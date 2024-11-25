Поджигателя Корана приговорили за госизмену к 14 годам колонии — подробности дела

Источник: Городские порталы

Студенту из Волгограда Никите Журавелю, которого осудили за сожжение Корана, вынесли новый приговор. На этот раз за госизмену — в марте 2023 года Никита предложил сотрудничество представителю Службы безопасности Украины, отправил ему видео с передвижением военной техники РФ, а также информацию о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей.

Никита Журавель сжег Коран напротив мечети в мае 2023 года. После этого его задержали сотрудники полиции. Журавель признался, что сделал это по заказу СБУ за 10 тысяч рублей. В конце мая 2023 года Никиту Журавеля этапировали из Волгограда в Грозный. Позже в Сети появилось видео, как сын главы Чечни Рамзана Кадырова избивает в СИЗО Никиту Журавеля. Видео сопровождалось одобрительным постом от главы республики.

На очередной суд поддержать Никиту Журавеля пришел его друг со школьных лет, который считает, что Никита уже за всё ответил, когда отбывал наказание в Чечне за сожжение Корана.

Адвокат подсудимого Андрей Сабинин за несколько минут до начала процесса сказал, что воспринимает ситуацию близко к сердцу, а после оглашения приговора отказался от комментариев и спешно покинул здание. Родители Журавеля, которые живут в Крыму, также не смогли приехать на заседание.

Как сказал нашим коллегам из V1.RU друг Журавеля, они находятся в тяжелом состоянии. Сам Никита после приговора не проронил ни слова. Но представители прокуратуры и суда заявили, что на закрытом процессе он полностью признал свою вину.

Ближайшие 14 лет Журавель проведет в колонии строгого режима — 13,5 года за государственную измену и неотбытые еще полгода наказания за сожжение Корана.