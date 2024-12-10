«Посылаем хрен, горчицу, кетчуп». Как космонавты встречают Новый год на орбите и какие подарки им шлют родные

Алексей Овчинин полетел в космос 11 сентября 2024 года Источник: Госкорпорация «Роскосмос» / T.me, Мария Романова / Городские порталы











А вы знали, что в космос можно отправлять посылки? Для семей космонавтов, которые работают на МКС, это один из немногих способов коммуникации с близкими.

21 ноября на международную космическую станцию вылетел грузовой корабль «Прогресс МС-27». Помимо топлива и научного оборудования, туда можно было положить небольшую посылку для космонавтов. Правда, вес груза строго регламентирован — не более 5 килограммов на человека. Туда надо умудриться уместить всё необходимое и подарок к Новому году.

76.RU узнал у жены ярославского космонавта Алексея Овчинина — Светланы, что она положила в долгожданную посылку. Да и каково это — отмечать праздники в невесомости.

Как происходит сбор груза

На фото космонавт Алексей Овчинин Источник: Светлана Овчинина











53-летний Алексей Овчинин родился и вырос в Рыбинске Ярославской области. 11 сентября 2024 года он в третий раз полетел в космос. Пробудет там 202 дня, до 1 апреля 2025 года.

По словам жены космонавта Светланы, за весь полет запланирована отправка двух грузов: один — в ноябре, который уже доставлен, второй — в феврале 2025-го.

— Отправила эту посылку. Сразу после Нового года начну следующую собирать, потому что всё проходит обработку, определенную проверку, — отметила Светлана Овчинина в беседе с корреспондентом 76.RU.

Обычно большую часть веса от посылки занимает еда. Семья собирает в нее продукты, по которым космонавт успел соскучиться.

— В этот раз я положила сушеную десертную клюкву. Алексей любит голландские вафли с карамельной прослойкой, их также отправили. Удобно для жизни на станции, что они не крошатся. Положила джемы разных вкусов и специи для добавления в еду. В космосе хочется сладенького, остренького, солененького, поэтому также посылаем хрен, горчицу, кетчуп. И конфеты, конечно. Алексей очень любит батончики «Степ», — поделилась жена космонавта Светлана.

Впервые Алексей Овчинин будет встречать Новый год вдали от семьи. Раньше экспедиции не выпадали на праздники. Чтобы космонавту не было грустно в новогоднюю ночь, жена подготовила для него трогательный подарок.

В посылку положила небольшой новогодний подарок — рождественский декоративный сапожок. Когда-то давно я на нём вышила надпись «МКС». Он лежал дома с первого полета Алексея. И этот сапожок дождался своего часа. Мы в него положили сладости и отправили на МКС. Светлана Овчинина жена космонавта Алексея Овчинина

Такой подарок жена космонавта подготовила мужу на Новый год Источник: Светлана Овчинина

«Прилетай к нам скорее в гости»

Казалось бы, за годы семья должна была привыкнуть к работе космонавта. Но длительная разлука всё еще дается с трудом, особенно детям. У Алексея и Светланы растут 17-летняя дочь Яна и 6-летний сын Артем.

— Сын на днях, глядя на небо, громко сказал: «Дорогой Алексей Николаевич, прилетай к нам скорее в гости». Так это было мило! — поделилась наша собеседница.

Семейный календарь сделали специально на время полета Алексея Источник: Светлана Овчинина

Чтобы облегчить себе муки ожидания, семья ежедневно зачеркивает дни в календаре.

— У нас на кухне висит большой календарь формата А3 с нашими фото. Мы каждый день зачеркиваем крестиком дни. Мне кажется, так проще переносится разлука. Каждый день приближает нашу встречу, поэтому так как-то легче, — призналась Светлана Овчинина.

Кадры со дня рождения Алексея Овчинина. Семья поздравляла его по видеосвязи Источник: Светлана Овчинина

Подобный календарь висит у Алексея на МКС.

— Муж улетел в космос 11 сентября, а 28 сентября у него день рождения. Я ему с собой в космос положила завернутый подарок и попросила открыть строго в праздник. Он так и сделал. Там был календарь, рассчитанный на срок полета, — с сентября по апрель. Теперь он висит в каюте Алексея. Он видит нас на фото в календаре, — рассказала Светлана Овчинина.

В космосе работают мессенджеры

На общение с семьей еженедельно выделяется время для видеосозвона на специальной платформе. Как правило, это бывает по воскресеньям.

Помимо запланированных звонков, Алексей всегда на связи с семьей через мессенджеры.

— Общаемся в переписке, теперь у нас «Телеграм», поэтому я могу в любой момент написать ему. Единственное, что он не сразу отвечает, потому что ему надо откуда-то приплыть к этому гаджету, чтобы ответить. Может, с запозданием, тем не менее ответит, — отметила жена космонавта.

Бывает, он внепланово пишет: «Давай пообщаемся». Обычно вечером, когда все работы закончены, выходит на связь. Светлана Овчинина жена космонавта Алексея Овчинина

Так выглядит наша Земля из космоса Источник: Светлана Овчинина

Как в космосе встречают Новый год?

Семья Овчининых планирует встречать Новый год дома, в кругу семьи. Из Рыбинска приедут родители Алексея и Светланы. Дети помогут с салатами и праздничным столом. Во время боя курантов они планируют созвониться с папой, чтобы вместе встретить Новый год.

Сколько раз МКС делает витков вокруг земли, столько раз они будут встречать Новый год. Светлана Овчинина жена космонавта Алексея Овчинина

На МКС живут по Гринвичу — минус три часа от московского времени.

Новогодние праздники на МКС принято отмечать в большой компании. Со слов Светланы, обычно американские или европейские космонавты приглашают наших специалистов в гости к себе в сегменты. А после и они приходят на российскую часть МКС.

В космосе, как и на Земле, принято накрывать праздничный стол. Каждый космонавт приносит припасенную для особых случаев еду.

— Я уже сказала: «Алексей, ты хотя бы дождись Нового года, не съедай все вкусняшки сразу. А то сейчас прилетит посылка, а до праздников одна конфетка останется. Прибереги», — смеясь, поделилась Светлана.