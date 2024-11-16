Почему смена власти в Абхазии всегда заканчивается штурмом администрации президента и опасно ли это для туристов

В Абхазии красота — казалось бы, наслаждайся жизнью Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











В Абхазии считается: если оппозиция проникла в правительственные здания, то всё, власть свергнута. Поэтому нынешний президент Аслан Бжания, который, на минуточку, сам пришел к должности после захвата власти, пытался себя обезопасить. Впервые в новейшей истории администрацию президента обнесли забором. На защиту президент привлек силовиков и военных. Но меры безопасности ему не помогли. Президентский стул зашатался. В Абхазии это не работает, тут все друг другу братья, сватья или дальние родственники. Поэтому накануне, уже третий раз за 10 лет, в Сухуме оппозиция захватила здание администрации президента — они протестуют против ратификации инвестсоглашения с Россией, в рамках которого иностранцам разрешат строить апарт-отели. Лидер оппозиции Адгур Ардзинба подчеркивает: в республике нет никаких антироссийских настроений. Люди протестуют против застройки страны российскими олигархами. Подробности — в материале SOCHI1.RU.

Народ выживает, политики делят власть

Мы все привыкли относиться к Абхазии, как к туристической стране с сомнительным сервисом и отсутствием власти. Но это далеко не так: политическая жизнь в республике насыщенная и непредсказуемая. Небольшая группа людей постоянно борется за власть, когда основная масса населения пытается выжить. Некоторые политические тяжеловесы посвятили этой борьбе свои жизни. Сначала одна группа у власти, другая — в оппозиции. Потом они меняются местами, как правило, силовым методом, и всё повторяется снова. Остальные граждане республики только закатывают глаза: «Господи, когда это закончится?!» Но вопрос этот риторический. Давайте вспомним всех президентов Абхазии в новейшей истории — их было всего пять. Все они разные, но судьба им приготовила два развития событий: смерть после отравления (так утверждают в республике) или отставка после захвата власти.

Первый из абхазов — Владислав Ардзинба Источник: fashionrebelsbook.com











Итак, первый президент и самый уважаемый — Владислав Ардзинба. Его называют первым из абхазов. Ученый, политик, он определил судьбу современной Абхазии. Владислав возглавил республику в один самых сложных периодов истории страны и стал основателем государственности республики.

В 1989 году Владислав Ардзинба стал народным депутатом СССР и депутатом Верховного Совета СССР. В годы Отечественной войны народа Абхазии Ардзинба стал председателем Государственного комитета обороны и возглавил национально-освободительную борьбу. 26 ноября 1994 года Владислава Ардзинбу выбрали президентом Абхазии, 3 октября 1999 года он был избран на второй срок. В 2004 году он заявил о том, что не может остаться у власти из-за тяжелой болезни. Владислав Ардзинба скончался в марте 2010 года в Москве, ему было 64 года. В Абхазии утверждают, что проблемы со здоровьем у крепкого и сильного мужчины начались после поездки в Тбилиси в 1997 году. Тогда сразу после возвращения в Абхазию скоропостижно скончался охранник Ардзинбы. Сам он болел очень долго, врачи в России и за рубежом так и не смогли поставить ему диагноз.

Второй из абхазов — Сергей Багапш Источник: abkhazinform.com











В 2005 году Абхазию возглавил Сергей Багапш. Второй президент, но не менее уважаемый. Багапш в тандеме с Раулем Хаджимба (в дальнейшем четвертый президент) выиграл выборы и набрал 92,08 % голосов избирателей. 12 февраля 2005 года Багапш официально вступил в должность президента. Скончался в Москве в мае 2011 года от рака легких. Ему было 62 года. В Абхазии не сомневаются, что он был отравлен.

Остальные три президента, слава Богу, живы и здоровы. Третий президент Александр Анкваб сейчас занимает пост премьер-министра. Политический тяжеловес не смог принимать участие в выборах президента в марте 2021 года из-за возрастного ценза. В Абхазии кандидат в президенты должен быть не старше 65 лет. А ему было больше. Премьер-министром Александр Анкваб уже был при Багапше. В августе 2011 года он был избран президентом. С 27 мая по 1 июня 2014 года в Сухуме произошли массовые беспорядки и захват комплекса правительственных зданий. Оппозиция обвиняла власть в незаконной выдаче абхазских паспортов грузинам, растрате российской финансовой помощи и чрезмерном авторитаризме правления Анкваба. Он сначала пытался договориться с протестующими, а после захвата здания администрации отбыл на российскую военную базу в Гудауте. Там переговоры продолжались, но в результате он ушел в отставку 1 июня 2014 года. Тогда и зародилась традиция выносить двери в администрации президента.

Четвертый президент Рауль Хаджимба тоже не избежал этой участи, несмотря на богатый политический опыт. Он пять раз претендовал на пост президента Абхазии, принимал участие в выборах 2004, 2009, 2011, 2014 и 2019 годов. Первый раз его избрали главой страны в августе 2014 года. В сентябре 2019 года Хаджимбу избрали на второй срок, но недолго он наслаждался своими амбициями. 10 января 2020 года Верховный суд Абхазии по заявлению оппозиции отменил итоги выборов и признал их несостоявшимися. 12 января 2020 года Хаджимба ушел в отставку после очередного захвата власти оппозицией. Нынешний президент Аслан Бжания вместе с уроженцем республики, командиром интернациональной бригады «Пятнашка» ДНР Ахрой Авидзбой возглавил массовые протесты против действующего президента. Как утверждалось, тогда Бжания как раз отходил от отравления. Никакого расследования не было, после выборов вообще про это все забыли.

Захват администрации президента в январе 2020 года Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











История повторяется

В марте 2020 года Аслан Бжания выиграл президентские выборы, набрав 56,5 процентов голосов, опередив молодого политика Адгура Ардзинбу. Во время участия в выборах ему было 38 лет, и он считал, что абхазской политике нужны новые лица. В администрации Рауля Хаджимбы он занимал пост вице-премьера, министра экономики. После проигранных выборов стал лидером оппозиции. Все четыре года правления Бжании оппозиция устраивала акции протеста, причем даже в курортный сезон. Но за рамки не выходила, были и стычки с силовиками, но на штурм администрации президента не решались. Основные претензии, что Бжания хочет продать абхазскую землю российским олигархам, за которую он, кстати, не воевал. Хотя по возрасту должен был принимать участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 года. Оппозиция постоянно этим упрекала президента.

Теперь другое дело, на носу президентские выборы — в марте 2025 года. На кон поставлен высший пост страны. И оппозиция снова вынесла окна и двери в президентском дворце.

Аслан Бжания и Адгур Ардзинба после выборов 2020 года Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











После захвата комплекса правительственных зданий оппозиционные силы потребовали отставки Бжании, все переговоры с правительством и парламентом были прекращены, пока он не примет этого решения. Аслан Георгиевич отказался и обратился к своей группе поддержки. А она, судя по кадрам, тоже немалая.

Аслан Бжания обратился к группе поддержки Источник: медиаклуб «Апсны иахьа»

Он оказался в сложном положении: разогнать протестующих силой, это значит окончательно закопать себя. Тем более обстановка накалена до предела, не ровен час — начнется стрельба. Тем более, по информации республиканского Минздрава, во вчерашнем штурме пострадали 13 человек. Оппозиция заявила, что Бжания сбежал из Сухума и находится на российской военной базе. Сегодня эту информацию опровергли. Президент Абхазии Аслан Бжания остается в родовом селе Тамыш, утверждает глава Очамчырского района Беслан Бигвава. На его слова ссылается «Спутник Абхазия». Сегодня там пройдет встреча со сторонниками главы государства, на которой обсудят протесты. Бигвава заявил, что все службы в республике работают в штатном режиме, главное — не поддаваться на провокации. Оппозиция собирает своих сторонников возле парламента. Теперь они требуют не только отставки президента, но и вице-президента и премьер-министра и планируют согласовать кандидатуру и. о. главы государства. В общем, революция продолжается.

Оппозиция требует отставки Рауля Хаджимбы возле правительственной дачи Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Что с туризмом?

В Абхазии сейчас период межсезонья, но тем не менее российские туристы там есть. И они никаких последствий госпереворота не замечают.

— Мы не в Сухуме, мы в Гагре, тут прекрасно и тепло. Гуляем, вкусно едим. Никакого политического кризиса тут нет. Всё работает, транспорт ходит, — рассказала туристка из Красноярска Нина Малинина. Ее слова подтвердила отдыхающая из Иркутска Кристина Никифорова. Она с семьей находится в санатории «Самшитовая роща» в Пицунде, и там всё спокойно.

— У нас всё хорошо, о политическом кризисе узнаем только из новостей. Нам везет, мы оказываемся в Абхазии, когда здесь происходит революция. В декабре 2023 года мы тоже отдыхали здесь, тогда тоже были волнения, и мы их не ощутили. Сухум отдален от главных абхазских курортов. А люди, которые работают в нашем санатории, говорят, что не хотят волнений и революций, а хотят просто жить и работать, — рассказала Кристина.

В Минтуризма Абхазии говорят, что отдыхающим опасаться не стоит — главное не лезть в гущу событий, волнения не выйдут за рамки комплекса правительственных зданий. Там не отмечают массового отказа от туров на Новый год. Хорошие отели уже практически на стопе из-за большого спроса. К тому же, в Минтуризме уверены, что политический кризис в ближайшие дни будет урегулирован. Контрольно-пропускные пункты на абхазо-российской границе работают в обычном режиме, общественный транспорт ходит по расписанию, никаких трудностей сейчас нет.

А вот МИД России рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, а тем, кто там находится, по возможности выехать из страны.

— Оппозиционные силы, к сожалению, не сочли возможным урегулировать разногласия с законной властью страны через цивилизованный взаимоуважительный диалог и вышли за рамки правового поля, спровоцировав эскалацию конфликта. В результате в республике сложилась кризисная ситуация, и это вне зависимости от ее исхода тормозит развитие Абхазии, — приводит слова Захаровой телеграм-канал МИДа.

Российские туроператоры также не фиксируют массового отказа от отдыха в Абхазии. При этом туристы, купившие тур в республику и решившие не ехать, могут не получить полностью все свои деньги. Возможность полного возврата денег туристам, купившим у туроператоров туры в Абхазию, зависит от условий бронирования конкретной гостиницы, сообщает издание TourDom.ru со ссылкой на основателя юридического агентства «Персона Грата» Георгия Мохова.

— Туроператоры не могут принимать убытки на себя и за свой счет возвращать деньги, они в любом случае зависят от условий возврата гостиниц — будут ли отели возвращать деньги или переносить их на другое бронирование. Так же и с перевозкой, где возможность возврата зависит от тарифа, — заявил Георгий Мохов.

В сочинском туристическом бюро сообщили, что не получали никаких требований об отмене экскурсий в Абхазию. Экскурсантов возят в том числе в Сухум. Сейчас самые популярные туры — в цитрусовые сады республики, где идет сбор лимонов, мандаринов и апельсинов.