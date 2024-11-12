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Страна и мир обзор В Китае мужчина разозлился из-за развода, протаранил толпу на машине и убил 35 человек. Новости 12 ноября

В Китае мужчина разозлился из-за развода, протаранил толпу на машине и убил 35 человек. Новости 12 ноября

Что произошло за сутки

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Кадр с места трагедии в Китае

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 12 ноября.

В Китае водитель влетел в толпу людей

В китайском городе Чжухай водитель специально врезался в толпу пешеходов. Погибли 35 человек, еще более 40 ранены.

62-летний мужчина протаранил группу гимнастов у спорткомплекса намеренно, сбив все защитные заграждения. Его вывел из себя развод и раздел имущества с бывшей супругой.

Часть спортсменов была на пробежке, когда в них въехал автомобиль

Местные журналисты пишут, что водитель поехал куда глаза глядят. Мужчина не планировал сдаваться живым: после наезда он попытался скрыться и совершить суицид. Тем не менее его успели задержать и доставить в больницу. Сейчас с преступником работают врачи, допросить его пока не удалось.

Трагедию прокомментировал глава КНР Си Цзиньпин. Он потребовал, чтобы преступник понес наказание по закону и чтобы на будущее власти сделали всё возможное для обеспечения безопасности людей и стабильности в обществе.

Новые законы

В Госдуме приняли сразу несколько законов. Среди них:

  • о запрете усыновлять детей в страны, где разрешена смена пола;

  • о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ и кино (исключение сделано для монашества).

Штрафы за пропаганду чайлдфри достигают 5 миллионов рублей.

Также в Госдуме захотели запретить тарологов, которые делают расклады за деньги. Депутат Андрей Свинцов считает, что предсказания по картам делают мошенники и они противоречат семейным ценностям.

Педиатра отправили в колонию

В Москве 68-летнего врача Надежду Буянову отправили в колонию на 5,5 года. Статья — фейки о российской армии.

Причиной послужила жалоба вдовы участника СВО, которая заявила, что во время приема Буянова некорректно высказалась о погибшем военном. Врач все обвинения отрицала.

Надежда Буянова

Прокурор во время прений просил лишить Буянову свободы на 6 лет. Защита женщины настаивала на невиновности врача. По словам ее адвоката, в ходе расследования не нашлось доказательств ее вины, кроме слов матери маленького пациента.

Всю историю Буяновой мы собрали в отдельном материале.

Беспорядки в Абхазии

В Абхазии вспыхнули беспорядки. Бастующие ломали ворота, перекрывали трассы и мосты. Президент Абхазии Аслан Бжания созвал Совет безопасности на экстренное заседание.

Скандал разгорелся из-за нового закона, который позволит бизнесменам из России заниматься недвижимостью в Абхазии. Оппозиция посчитала, что это даст россиянам возможность свободно застраивать Абхазию апартаментами.

Первые стычки на улицах

О ходе беспорядков мы рассказали отдельно.

ПО ТЕМЕ
Китай Развод Законы Госдума Фейки об армии
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Комментарии
21
Grape Reflection 🍇
48 минут
Щас опять Тюлень всплывёт и начнёт разводить русофобию
Grape Reflection 🍇
4 минуты
Чаилдфри нельзя, но если монах то можно. Эквилибристы 😁
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