вместе было проще выживать в послевоенной республике. Семья росла, дом стал мал, тогда Ирина с Лашей задумались о строительстве своего жилья. У нее на Урале было что продать.

— И тут я задумалась. Сейчас я всё свое продам, вложу все деньги. Мало ли что случится, от развода никто не застрахован. И останусь я у разбитого корыта, так как у меня нет абхазского гражданства и на недвижимость претендовать не могу. Муж меня поддержал, вдруг его не станет, тогда родственники будут главными наследниками на наш дом. И я пошла получать гражданство, поскольку я официально замужем за гражданином Абхазии, — рассказала Ирина. Другой надобности, в принципе, в абхазском паспорте у нее не было. Никаких преференций особо он не дает, зарегистрировать ИП в Абхазии, что и сделала Ирина, можно и по российскому паспорту. Ей, как супруге абхаза, положена упрощенная процедура получения паспорта, но она делала его несколько лет. Даже записалась на курсы абхазского, потому что экзамен по языку обязателен.

— Вы знаете, клятва при вступлении в гражданство — это ягодки, ее можно просто заучить как попугай. А вот экзамен! Я с воодушевлением пошла на бесплатные курсы, очень хотелось изучить новый язык, тем более я нормально владею английским и испанским. Но уже через неделю сдулась. Мой речевой аппарат просто не создан для абхазского, как и мой мозг. Муж пытался помочь. А потом просто заплатил, и от экзамена меня освободили, — говорит Ирина. Самое сложное для нее было дождаться заседания межведомственной комиссии, она долго не собиралась, некогда людям, вообще-то. И только через три года после подачи заявления гражданство ей одобрили. За время ожидания ей предлагали оформить паспорт за деньги, но она отказывалась. За это предусмотрена уголовная ответственность, и несколько громких дел было возбуждено за незаконное получение паспорта.

— Теперь я чувствую себя увереннее в том плане, что у меня есть долевая собственность в нашем доме. Больше ни для чего я пока паспорт свой не использую. Через границу хожу с российским, работаю тоже с ним. На местную копеечную пенсию я не собираюсь претендовать, так же как лечиться в местных больницах, — заключила Ирина.

Абхазский паспорт особо не дает никаких преференций Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Всё в Абхазии можно решить за деньги

Игорь Бутин приехал в Абхазию больше 10 лет назад из Москвы, в Гудауте жили его бабушка и дедушка, они давно умерли, дом несколько лет стоял заброшенный. Поселился в нем, восстановил, а оформить на себя не смог: нет гражданства. Решил получить, ведь его родители родились и выросли в республике, но уехали еще при Советском Союзе, то есть гражданства современной Абхазии не имели.

— То, что мои родители родились и выросли в Абхазии, мне не помогло претендовать на упрощенное получение гражданства. ВНЖ я получил довольно быстро, тут нужные связи помогли. Прожил в Абхазии 11 лет и подал заявление на получение гражданства на двух языках — русском и абхазском, за второе я заплатил, чтобы мне его составили, — рассказал Игорь.

К заявлению необходимо приложить справку о доходах, о составе семьи, о несудимости, документ из психоневрологического и наркологического диспансеров, справку о ВИЧ-отрицательном статусе. После того как комиссия примет решение о том, что он может претендовать на гражданство, нужно сдать два экзамена: на знание Конституции РА и языка. Если первый выполнить вполне реально, то со вторым возникли проблемы.

— На бытовом уровне я даже немного могу общаться, мне сказали, что этого будет достаточно. Знакомые предложили мне заключить фиктивный брак с гражданкой Абхазии и на основании этого получить паспорт. Но у меня прекрасная жена, не собираюсь с ней разводиться ради этого. Поэтому как-то выкручусь, уж клятву выучить точно смогу, — заявил Игорь. По его словам, всё в Абхазии можно решить за деньги и проблему с получением гражданства тоже, но он хочет сделать всё по закону.

Можно всю жизнь прожить в Абхазии, а язык так и не выучить Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











О процедуре

В 2023 году в Абхазии были запущены ускоренные курсы по изучению языка, об этом рассказали в Управлении по государственной языковой политике. Они как раз открыты для тех, кто планирует сдавать госэкзамен в рамках процедуры получения гражданства Абхазии. Курсы ведут сотрудники АГУ, и они позволяют в сжатые сроки обучить основам языка. Сам экзамен принимают в Министерстве просвещения Абхазии.

В комиссии по гражданству Абхазии рассказали, что в ее состав входят представители паспортно-визовой службы, СГБ, МВД, МИДа и других структур, куда направляются материалы для проверки заявителя. Комиссия может только рекомендовать, решение принимает лично президент страны, который имеет право согласиться с решением комиссии или отказать просителю.