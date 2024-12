Россияне съездили в страну гор и вина — Армению — и почувствовали себя дома: плюсы и минусы отдыха

Подготовка за полгода до…

8 дней в стране гор и долин

Что смотрят туристы в Ереване? Наверное, самый важный памятник для всех армян — Цицернакаберд. Армянские историки говорят, что во время геноцида в Османской империи c 1915 по 1923 год было уничтожено около полутора миллионов армян, и около миллиона были вынуждены уехать в другие страны. Кстати, System of a Down не обходит стороной эту тему, а Серж Танкян не только пишет об этом песни, но и занимается общественной деятельностью, он хорошо помнит историю своей семьи — его бабушка и дедушка были убиты.