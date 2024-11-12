В Китае мужчина разозлился из-за развода, протаранил толпу на машине и убил 35 человек. Новости 12 ноября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 12 ноября.
В Китае водитель влетел в толпу людей
В китайском городе Чжухай водитель специально врезался в толпу пешеходов. Погибли 35 человек, еще более 40 ранены.
62-летний мужчина протаранил группу гимнастов у спорткомплекса намеренно, сбив все защитные заграждения. Его вывел из себя развод и раздел имущества с бывшей супругой.
Местные журналисты пишут, что водитель поехал куда глаза глядят. Мужчина не планировал сдаваться живым: после наезда он попытался скрыться и совершить суицид. Тем не менее его успели задержать и доставить в больницу. Сейчас с преступником работают врачи, допросить его пока не удалось.
Трагедию прокомментировал глава КНР Си Цзиньпин. Он потребовал, чтобы преступник понес наказание по закону и чтобы на будущее власти сделали всё возможное для обеспечения безопасности людей и стабильности в обществе.
Новые законы
В Госдуме приняли сразу несколько законов. Среди них:
о запрете усыновлять детей в страны, где разрешена смена пола;
о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ и кино (исключение сделано для монашества).
Штрафы за пропаганду чайлдфри достигают 5 миллионов рублей.
Также в Госдуме захотели запретить тарологов, которые делают расклады за деньги. Депутат Андрей Свинцов считает, что предсказания по картам делают мошенники и они противоречат семейным ценностям.
Педиатра отправили в колонию
В Москве 68-летнего врача Надежду Буянову отправили в колонию на 5,5 года. Статья — фейки о российской армии.
Причиной послужила жалоба вдовы участника СВО, которая заявила, что во время приема Буянова некорректно высказалась о погибшем военном. Врач все обвинения отрицала.
Прокурор во время прений просил лишить Буянову свободы на 6 лет. Защита женщины настаивала на невиновности врача. По словам ее адвоката, в ходе расследования не нашлось доказательств ее вины, кроме слов матери маленького пациента.
Всю историю Буяновой мы собрали в отдельном материале.
Беспорядки в Абхазии
В Абхазии вспыхнули беспорядки. Бастующие ломали ворота, перекрывали трассы и мосты. Президент Абхазии Аслан Бжания созвал Совет безопасности на экстренное заседание.
Скандал разгорелся из-за нового закона, который позволит бизнесменам из России заниматься недвижимостью в Абхазии. Оппозиция посчитала, что это даст россиянам возможность свободно застраивать Абхазию апартаментами.
О ходе беспорядков мы рассказали отдельно.