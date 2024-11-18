Мать и четверо детей погибли в горящем доме в Новосибирской области: новости 17 ноября

После пожара, при котором погибли мать и четверо ее детей, возбуждено уголовное дело Источник: СУ СКР по Новосибирской области











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 17 ноября.

Байден разрешил Украине наносить удары по России дальнобойными ракетами

Президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американских дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Об этом 17 ноября сообщает New York Times со ссылкой на источники.

Некоторые американские официальные лица заявили об опасениях, что этот шаг может побудить российского президента к силовым ответным действиям против США и их партнеров по коалиции. Другие официальные лица считают, что эти опасения были преувеличены.

— Решение Байдена является серьезным изменением в политике США. Выбор разделил его советников, и это произошло за два месяца до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, который пообещал ограничить дальнейшую поддержку Украины, — отмечается в тексте.

На заводе в Ижевске случился взрыв после падения беспилотника

Утром 17 ноября в Удмуртии после падения БПЛА произошел взрыв на территории заводского цеха. Пострадал один человек, его госпитализировали. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в своем телеграм-канале.

Источник: ostorozhno_novosti / T.me

— На производстве выбило стекла, но серьезных разрушений нет. Персонал эвакуирован, — отметил Бречалов.

Журналистка погибла под Курском при ударе БПЛА по машине, ранены сотрудник газеты и полицейский

В Курской области в результате атаки беспилотника погибла главный редактор районной «Народной газеты» Юлия Кузнецова. Об этом сообщает губернатор области Алексей Смирнов.

Источник: Юлия Кузнецова / Vk.com











Журналистка вывозила архивные дела редакции и в своем новом материале собиралась рассказать читателям об обстановке в районе. Дрон ударил по легковому автомобилю, в котором она ехала.

Еще два человека получили ранения: оператор электронного набора и верстки «Народной газеты» и участковый уполномоченный полиции. Оба мужчины доставлены в больницу.

Главное военное следственное управление СК возбудило уголовное дело о теракте. Его исполнители, как отмечается в сообщении, — «боевики ВФУ, иные украинские военизированные группы и участники наемнических формирований».

В пожаре в новосибирском селе погибли мать и четверо детей

В пожаре в Новосибирской области ночью 17 ноября погибли женщина и четверо ее детей, еще три члена семьи выжили.

Загорелся частный дом многодетной семьи, огонь охватил 80 квадратных метров. Отец и двое сыновей 12 и 14 лет смогли выбраться, а мать и четверо детей — нет. Отец госпитализирован в тяжелом состоянии. С членами семьи работает психолог МЧС.

По данным NGS.RU, выжившие мальчики не пострадали и находятся у бабушки. Погибшим детям было 6, 8, 10 и 11 лет, матери Ольге 35 лет, она работала продавцом в местном магазине. Отец, 37-летний Андрей, работал кочегаром. Соседи говорят, что семья благополучная.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Причиной пожара могла стать неисправная проводка или печь, рассказал NGS.RU глава Новосельского сельсовета Виталий Анзельм. Отец семейства, по его словам, сильно порезался — «его вроде выкинуло в окно»: он открыл окно, чтобы вылезти, в дом поступил воздух, и пожар разгорелся.

Следственный комитет возбудил дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).

Умер экс-солист группы «На-На»

Умер бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин. Об этом сообщает «Стархит» со ссылкой на жену артиста.

В начале нулевых артисту диагностировали онкологию, он проходил долгое лечение. В 2012 году случился рецидив Источник: vladimirlyovkin / Vk.com











Причина смерти пока не называется.

— Лети, мое солнышко… — написала в соцсетях его супруга Маруся Левкина (Ичетовкина).

Владимир Левкин родился в Москве 6 июня 1967 года. Связал свою жизнь с музыкой, отучившись в Гнесинке, а затем в ГИТИСе. После службы в армии в 1988 году прошел кастинг в группу «На-На» Бари Алибасова и попал в первый состав российского бойз-бэнда вместе с Александром Запорожцем, Валерием Юриным и Мариной Хлебниковой.

Похороны Владимира Левкина запланированы на 19 ноября.

Гендиректору Фонда капремонта Московской области вменяют получение взяток на 23 млн

Гендиректора Фонда капитального ремонта Московской области Валерия Николова обвиняют в получении взяток на сумму 23 миллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Николова задержали в аэропорту Шереметьево, откуда он собирался вылететь за границу. Ему вменяют два эпизода взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), за что ему может грозить до 15 лет колонии.

По версии следствия, в 2020 году глава Фонда через своих двух заместителей получил от гендиректора строительной компании «Мультисистема» Дмитрия Чалого взятки на 10 миллионов рублей. А с 2020 по 2022 год Николов и его подчиненные получили от предпринимателя еще 13 миллионов. Согласно материалам дела, деньги бизнесмен платил за «покровительство» при заключении с его фирмой договоров по капитальному ремонту многоквартирных домов в Подмосковье, а также за лоббирование интересов при заключении контрактов на предоставление услуг видеотрансляции.