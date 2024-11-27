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Страна и мир обзор В Краснодаре пьяный лихач перевернулся на парковке и поджег автомобили. Новости 26 ноября

В Краснодаре пьяный лихач перевернулся на парковке и поджег автомобили. Новости 26 ноября

Что произошло за сутки

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Момент аварии попал на видео

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 26 ноября.

Пьяный лихач сжег машины

В Краснодаре пьяный водитель Honda Civic на большой скорости ездил по дворам многоэтажек. В какой-то момент он врезался в припаркованную машину и перевернулся на бок. Иномарка виновника загорелась, а после огонь перекинулся на четыре соседские машины.

По словам полицейских, у водителя были налицо признаки опьянения. Сам мужчина утверждает, что выпил уже после ДТП.

Из людей в результате аварии никто не пострадал.

Курсанты устроили массовую драку

В Уфе курсанты 10-х и 11-х классов кадетского корпуса устроили массовую драку во дворе учебного заведения. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры и Следственного комитета Башкирии, сначала это был обычный конфликт, который постепенно перерос в драку. Ее смогли остановить сотрудники корпуса.

В больницу попали 10 человек. По данным телеканала UTV, у большинства пострадавших — синяки, ссадины, переломы носов. У одного из курсантов диагностирован перелом позвоночника, ему потребовалась операция.

Очевидцы сняли драку

Следком возбудил два уголовных дела: о халатности и хулиганстве, совершенном группой лиц.

Мать избила своих детей и отнесла в магазин

Пьяная жительница Таганрога избила своих детей и отнесла их к магазину. Один из полугодовалых близнецов погиб от ударов, а второго в критическом состоянии положили в реанимацию. Мать в этот день праздновала свой день рождения.

Через некоторое время после избиения к магазину прибежал отец детей. Он начал доставать малышей из переноски, в которой их оставила мать, и понял, что один из мальчиков уже мертв. На видео слышно, что женщина в это время рыдала, а на утверждения своего мужа спорила: «Кто умер? Что ты несешь? Покормить его надо». После этого мужчина горько заплакал, прижимая погибшего сына к себе, а прохожие вызвали скорую.

Мать признала себя виновной

Силовики задержали женщину. Она признала свою вину и заявила, что раскаивается. Теперь ей грозит до 20 лет колонии по уголовному делу об убийстве малолетнего и покушении на убийство (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Футбольных судей обвинили во взятках

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о коррупции в российском футболе. Он рассказал, что самарский клуб «Крылья Советов» должен 36 миллионов рублей неким преступникам, которые «занимаются коррупцией в судейском корпусе». Случай, по словам Федорищева, не единичный — это целая система, с которой согласились все российские клубы.

Губернатор обратился к главам других регионов за помощью. По его словам, коллеги подтвердили, что знают о коррупции среди российских судей.

Видео выступления губернатора

Слова губернатора вызвали бурную реакцию. В РФС заявили, что о происходящем стоит сообщить в прокуратуру, и готовы оказать полное содействие. А бывшие судьи РПЛ уверены, что заявления Федорищева — или попытка прямого подрыва департамента судейства, или способ прикрыть проблемы в «Крыльях Советов».

Уже после того, как поднялся шум, Федорищев заявил журналистам, что у него нет фактов, подтверждающих коррупцию, чтобы обратиться с ними в правоохранительные органы. Всю информацию о скандале мы собрали в этом материале.

Мошенники атакуют владельцев iPhone

По Сети распространяются жалобы от владельцев iPhone, которые стали жертвами новой мошеннической схемы. Аферисты предлагают установить на телефон приложения, которые были удалены из AppStore, — например, приложения мобильных банков.

Мошенники просят предоставить данные для доступа в Apple ID, а после меняют пароль от аккаунта, блокируют телефон и требуют выкуп за разблокировку.

Слово года

Слово «вайб» стало словом 2024 года по версии «Грамоты.ру». Также в тройку лидеров вошли «скуф» и «прилет», передает ТАСС.

Как отмечает портал, «вайб» — эмоциональное состояние, настроение, возникающее при общении с кем-либо или при контакте с чем-либо. Слово набрало 256 голосов экспертов-филологов, «скуф» — 229 голосов, а «прилет» — 124.

Новости экономики

  • Госдума приняла закон о налогообложении операций с криптовалютой. Доходы от операций с цифровой валютой станут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами;

  • Сбербанк приостановил выдачу семейной ипотеки из-за исчерпания лимита. Банк продолжает принимать заявки от клиентов, но они будут обработаны, когда правительство выделит новые лимиты, сообщили в «Домклике»;

  • Минфин подготовил законопроект, согласно которому налоговые органы смогут взыскивать долги с физлиц без суда, если те не оспорят доначисление. По данным «Известий», правительственная комиссия одобрила поправки, они смогут вступить в силу с ноября 2025 года.

ПО ТЕМЕ
Краснодар Пьяное вождение Лихач Авария Курсанты Массовая драка Мать убила ребенка Избили детей Футбол Взятки Коррупция Мошенники IPhone Слово года Экономика Госдума Закон Криптовалюта Сбербанк Семейная ипотека Долги Налоговая
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Комментарии
7
266689839
1 час
" Наша экономика на ... у гномика!" Все сегодня идёт по плану и ни какого падения - только рост! Отрицательный!
Гость
1 час
Скрепные новости узкого мира.
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