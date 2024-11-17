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Страна и мир Одна корова на всех: как живут четыре десятка стариков в умирающей деревне — видео

Одна корова на всех: как живут четыре десятка стариков в умирающей деревне — видео

Здесь нет ни одного магазина — хлеб привозят по выходным в Дом культуры

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Песчанка находится в 70 километрах от Омска. Здесь живет около 40 человек, и все они — пенсионеры. В деревне нет хозяйства, единственная корова осталась у 50-летней местной жительницы Татьяны Спириной. Остальным уже не хватает сил на содержание животных.

В деревне нет магазина, школы и детсада, но есть отремонтированный ФАП, который стоит закрытым два года из-за отсутствия фельдшера. От асфальтированной трассы к деревне ведет грунтовая дорога, именно она — одна из главных проблем местных. Во время сильных дождей ее размывает, и тогда сельчане могут месяцами быть отрезаны от мира. Такое же может происходить зимой, когда в бураны дорогу заметает снегом.

В Песчанке есть Дом культуры, где пенсионеры собираются, чтобы петь и общаться. Сюда же по выходным привозят хлеб. Чтобы получить буханку, нужно заранее сделать заказ, иначе его может просто не хватить.

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Деревня Пенсионеры Корова
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Маргарита Резникова
СММ-редактор
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