А судьи кто? Как обычные люди вершат судьбы убийц и других преступников

Раньше в присяжные набирали сразу 12 человек, но сейчас норму снизили до 8 или 6 человек Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Если вы хоть раз смотрели телешоу про суд присяжных или фильм, где показан такой процесс, у вас наверняка возникал вопрос, насколько всё это реально. Правда ли обычные люди могут решить чью-то судьбу и как это всё устроено? В этом материале E1.RU постарался собрать ответы на эти и другие вопросы.

Помог нам в этом деле Вячеслав Курченко — председатель коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда в почетной отставке, заслуженный юрист, доктор юридических наук, профессор УрГЮУ. Он стоял у истоков возвращения суда присяжных в Свердловской области и вел самый первый процесс с судом присяжных в регионе.

Вячеслав Николаевич рассказал о том, как становятся присяжными, подкупают ли их, угрожают ли им, что нужно менять в современной системе, а также насколько правдив фильм Никиты Михалкова «12».

Вячеслав Курченко вел первый процесс с участием присяжных в Свердловской области Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Как стать присяжным и сколько им платят?

Система, похожая на современный суд присяжных, была еще в Российской империи. Только в XIX веке их называли народными заседателями, они могли принимать участие хоть в десяти процессах за год, при этом всё время ели, пили и ночевали в здании суда, не могли ни с кем обсуждать детали дела, а за отказ от участия получали штраф.

Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ» был принят в 2004 году. Именно в нем прописаны все тонкости процессов, которые рассматриваются с участием присяжных.

Когда приняли закон о присяжных, всем народным заседателям отправили благодарственные письма Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Многие нюансы изменились. Нет никаких штрафов за отказ быть присяжным, в здании суда людей никто не запирает, а запрет на обсуждение деталей процесса хоть официально и есть, но фактически давно забыт: сложно бывает не поделиться с близкими пережитым на заседании.

Раньше на крупных предприятиях были квоты на места среди народных заседателей. Назначали, конечно, самых трудолюбивых и хорошо себя зарекомендовавших. Теперь стать присяжным специально просто невозможно.

— Человек должен быть в списках последних выборов — муниципальных, президентских. Из них случайной выборкой на компьютере отбираются те, кто получит извещение. Обычно судебный департамент отправляет около 300, приходит из них процентов десять, — рассказывает Вячеслав Курченко.

Это лишь основные требования для того, чтобы человек попал в список кандидатов в присяжные. На самом деле нюансов куда больше Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Списки кандидатов в присяжные, составленные по данным проведенных выборов, обновляются каждый год. Так, из них исключаются те, кто попал под следствие или обрел судимость, умер, либо уехал из города — даже если человек фактически остался жить в одном городе, но прописан в другом.

Когда гражданин получил извещение от судебного департамента, это еще не путевка на скамью присяжных. Сначала надо пройти отбор — и там тоже всё очень строго.

— Отбор проводится в закрытом режиме. Судья, адвокат, прокурор приглашают каждого кандидата к столу, задают массу вопросов, чтобы «прощупать» присяжного и понять, как он поведет себя на судебном заседании, — объясняет судья в отставке.

— Как долго идет такой отбор?

— Это можно сделать за полдня, за день. В других странах, у тех же американцев, они месяц отбирают коллегию присяжных заседателей.

— Почему кандидатуру могут отклонить?

— Списки [по которым рассылают извещения] составляют администрации городов и районов — втемную, что называется. Мы не знаем, кто перед нами, когда люди приходят на отбор, — ни про профессии, ничего.

Поэтому важно всё выяснить. Мы всегда при отборе говорим: отвечайте правду на все вопросы, потому что если ложь вскроется потом, это будет поводом для отмены вердикта, в том числе и оправдательного.

Некоторые боятся из-за того, что сами раньше привлекались к административной ответственности, но это не запрещает участия в суде присяжных. Самое главное, чтобы такие факты не вскрылись позже и не стали основанием поставить под сомнение законность состава присяжных.

Список профессий, из-за которых не примут в присяжные Узнать Кого вычеркнут из кандидатов: лиц, замещающих государственные должности или выборные должности в органах местного самоуправления;

военнослужащих;

граждан, уволенных с военной службы по контракту из ФСБ, органов государственной охраны или органов внешней разведки (в течение пяти лет со дня увольнения);

судей, прокуроров, следователей, дознавателей, адвокатов, нотариусов, должностных лиц органов принудительного исполнения или частных детективов (в период осуществления профессиональной деятельности и в течение пяти лет со дня ее прекращения);

имеющих специальное звание сотрудников органов внутренних дел, таможенных органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной системы (в период осуществления профессиональной деятельности и в течение пяти лет со дня ее прекращения);

священнослужителей.

Иногда адвокаты спрашивают: «А что такое презумпция невиновности?», «А как вы относитесь к смертной казни?» Хоть кандидаты и не юристы и не обязаны знать термины, по этим вопросам стороны делают выводы о настрое человека и могут заявить отвод.

По одному из дел сторона защиты заявила отвод, потому что кандидат в присяжные раньше был так называемым общественным обвинителем.

Стороны могут заявить присяжному мотивированный отвод, если запрет прописан в законе, а также немотивированный — просто на свое усмотрение. Немотивированный отвод обвинитель и адвокат могут заявить только к двум кандидатам каждый.

Также бывают проблемы с теми, кто был судим, но судимость уже погашена. Само по себе это уже запретом не является, но обвинитель чаще всего не пропускает такую кандидатуру, хотя адвокаты иногда соглашаются.

Считают, что если у человека был негативный опыт, и он побывал в местах лишения свободы, то у него соответствующее отношение к суду и стороне обвинения. Вячеслав Курченко доктор юридических наук, профессор УрГЮУ

— А человек сам может отказаться быть присяжным? Будет ли за это что-то?

— Он может просто не прийти по извещению, хотя кандидату оставляют номера телефонов и просят предупреждать, что он не придет. Штрафов за это никаких нет .

Позже заявить самоотвод тоже можно. Так делает примерно треть из тех, кто пришел на отбор.

Исследования еще тех лет, до принятия закона, привели нас к выводу, что иногда при отборе необходим психолог, который помог бы судье понять, способен ли человек быть присяжным.

Кто-то отказывается по личным убеждениям, кто-то считает, что это грех — наказывать другого человека, даже если он совершил преступление. Вячеслав Курченко доктор юридических наук, профессор УрГЮУ

Но если получили извещение, то мой совет: не отказывайтесь. Хотя бы попробуйте поучаствовать в процедуре отбора, такой опыт вы никогда и нигде не приобретете. Это как выиграть в лотерею, такой шанс может выпасть только раз .

Вячеслав Николаевич очень советует воспользоваться шансом, если вас позовут в присяжные Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В начале 2000-х в Свердловской области было 46 тысяч кандидатов в присяжные, а сейчас только 29 тысяч — и это при населении в пять миллионов человек.

Бывали ситуации, когда люди не выдерживали или в самом начале процесса говорили, например: «Я считаю, что он виновен». Всё это основание для отвода. Также, конечно, учитываются семейные обстоятельства, болезнь и так далее.

На такие случаи вводятся запасные присяжные. То есть отбор проходят не 12 человек, а 13, например, или 15 — закон не ограничивает количество запасных.

Их отбирают, чтобы процесс не сорвался. Жизнь есть жизнь — кто-то тяжело заболел, или другие обстоятельства, а дело должно рассматриваться. Запасные — такие же равноценные присяжные , они находятся рядом, имеют право задавать вопросы, только не участвуют в совещательной комнате.

— По каким причинам отказываются от участия в суде присяжных?

— Некоторые потом в анкете отвечали: «Мы не представляли, насколько тяжела работа судьи», «Это высокая ответственность, чтобы принять решение» . В итоге одни после участия в процессе говорили: «Больше нас не приглашайте, мы на себя такой груз брать не будем». Есть и те, кто заявляет: зовите еще. Но присяжным можно быть только раз в год, а получить повторное извещение — большая редкость, потому что всё происходит методом случайной выборки.

После участия в процессе присяжные заполняют анонимную анкету Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Были и более прямолинейные ответы: лень, равнодушие и так далее . Другие открыто говорили, что есть проблемы с работодателем: «Мы боимся потерять работу», «Боимся, что будут косо смотреть [из-за долгого отсутствия]» . Процессы могут длиться и месяц, и три. В Нижнем Тагиле одно дело суд присяжных рассматривал целый год.

— Вполне понятные опасения. А получают ли присяжные что-то за свою работу, чтобы, например, можно было отдать предпочтение суду, а не другим занятиям?

— Средняя заработная плата присяжного сохраняется. Тем, кто не работает, выплачивается 1/2 от должностного оклада судьи — это от 10 до 12,5 тысячи рублей . Конечно, этого мизерная цифра.

Если вы не работаете, то за день, который уйдет на процедуру отбора, вам заплатят. Если работаете — берите с собой документы, в том числе справку НДФЛ.

Осенью 2022 года был десятый всероссийский съезд судей, и там обсуждали, как вовлекать кандидатов в присяжные. Позже вышло постановление о развитии судебной системы.

Там говорилось и о том, что нужно повышать компенсационное вознаграждение присяжных, чтобы это была средняя заработная плата по региону , потому что в Москве одни расходы, в других областях — совсем иные.

— В своей практике или в общении с коллегами не замечали ли вы, кто чаще становится присяжным? Женщины или мужчины? Может, есть какой-то средний возраст?

— По-разному. Бывает, в составе коллегии могут оказаться одни мужчины или практически одни женщины — как повезет. Это всё случайность.

Когда такое происходит, на предварительных слушаниях мы спрашиваем у сторон обвинения и защиты: «Вы не посчитаете, что, например, коллегия из 10 женщин и 2 мужчин будет тенденциозна?» Если они ответят: «Нет, мы доверяем», начинается процесс.

Тенденциозным считается состав коллегии присяжных заседателей, который в силу особенностей дела не способен всесторонне и объективно оценить его обстоятельства и вынести справедливый вердикт, например, из-за однородности возрастного, профессионального или социального состава.

Нередко коллегии, состоящие практически только из женщин, достаточно твердо и подробно рассматривают дела. Так что тут не предугадать.

Судья в отставке подчеркивает: женщины-присяжные ничуть не более эмоциональны, чем мужчины Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Если присяжные сказали «виновен», этого не оспорить

В России действует классический суд присяжных, когда процесс ведут один профессиональный судья и присяжные. При этом коллегия принимает решение отдельно, в совещательной комнате. Судья же получает заполненные опросные листы, по которым выносит окончательный вердикт.

С 1 июля 2018 года в областных судах дела могут рассматривать восемь присяжных, в районных — шесть. Всё из-за того, что очень мало людей соглашаются стать присяжными. При этом выбор числа 12, на которое ориентировались ранее при сборе коллегии присяжных, никак не объяснялся.

Ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных может заявить только сам обвиняемый.

— Могут ли подсудимому отказать в рассмотрении его дела присяжными?

— Нет, только если статья не подходит, потому что есть определенные категории дел. Самые ходовые — в районных судах: например, убийство и причинение тяжкого вреда здоровью.

По каким статьям УК дело может рассматривать суд присяжных Узнать Коллегия из восьми присяжных вправе рассматривать дела по статьям: убийство (ч. 2 статьи 105);

незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков (ч. 5 статьи 228);

контрабанда наркотиков, психотропных веществ или их аналогов (ч. 1 статьи 229);

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (статья 277);

посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (статья 295);

посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317);

геноцид (статья 357);

похищение человека (ч. 3 статьи 126);

бандитизм (статья 209);

угон воздушного судна, водного транспорта, либо железнодорожного состава (ч. 3 статьи 211);

пиратство (статья 227);

планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны, а также публичные призывы к развязыванию войны, применение запрещенных методов, разработка, производство или сбыт оружия массового поражения (статьи с 353-й по 356-ю);

экоцид (статья 358);

наемничество (статья 359);

нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, либо угроза его [нападения] совершения (статья 360). Для коллегии из шести присяжных при рассмотрении в районных судах список статей короче: убийство (ч. 1 и ч. 2 статьи 105);

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 4 статьи 111);

незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков (ч. 5 статьи 228);

контрабанда наркотиков, психотропных веществ или их аналогов (ч. 1 статьи 229);

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (статья 277);

посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (статья 295);

посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317);

геноцид (статья 357). За исключением уголовных дел о преступлениях, совершенных лицами в возрасте до 18 лет, и дел, по которым в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь в соответствии с положениями о наличии смягчающих обстоятельств, неоконченного преступления и освобождения от ответственности в связи с истечением сроков давности.

В первые годы у нас в Свердловском областном суде доля дел, которые рассматривали присяжные, была около 5%. В Челябинской области она доходила до четверти всех дел.

Потом по всей стране эти цифры стали уменьшаться, и сейчас нет такого, чтобы где-то суд присяжных занимал большой удельный вес. В нашем областном суде сейчас рассматривается лишь пара дел в год.

В 2000-х суды присяжных рассматривали до десяти дел в год, сейчас — буквально парочку Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











К тому же есть дела, которые абсолютно не для присяжных. Не буду называть город, но история такая: была холодная осень, трое обвиняемых изнасиловали девушку и бросили, когда та была без сознания. В итоге она получила обморожение верхних и нижних конечностей, дошло до ампутации.

Когда она пришла в суд с замотанными руками, присяжные на нее посмотрели, и им всё сразу стало ясно, эмоциональный фон был с первых же минут. Зачем тут нужно было просить о суде присяжных?

Сейчас статьи об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера исключены из подсудности присяжных.

— А как начинается сам процесс? Подсудимый заявил ходатайство, что дальше?

— Мы проводим предварительные слушания, где объясняем: если вы попали под суд присяжных, отказаться от него уже невозможно (только на предварительном слушании) — это первое. Второе — если вердикт будет обвинительным, обжаловать его будет нельзя.

Поэтому многие в итоге отказываются от своего ходатайства. Вот я взял цифры за 2022 год: в районные суды Свердловской области поступило 37 ходатайств о рассмотрении дел с участием присяжных, в ходе предварительного слушания принято 10 отказов обвиняемых от заявленных ходатайств.

Обвиняемые боятся. Лучше пойти в профессиональный суд, где можно будет спорить и пытаться обжаловать вердикт. К тому же присяжные не обязаны объяснять, почему они решили, что человек виновен или нет — вот в чем изюминка.

Если присяжные сказали «виновен», ты вырыл себе большую яму и уже ничего не сделаешь. Вячеслав Курченко доктор юридических наук, профессор УрГЮУ

Сам процесс состоит из двух этапов. Первый этап: когда судья ведет дело, и присяжные рассматривают только вопросы фактов.

Потом дело переходит в другую стадию, уже без присяжных. Судья решает вопросы, исходя из опросного листа — это практически прообраз приговора. Если присяжные вынесли оправдательный вердикт, то человека оправдывают, если признали виновным, то судья по опросному листу назначает наказание.

В опросном листе присяжные указывают, было ли событие, совершил ли преступление конкретный подсудимый, виновен ли он и заслуживает ли снисхождения. Если присяжные решат, что подсудимый заслуживает снисхождения, то ему, во-первых, не может быть назначено пожизненное лишение свободы, во-вторых, если максимальное наказание по статье — 20 лет лишения свободы, то судья уже не вправе его назначить. Учитывая снисхождение, наказание не может превышать трех четвертей, то есть из 20 лет это только 13 лет и 4 месяца.

— То, что решение присяжных должно быть единогласным, — это миф?

— Когда суд присяжных удаляется в совещательную комнату, его внимание обращают на то, что вердикт должен быть вынесен единогласно, чтобы не было какой-то ошибки. Но это необязательно.

Если голоса у присяжных расходятся поровну , это означает, что подсудимый должен быть оправдан.

Если голоса расходятся в неравных значениях, присяжные должны провести в совещательной комнате минимум три часа. Единогласное решение может быть принято хоть за полчаса, хоть за пять минут. Но бывает, и сутками спорят.

— До драк не доходило?

— Нет, но иногда и через стены слышно, что бывают жесточайшие споры — кричат, и очень эмоционально. Не зря дается время всё обсудить, когда нет единодушия.

Как вспоминает судья в отставке, споры между присяжными бывают очень эмоциональными Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











— Каков процент оправдательных вердиктов в судах присяжных?

— Тоже цифры 2022 года. Было вынесено 16 приговоров, из них 11 обвинительных и 5 оправдательных, то есть около 30%.

Относительно малого количества оправдательных приговоров: многие не учитывают того, что 21% дел суды прекращают по разным основаниям, то есть не выносят обвинительного приговора. Многие дела и до суда не доходят.

Иногда присяжные не знают, что делать, и выбирают оправдательный приговор. Вячеслав Курченко доктор юридических наук, профессор УрГЮУ

При этом оправдательные приговоры прокуратура обжалует . Но тут оспаривается не решение присяжных, а вопросы процедуры.

У нас по одному делу старшина присяжных, когда рассматривали дело по убийству, превратился чуть ли не в следователя: выехал на место происшествия один и провел там осмотр. Когда об этом стало известно, то, конечно, вердикт был отменен. Что это ему дало, когда в деле был протокол осмотра места, — непонятно.

На одном из первых дел с присяжными заседателями в составе была женщина, чей сын был судим и в это время отбывал наказание. Она это скрыла, хотя должна была рассказать, поэтому оправдательный вердикт был отменен.

На судье, который ведет процесс с участием присяжных, лежит большая ответственность Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Некорректно заполненный опросный лист или нарушения в самой процедуре тоже ставят вердикт под сомнение. Поэтому от судьи, ведущего процесс, требуется детальное знание уголовно-процессуального кодекса, чтобы ничего не пропустить и моментально среагировать, если не так зададут вопрос или еще что-то.

— Если обвинительный вердикт присяжных — это приговор во всех смыслах слова, то почему всё равно находятся подсудимые, готовые рискнуть?

— Иногда, может, рассчитывают на то, что присяжные всё-таки не профессионалы, поэтому надеются на то, что они сочтут вину недоказанной. Это русская рулетка.

Но чаще такого суда опасаются, потому что аргументов в духе «Потерпевший давал показания неуверенно» тут быть не может, заключения экспертиз тоже не оспорить — только порядок заседания.

Проблемы суда присяжных в России

— Если дел с каждым годом всё меньше, а люди не очень-то охотно идут в присяжные, есть ли риск, что такой суд в целом исчезнет в России?

— Не думаю. Всегда будут обвиняемые, которые полагают, что суд присяжных для них будет более объективным и справедливым . Это их право, и лишать его нельзя.

Пусть даже в этом году не будет ни одного процесса с судом присяжных, в следующем их может быть десять. Поэтому суд присяжных себя не изживет, но трансформироваться может.

— И что нужно менять?

— Самая главная проблема — недостаток информации у населения о сущности суда присяжных. С этим нужно что-то делать, делать систему более открытой, бороться с низкой явкой кандидатов, в том числе повышением выплат.

Доктор юридических наук рассказал о недочетах в суде присяжных, которые стоило бы исправить Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











На съезде в 2022 году также обсуждали возвращение штрафов за отказ кандидатов в присяжные. 150 лет назад они были: в первый раз — от 10 до 100 рублей, во второй — от 20 до 200, в третий — от 30 до 300 рублей.

Тогда кандидаты должны были предоставлять справки о болезни и другие документы, подтверждающие уважительную причину неявки. Другой вариант — ввести административную ответственность для кандидатов, но и эта позиция тоже, думаю, не пройдет. Лучше идти по пути объяснений и мотивации.

Когда был принят закон о суде присяжных, мы провели обучение около 2000 кандидатов. Потому что люди даже не представляли, какие у них полномочия: что можно, что нельзя. Эта проблема есть и сегодня, так что такой опыт точно стоит повторять.

Гособвинителей, кстати, тогда тоже готовили. Они проходили обучение в театральном институте по искусству обвинения.

Не зря же говорят, что суд присяжных — это в определенной степени театр. Иногда надо знать, как обратиться к присяжному, что сказать, на что обратить внимание и так далее. Вячеслав Курченко доктор юридических наук, профессор УрГЮУ

Одно дело — чтение протоколов, а другое — когда на заседание приходит эксперт и выступает перед присяжными.

Поэтому тут имеет значение принцип непосредственного участия, гораздо более ярко проявляется элемент состязательности, и все недостатки следствия, конечно, высвечиваются .

— При этом в целом люди стали более подкованы в юридических вопросах…

— Тут такой аргумент: мы все в России юристы, все медики . Медицина и юриспруденция — две профессии, в которых якобы все эксперты. Но это, конечно, оказывает больше негативное влияние.

— Какие еще есть проблемы и недостатки у нынешней системы?

— Нужно вводить новые подходы к исследованию доказательств. Есть проблема с тем, что не все моменты в суде присяжным разрешено рассматривать, хотя в XIX веке они могли исследовать всё и вся.

Сейчас присяжные — судьи факта, а что касается права — это рассматривают без них. Например, когда речь идет о недопустимых или незаконно добытых доказательствах. Также важно, что перед присяжными не раскрываются личности потерпевших и обвиняемых. Поэтому они начинают считать, что суд темнит. Возникает элемент недоверия.

Судья в отставке считает, что присяжные получают на процессах не всю информацию, которая им нужна Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Громкий процесс над Бишимбаевым в Казахстане, например, был построен по другой системе. У нас классический суд, а у них был смешанный — такой действует в большинстве стран Европы. В нем восемь присяжных и один профессиональный судья. Они рассматривают все вопросы — и права, и факта — и вместе находятся в совещательной комнате.

Может быть, лет через 50 мы тоже отойдем от классического суда присяжных и придем к смешанному составу.

В анкетах у присяжных спрашивают и о том, стоит ли вводить профессионального судью в состав коллегии Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











— А как присяжные должны решать, заслуживает ли человек снисхождения, если даже вопрос судимости скрыт? Имеет ведь значение, первое это преступление или обвиняемый до этого уже убил трех бабушек, вышел полгода назад и теперь убил четвертую.

— Да, и сами присяжные об этом говорят. При этом в анкетах они пишут: «Это никак не повлияет на нашу объективность. Наоборот, мы будем более справедливыми, когда будем знать больше о потерпевшем и самом подсудимом».

Это очень справедливый вопрос: если нельзя исследовать данные о личности, то как решить, заслуживает ли человек снисхождения? Вячеслав Курченко доктор юридических наук, профессор УрГЮУ

Присяжным остается исходить только из самого деяния. Они так и говорят: «Перед нами темная фигура. Мы не знаем, кто есть кто». Это недостаток нашего законодательства. Думаю, рано или поздно это должны изменить.

— Не бессмысленный ли это запрет, если про все громкие дела сейчас пишут СМИ, в том числе о том, кто совершил преступление?

— Присяжным говорят: «Не читайте и не смотрите ничего», потому что медийность дела так или иначе влияет. Но контролировать это невозможно.

Предлагали селить присяжных в гостиницы на время процесса, чтобы изолировать. Но мы живем в информационном пространстве, так что такие ограничения еще больше оттолкнут людей.

Если вырвать присяжных из дома, то их вообще будет не собрать. Вячеслав Курченко доктор юридических наук, профессор УрГЮУ

В здании суда приставы везде сопровождают присяжных, даже до столовой и обратно, но дома они спокойно читают о деле в СМИ и обсуждают процесс. Этого не запретить.

В анонимных анкетах мы прямо об этом спрашивали, отвечают: «Конечно, читаем и обсуждаем».

— Журналистам ведь не запрещено быть присяжными. Если мне доведется участвовать в каком-то процессе, и я опубликую информацию о нем, что мне за это будет?

— Так нельзя, это разглашение данных, касающихся судебного разбирательства. Из состава присяжных вас могут вывести, но судить и штрафовать не будут. Поэтому на предварительном слушании мы говорим кандидатам, за какие рамки выходить нельзя.

Дома — пожалуйста, но в публичное поле выносить ничего нельзя . Такое разглашение может поставить под сомнение объективность вердикта, так как это нарушение тайны совещательной комнаты.

Присяжным запрещено читать и рассказывать про процесс, в котором они участвуют, но то, следуют ли они этому правилу, никак не проконтролировать Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Угрозы и подкуп присяжных

— Бывают ли случаи подкупа присяжных и давления на них?

— К сожалению, такое редко, но происходит. Особенно на Северном Кавказе, в Москве и Московской области. Были процессы, когда на присяжных оказывали влияние, они заявляли об этом, и их просто заменяли. В том числе для этого всегда есть запасные.

С подкупами истории тоже были, но это редкость. Встречаются больше в южных регионах. Вячеслав Курченко доктор юридических наук, профессор УрГЮУ

Конечно, на целую коллегию повлиять тяжелее, чем на одного судью . Но иногда один инициативный присяжный может провести такую работу, что в итоге коллегия примет решение, которое из доказательств и не вытекает.

В ситуациях, когда обвинительный приговор необоснован, судья имеет право распустить коллегию по основанию тенденциозности, собрать новую и начать процесс заново. По оправдательному вердикту так поступить нельзя.

— Есть регионы в России, где с судами присяжных всё совсем плохо?

— В небольших регионах еще меньше процессов с присяжными, потому что люди друг друга знают и просто отказываются, опасаясь давления и косых взглядов. То же самое и в районных судах.

У американцев, например, есть понятие анонимных присяжных — они находятся в масках, то есть обвиняемый не знает, кто перед ним. Обычно так поступают по делам с организованной преступностью, но нам это вряд ли подойдет — будет какая-то закрытая сторона правосудия.

Суды присяжных в кино и телешоу — бред?

— В целом суд присяжных воспринимается как что-то очень киношное. В России самый яркий пример — фильм «12». Насколько он правдоподобен?

— Там очень сильный психологический аспект, в котором показано обсуждение в совещательной комнате. В этом плане фильм, что называется, «в десятку».

Споры, драма, смена мнений, когда начинают с одного, а приходят к противоположному, — это и приводит к истине.

Опытный судья рассказал о том, что фильм «12» снят максимально достоверно, а вот телепрограммы абсолютно нереальны Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











— А что насчет телешоу про суды?

— Сам я такое не смотрю, иногда, и просто времени не хватает. Да и присяжные говорят, что тоже видят этот чисто постановочный, нереальный характер шоу.