Женщина выбросила новорожденного в пакете на мороз, а бывший замгубернатора сгорел заживо: главные события недели

Подросток, убивший мать, сам пришел в полицию Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В России произошло сразу несколько громких трагедий на уходящей неделе. В Подмосковье подросток зарубил спящую мать топором, а в Челябинске женщина насмерть заморозила новорожденного. На мировой арене тоже масса потрясений. Будущий президент США Дональд Трамп пообещал закончить конфликт на Украине, а российский лидер надеется на возобновление отношений со Штатами.

Ежедневно в мире происходит множество событий. Расскажем кратко о самых главных за неделю.

Россияне застряли в Японии

В японском порту Йокогама близ Токио из-за поломки застрял гигантский круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого находятся сотни российских туристов. Из-за отсутствия японских виз, они не смогли выйти на берег.

Почти все русские на палубе Spectrum of the Seas — отпускники. Недельный круиз им обошелся в 1000 евро с человека. Судно отчалило от Шанхая 2 ноября, а 9-го уже должно было вернуться назад из Японии. Время прибытия в Китай отложили до 11 ноября. Из-за этого многие пассажиры не успевают на самолеты в Россию.

Туристам предложили компенсацию в размере 400 долларов. Но ее они согласны перевести только на зарубежные карты, которых у россиян нет.

— Испанцы, американцы ходят по палубе довольные, а мы напряжены: нам предлагают поменять билеты с огромной доплатой, — пожаловался читатель MSK1.RU.

В итоге пассажиров лайнера смогли отправить в Китай 8 ноября. Они всё еще надеются успеть на свои рейсы.

Автобус с российскими туристами перевернулся в Египте

Не повезло и российским туристам в Египте. Там в области Рас-Сидр перевернулся туристический автобус. Один из пассажиров, Евгений, рассказал «Фонтанке» подробности случившегося.

— Вероятнее всего, водитель заснул за рулем, в результате чего автобус опрокинулся на правый бок. Есть пострадавшие, в том числе дети. У 13-летней девочки из Нового Уренгоя по имени Аня полная ампутация правой руки, — объяснил Евгений.

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— Установлено, что пострадал 31 турист из России и Украины, 3 — из Казахстана, 3 — из Азербайджана и 4 — из Египта, они были переведены в больницу для оказания помощи, — пишет египетский портал Cairo24. Всего, по данным Евгения, в автобусе было порядка 50 человек.

Глава Wildberries разбогатела, а ее муж надеется вернуться

Основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким заняла 21-е место среди богатейших россиян по версии Bloomberg. Ее состояние с начала 2024 года выросло сразу на 2,13 млрд долларов, до 7,67 млрд долларов.

Всего в рейтинг Billionaires Index вошли 25 россиян, в том числе Владимир Потанин (56-е место), Владимир Лисин (63-е место), Вагит Алекперов (66-е место).

Более того Ким планирует расширение бизнеса и выходит на топливный рынок. Объединенная компания Wildberries и Russ запустила свою сеть заправочных станций, они расположены на территории собственных логистических центров. Пока их используют водители компании, но в планах открыть АЗС по всей стране.

При этом ее бывший муж Владислав Бакальчук пророчил Ким серьезные убытки после слияния Wildberries с Russ и даже назвал сделку рейдерским захватом. К слову, он не оставляет попыток вернуться в бизнес.

Недавно Бакальчук опубликовал пост, где объяснил наличие у себя второго гражданства — Киргизии. По его словам, это необходимо для ведения переговоров с иностранными партнерами. Там Wildberries планировали строительство логистического центра. Правда, пока не ясно, пригодится ли Владиславу новый паспорт, поскольку он находится в процессе развода, а его жена настроена серьезно. Она обвинила бывшего в покушении на бизнес, чтобы отстранить ее от управления компанией. Также женщина связывает с этим попытку проникновения на склад в Шушарах и стрельбу около офиса Wildberries в Москве.

Президентские выборы

В США

Жители Соединенных Штатов выбрали нового лидера. Им стал бизнесмен и миллиардер от Республиканской партии Дональд Трамп. Для него это уже второй президентский срок.

Ему удалось обойти свою соперницу от демократов Камалу Харрис. Действующий президент Джо Байден будет находиться на своем посту до инаугурации Трампа, которая состоится 20 января.

От нового главы ждут решений по снижению нелегальных мигрантов, росту экономики и завершению военных конфликтов. В частности, украинского, с которыми он пообещал разобраться еще до официального вступления в должность. Несколько мировых лидеров уже выступили с заявлениями по поводу смены власти в Штатах. Они считают, что Трамп сможет выполнить свои предвыборные обещания.

Но многие девушки не рады его избранию. Активистки даже объявили «секс-забастовку» после победы Дональда Трампа на выборах. Протестующие призвали отказаться от отношений с мужчинами на четыре года, пока президентский срок не подойдет к концу, сообщает The Washington Post. Всё из-за опасений, что республиканцы введут федеральный запрет абортов.

В Молдавии

Также выборы прошли в Молдавии. Жители страны переизбрали действующего президента Майу Санду на второй срок. Она победила на выборах с 55,33% голосов, обойдя своего соперника, бывшего генпрокурора страны Александра Стояногло, почти на 11%.

Санду 52 года, она стала главой государства в 2020 году. При ней страна подала заявку на членство в ЕС и получила статус кандидата.

Губернаторы покидают посты

За неделю три главы российских регионов покинули свои посты. Президент Владимир Путин уже назначил врио глав регионов на их места.

Первым ушедшим с должности стал губернатор Ростовской области Василий Голубев, возглавлявший регион 14 лет. Он заявил, что переходит на другую работу.

— Впереди — новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области, — написал Голубев в своем Telegram-канале.

На его место пока назначили гендиректора ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация) Валерия Слюсаря, отметив его заслуги на прошлом месте работы.

Слюсарю 50 лет, он родился в Ростове-на-Дону. У него обширный послужной список. С 2005 по 2007 год он руководил комитетом вертолетных программ ОАО «Объединенная промышленная корпорация „Оборонпром“». Затем — департаментом авиационной промышленности Минпромторга и работал коммерческим директором ОАО «Росвертол». С 2012 года новый врио занимал пост заместителя министра промышленности и торговли России. На последнем месте работы в ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» он проработал с 2015 года.

Также об уходе с поста сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Главой региона он пробыл три года.

— Сегодня руководство страны ставит передо мной другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнить, — сообщил в своем Telegram-канале Егоров.

На посту его сменит Евгений Первышов — депутат Госдумы, участник спецоперации на Украине. Ему 48 лет. Он родился в Краснодаре. С 1996 года работал на местном нефтеперерабатывающем заводе. В 2005–2009 годах занимал должность заместителя директора муниципального предприятия «Парк им. 30-летия Победы». Также с ноября 2009-го по февраль 2012 года Первышов был директором института «Горкадастрпроект» в Краснодаре. После в его послужном списке значатся должности депутата городской думы Краснодара, замглавы города и депутата Госдумы (с 2021 года). Затем он отправился на спецоперацию.

Третий губернатор, который ушел в отставку, — это глава Коми Владимир Уйба. Он руководил регионом последние четыре года.

Ему на смену пришел глава Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн. А на его место Путин назначил главу управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Марию Костюк.

Гольдштейну 55 лет, он родился в Тверской области, учился на Сахалине, а затем переехал в Коми. Там он стал гендиректором торгового дома «Гольдштейн». В 2000-х годах дважды избирался депутатом Госсовета Коми. В 2007-м был депутатом Госдумы. В 2015 году Гольдштейна назначили сенатором от ЕАО, а в декабре 2019 года он стал врио губернатора Еврейской автономной области, с сентября 2020-го стал руководить регионом без приставки врио.

Костюк 47 лет, она родилась в ЕАО, преподавала историю в школе. В 2009 году стала начальником отдела по работе с территориальным общественным самоуправлением в Биробиджане, а затем и замглавы мэрии. В 2017 году Костюк начала работать помощником Гольдштейна. С 2021 по 2023 год была зампредом правительства ЕАО. Потом Костюк стала начальником управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества», а также заместителем секретаря по молодежной политике регионального отделения «Единой России» в регионе.

В Подмосковье погиб бывший замгубернатора Тульской области

Шеденков зажег камин на своей даче и ушел спать Источник: официальный сайт Тульского землячества











В Подмосковье заживо сгорел экс-замгубернатора Тульской области Станислав Шеденков. Ему было 73 года. Пожар произошел на его даче.

Причиной трагедии оказался зажженный камин. Шеденков ушел спать, пока огонь еще горел. Ночью начался пожар. Вместе с ним в доме была его знакомая. Ее удалось спасти. Тело бывшего замгубернатора спасатели обнаружили только на следующее утро. Следователи расследуют уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Путин выступил на «Валдае»

Президент РФ Владимир Путин выступил с речью на заседании клуба «Валдай». Большую часть времени он посвятил вопросам международных отношений и безопасности, но также высказался о будущем России.

Клуб «Валдай» был создан в 2004 году. В этот раз он проходил с 4 по 7 ноября. Темой заседания стал «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». Путин выступает на площадке клуба ежегодно.

По его словам, сейчас формируется новое мировое устройство, наступает эпоха революционных перемен, но ближайшие десятилетия будут не менее сложными. Он подчеркнул, что сейчас идет «столкновение самих принципов отношений стран и народов».

Цитаты с выступления президента появились на рекламных экранах Источник: Константин Майор / Telegram

Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента в США. Он заявил, что республиканец — мужественный человек, что доказало его поведение во время покушения на его жизнь в Пенсильвании. Также российский лидер надеется на восстановление отношений со Штатами.

Касательно внутренней политики президент намекнул губернаторам, что необходимо бороться с нелегальной миграцией и делать жизнь граждан комфортнее. По его словам, будет мир и согласие, когда все будут говорить на одном языке и понимать друг друга.

Мать убила новорожденного сына

В поселке Сулея Челябинской области 32-летняя мать убила новорожденного ребенка. О происшествии узнали только потому, что она обратилась в больницу из-за своего состояния.

Рожала женщина в бане. Вместо того чтобы позаботиться о малыше, она положила его в пакет и оставила на морозе.

— Осознавая, что новорожденный в силу возраста находится в беспомощном состоянии, женщина поместила мальчика в полимерный пакет и оставила в стиральной машине, находящейся в неотапливаемом помещении, — сообщили в местном СК.

После родов женщине стало плохо. Она обратилась за помощью к медикам. Во время осмотра они выяснили, что горе-мать недавно родила самостоятельно.

Следствие возбудило уголовное дело об убийстве новорожденного. За это грозит до пяти лет заключения. Однако иногда обходятся более мягким приговором, например, ограничением свободы. Пока женщину допросили в качестве подозреваемой.

Сын зарубил мать в Подмосковье из-за ссор по поводу компьютера и оценок

В подмосковном Сергиевом Посаде 15-летний подросток убил родную мать. Он сам явился в полицию, где признался в содеянном.

Накануне трагедии в семье произошел очередной конфликт. Мама отобрала у сына гаджеты из-за плохой успеваемости, сообщил Mash. Подростку это не понравилось, позднее он подошел к кровати спящей матери и несколько раз ударил ее по голове топором. Шансов выжить у женщины не было. Затем парень заколотил дверь и ушел в магазин. Вернувшись, сел за компьютер и продолжил играть, передает Telegram-канал 112.

Тело женщины обнаружили спустя четыре часа после гибели. Теперь мальчику грозит до 10 лет лишения свободы. Это максимальное наказание для несовершеннолетних.

Родственники не верят, что компьютерные игры и гаджеты толкнули подростка на убийство. Они считают, что всему виной психологическое давление, которое он испытывал. Более того, по их словам, до 10 лет его воспитывали как девочку.

Теракт в Пакистане

В одном из крупнейших городов Пакистана, Кветте, террорист устроил взрыв на вокзале. Мужчина пришел на железнодорожную станцию с сумкой, в которой было 8–10 кг взрывчатки. Далее он подошел к кассе и взорвал содержимое. В этот момент на платформе было порядка 100 человек, которые ждали своего поезда. В результате 27 погибло, еще 40 пострадали.

Момент взрыва попал на видео Источник: «Раньше всех. Ну почти» / T.me