Президент Абхазии сбежал, в Питере нашли сумку с трупом, а красотка из России осталась без короны: главные события недели

В Санкт-Петербурге нашли труп в сумке Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Восьмилетний мальчик устроил поножовщину в Екатеринбурге, а в Петербурге задержали распространителя детской порнографии. За рубежом тоже не обошлось без потрясений. В Китае мужчина влетел на машину в толпу людей из-за развода, а в соседней с Россией Абхазии президент сбежал на фоне протестов.

Ежедневно в мире происходит множество событий. Расскажем кратко о самых главных за неделю.

Восьмилетний ребенок ударил ножом отца

В Екатеринбурге восьмилетний мальчик едва не убил своего 64-летнего отца. Ребенок дважды ударил папу ножом в спину. Так он пытался защитить маму.

Как пишет Е1.RU, мужчина пришел пьяный, начал угрожать жене и схватил ее за шею. Предположительно, в семье часто происходили скандалы. Тогда мальчик и взялся на нож.

Родственники рассказывают, что сейчас ребенок переживает серьезный стресс и ему может понадобиться помощь специалистов.

Раненый отец выжил. Его состояние удалось стабилизировать, и теперь ему ничего не угрожает.

В Петербурге иностранец распространял детское порно через «Одноклассники»

В Санкт-Петербурге задержали 36-летнего гражданина Азербайджана. Он рассылал своим «клиентам» порнографию через анонимный аккаунт в «Одноклассниках».

На видео были дети младше 14 лет. При обыске в квартире задержанного нашли телефон, где и хранились все записи. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ему вменяют оборот порнографических материалов с участием несовершеннолетних (статья 242.1 УК).

Под Санкт-Петербургом нашли сумку с трупом

В Питере произошло еще одно громкое происшествие. В канаве под Петербургом были найдены останки человека, об этом 11 ноября стало известно «Фонтанке». При выезде на место происшествия полицейские обнаружили брезентовую сумку темного цвета на молнии, в которой находились останки женщины со светлыми волосами.

На правой руке жертвы было кольцо с желтым камнем. На нижней челюсти установлена послеоперационная пластина. В сумке также была ткань леопардового принта.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Личности потерпевшей и лиц, причастных к убийству, уточняются.

Побег военных

Вечером 12 ноября из воинской части в рабочем поселке Коченево Новосибирской области сбежали 10 военнослужащих. На поимку бойцов вышли военные, сотрудники Росгвардии и полицейские.

Большую часть беглецов задержали в тот же вечер. Несколько человек до сих прячутся.

Как проходил побег Источник: Екатерина С.

Коллегам из NGS.RU удалось пообщаться с родственниками сбежавших военных. Мама одного из них сообщила, что ее сын не хотел возвращаться в зону боевых действий, так как его подводило здоровье, поэтому решился на побег.

В Китае водитель влетел в толпу людей

В китайском городе Чжухай водитель врезался в толпу пешеходов. Погибли 35 человек, еще более 40 ранены.

Мужчина протаранил группу гимнастов у спорткомплекса, сбив все защитные заграждения. Он это сделал специально. Его вывел из себя развод и раздел имущества с бывшей супругой.

Глава КНР Си Цзиньпин потребовал, чтобы преступник понес наказание по всей суровости закона и чтобы власти сделали все возможное для обеспечения безопасности людей и стабильности в обществе.

Мамы с детьми едва не сгорели в кризисном центре

В Подмосковье вспыхнул мощный пожар в центре помощи жертвам домашнего насилия. Пострадали дети.

По данным МЧС, в результате ЧП пострадали пять человек. Как сообщил глава Одинцовского района Андрей Иванов, в больницу отправили трехлетнего мальчика, полуторагодовалую девочку и пятимесячную малышку. Дети отравились угарным газом, ожогов у них нет. Также пострадали две женщины 22 и 35 лет.

Языки пламени вырывались из окон Источник: Прокуратура Московской области / T.me











В доме располагался частный приют, организованный волонтерами, — проект «Дом убежище». Во время пожара в нем находилось 26 человек, из которых 18 дети. Сейчас постояльцев центра перевозят в аналогичный центр в другом округе Подмосковья.

Беспорядки в Абхазии

В Абхазии люди вышли на улицы по призыву оппозиции и пытались помешать парламенту рассмотреть вопрос о ратификации межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, но заседание отменили. В итоге начались стычки с силовиками.

Протестующие сломали забор Источник: RESPUBLICA / T.me

Люди прорвались к администрации президента с фаерами и забросали оцепление яйцами. Протестующие требовали исключить соглашение из повестки. Затем толпа прорвалась в здание. Тем временем президент Абхазии Аслан Бжания сбежал. Люди потребовали, чтобы он ушел со своего поста. Подробнее рассказывали о ЧП — в отдельном материале.

Мисс Вселенная из Дании

Виктории Кьер Тейлвиг 21 год, и это ее вторая победа в конкурсах красоты Источник: victoriaakjaer / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В Мексике подвели итоги 73-го ежегодного конкурса «Мисс Вселенная». Корону победительницы надела датчанка Виктория Кьер Тейлвиг.

Виктория Кьер Тейлвиг — предприниматель в сфере красоты, начинающий юрист и защитница животных. Также она чемпионка по танцам. В 2023 году Виктория завоевала корону «Мисс Вселенная Дания».