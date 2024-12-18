Врач-педиатр из Петербурга бросила новорожденного ребенка в торговом центре. Новости 18 декабря

Женщина попала на камеры Источник: «Фонтанка.Ру»











Огромное количество событий ежедневно происходит в стране и мире, и уследить за ними в потоке новостей становится всё труднее. Поэтому мы подготовили для вас подборку самых важных новостей за день. Сегодня подводим итоги 18 декабря.

Бросили младенца в торговом центре

В Санкт-Петербурге женщина оставила своего новорожденного ребенка в торговом центре. В коляске вместе с малышом лежала записка с просьбой позаботиться о ребенке.

Служба безопасности просмотрела записи камер наблюдения и проследила путь женщины, сообщает «Фонтанка». По данным источника портала, горе-матерью оказалась 35-летняя врач-педиатр.

Мать оставила записку Источник: пресс-служба прокуратуры Петербурга











Женщина состоит в браке, помимо новорожденного у пары есть еще один ребенок. Семья, по данным «Фонтанки», в поле зрения правоохранительных органов ранее не попадала. В ГСУ СК начали доследственную проверку по статье об оставлении в опасности.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО сбили четыре беспилотника над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщили в Минобороны.

Днем врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о десяти ракетах ВСУ, уничтоженных в регионе. Из-за падения обломков в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом, также оказались повреждены окна нескольких зданий. Еще один фрагмент снаряда обнаружили во дворе частного дома, место оцепили.

Как отметил врио губернатора, погибших и пострадавших нет.

Задержали исполнителя теракта

Силовики задержали подозреваемого в убийстве генерала Кириллова и его помощника. Напомним, 17 декабря в Москве произошел взрыв, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Исполнителем теракта оказался 29-летний гражданин Узбекистана, сообщили в ФСБ. Он заявил, что был завербован украинскими спецслужбами, за убийство ему обещали 100 тысяч долларов и выезд на проживание в ЕС. Его поймали в подмосковной деревне.

На опубликованном ФСБ видео задержанный рассказывает, что он купил самокат, на который установил взрывное устройство, еще несколько месяцев назад. К дому генерала он приехал на машине каршеринга. Подозреваемый признался, что сам принес самокат со взрывным устройством, а когда генерал вышел из дома, привел СВУ в действие.

— Когда он вышел из дома, я нажал на кнопку. Почему я сделал это дело? Мне предлагали 100 тысяч долларов и европейский паспорт, — рассказал мужчина.

Видео с задержанным Источник: ЦОС ФСБ

Уголовное возбудили по ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или устройств), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или устройств) УК РФ.

По совокупности совершенных преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Амурский тигр погиб в ДТП

Редкий хищник — амурский тигр — погиб под колесами автомобиля в Приморском крае.

Как сообщили в МВД, 34-летняя женщина ехала на автомобиле по трассе Артем — Находка — порт Восточный, когда с обочины под колеса неожиданно выпрыгнул тигр.

Последствия аварии Источник: УМВД России по Приморскому краю











Автомобилистку с травмами доставили в больницу. Тигр погиб на месте. На место аварии вместе с полицией направили специалистов охотнадзора.

Амурский тигр — один из самых редких подвидов тигра и занесен в Красную книгу РФ и Красную книгу Международного союза охраны природы. Охота на него запрещена, но популяция амурского тигра по-прежнему остается под угрозой исчезновения.

Школьник умер во время урока

В Бурятии школьник умер прямо во время урока, сообщили в Следственном комитете. Мальчик учился в восьмом классе.

По данным ведомства, ученику стало плохо, он потерял сознание. Учитель вызвал реанимацию, но спасти ребенка не удалось. Причина смерти остается неизвестной — тело направят на судмедэкспертизу.

— По предварительным данным, мальчик характеризовался с положительной стороны, увлекался спортом, завтра планировал участвовать в турнире по баскетболу, — отметили в СК.

Прощание с Янисом Тиммой

Баскетболиста Яниса Тимму, покончившего с собой в 32 года, похоронят в Риге, сообщают РИА Новости со ссылкой на сестру спортсмена.

В Латвии тем временем объявили сбор средств на транспортировку тела. Организацией занялся друг Тиммы Гатис Лининьш от имени матери погибшего. По его словам, на это у нее нет средств.

Почитайте, что о смерти талантливого баскетболиста говорят его друзья и коллеги.

Сергей Полунин уезжает из России

Танцор балета Сергей Полунин заявил, что собирается уезжать из России. В своем телеграм-канале он рассказал, что его «время в России истекло» и душа артиста «не на месте».

— Спасибо за всё, что сделала для меня Россия. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил, — поделился Полунин. — Куда поедем, пока неясно, надеюсь только на то, чтобы душа была спокойна, семья была счастлива и было интересно.