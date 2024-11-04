«Пока не как герои пелевинских произведений»: как скоро мы окажемся на виртуальном кладбище

Старые традиции захоронений сталкиваются с новым виртуальным миром Источник: Сергей Петунин / 164.RU, маркетплейс











В сфере ритуальных услуг новая опция — «живые надгробия». Вместо обычных надписей на памятниках можно размещать QR-код. Достаточно навести на него экран смартфона, и попадешь на виртуальный мемориал с информацией об усопшем, которую он оставил о себе при жизни. Разработка появилась в Японии. 164.RU выяснил, насколько подобное предложение актуально для россиян.

В интернете уже масса предложений подобного рода. Дошло до того, что ритуальные таблички с QR-кодами можно заказать на маркетплейсах всего за 500 рублей. Они изготавливаются из металла, с гравировкой и поставляются с двухсторонним скотчем в комплекте. Для монтажа достаточно простых действий: протереть место установки влажной салфеткой, отклеить защитную пленку с двухстороннего скотча и приклеить табличку к памятнику. Цифровой путь приведет к связанной с ней странице памяти в интернете — она заполняется через определенную форму по аналогии с аккаунтами в социальных сетях.

Мы обзвонили несколько похоронных агентств с вопросом о возможности размещения QR-кода на надгробных плитах. Услуга еще не пользуется спросом, агенты уточняли, как это должно выглядеть, им отвечали, что подобных заказов еще не было. Но проблем с оказанием услуги нет. Если нужно, QR-код можно выгравировать. Цена обычного памятника с установкой — в среднем от 50 000 рублей.

За деньги специалисты сделают любую гравировку, хоть стихи, хоть QR-код Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Если похоронные агентства не в курсе разработки, то в соцсетях появились посты на эту тему, и их активно комментируют. Мнения расходятся: кто-то считает, что народ посходил с ума, кто-то поддерживает инновацию.

— Ничего страшного в этом не вижу. Но и смысла тоже не вижу. Для кого этот QR-код? Близкие друзья и родственники и так знают страницу в соцсетях, а посторонним людям, извините, незнакомый человек попросту не интересен. Он что, известный актер, писатель и так далее? Вот я — представляю — пришла к родственникам на кладбище, прохожу мимо могилы какого-то мальчика. Вижу на памятнике QR-код. У меня точно не возникнет никакого желания лезть к незнакомому умершему человеку на страницу в соцсети, — высказалась Елена.

— Я считаю, что не надо этой фигни… Пусть он спит там спокойно, — написала Юлия.

— И каждый, кому не лень, может зайти по этому QR-коду на страничку к умершему. Но не каждый будет доброжелателен и вежлив, необходимо об этом помнить. Я бы была против такой идеи. Пусть друзья и близкие навещают сколько угодно, что могилу, что страничку в соцсети. Но чужим людям я бы не позволила такого. Лично мое мнение, — оставила комментарий еще одна подписчица.

Если память полностью утрачена Источник: Сергей Петунин / 164.RU











— В дальнейшем вся наша жизнь будет цифровизирована. Если бы раньше такое было, я бы очень хотела сделать такой памятник для своей бабушки, а теперь все фотографии портятся со временем, остаются только воспоминания, — добавила другая подписчица.

Одни пользователи за то, чтобы самостоятельно вести такие страницы для себя же после жизни, другие не хотели бы себе такой памятник.

— Я думаю, что надо делать завещание и там просить, чтобы мои социальные сети удалили после смерти. Не хочу, чтобы на меня пялились, — отметила Екатерина.

В целом пользователи соцсетей отнеслись к подобной затее с пониманием, отмечая, что технологический и информационный прогресс очевиден. Тем более даже в храмах для быстрого оформления пожертвований есть QR-коды.

Священник, православный блогер Олег Жиляков прокомментировал нововведение с осторожностью:

— На кресте, наверное, подобную самодеятельность можно назвать богохульством. Но это, скорее, вопрос к этике, чем к религии. Мне кажется, общество не совсем готово к таким проявлениям. Всё равно что предложить на ребенка QR-код набить, чтобы быстрее находить его родителей, к примеру. Но удобно ли это ребенку? Эпитафии тоже не для этих целей. Можно еще замудриться и транслировать по телевизору картины усопших родных, но зачем? Лично я бы не стал этим заниматься, это не так важно и ценно, без этого можно обойтись.

«Мы всё еще телесны»

Заведующая кафедрой философии культуры и культурологии Саратовского университета имени Чернышевского, профессор Евгения Листвина отметила, что первые виртуальные кладбища появились 30 лет назад и пришло время осмыслить и упорядочить это явление.

— Насколько актуальны эти разработки для российского населения?

— Конечно, они становятся актуальны, поскольку присутствуют в жизни цифрового общества везде. Как отмечают исследователи, мы всё больше и больше переносим наши социальные практики в сферу медийного пространства. Одна из важнейших социальных практик — похоронный ритуал прощания — становится важным ритуалом и в Сети. Другое дело, какие формы он может принимать. Есть сайты об известных личностях. О дорогих нам людях мы можем сохранить материалы, писать книги, воспоминания. Это тоже своего рода виртуальный мемориал, который осуществляет функцию захоронения, так называемый сетевой слепок с образа, который человек сформировал в цифровом пространстве. С одной стороны, это может быть наше желание увековечить личность человека, но в виртуальном пространстве сохраняется то, что он сам сохранил о себе. И таким образом после смерти концентрируется и упорядочивается его цифровой след. Я думаю, часть людей, особенно погруженная в сетевую жизнь, будет к этому обращаться.

— Есть ли смысл в давно устоявшихся ритуалах и сохранении традиций или время требует перемен, в том числе в сознании и мышлении современных граждан?

— Считаю, что нужно и то, и другое. Мы приходим в этот мир физически и уходим тоже физически. Приход и уход тела требует определенного ритуала. Мы не можем просто оставить физическую оболочку и полностью переключиться на виртуальное пространство. Но так или иначе, человек всё больше репрезентирован в сетевом мире, где его образ сохраняется и визуально, и аудиально, всё больше появляется стремление сохранить и отметить свое присутствие в формировании глобального виртуального пространства. Эта смысловая составляющая уже присутствует в нашем мышлении и осознании происходящего. Первые виртуальные кладбища появились 30 лет назад, сейчас же мы пытаемся упорядочить, изучить это явление.

Профессор считает возможным переплетение традиционных и виртуальных технологий Источник: Евгения Листвина / соцсети











— Этично ли размещать на надгробных памятниках подобные ссылки и должен ли человек при жизни давать на это разрешение?

— Сетевое пространство всё больше и больше легитимизируется, многие действия требуют юридического обоснования и определенных законодательных актов. Если раньше казалось, что мы плаваем в этом пространстве неузнанные, под разными никами, создаем новую фантастическую реальность, то теперь эта реальность институционализируется и требует упорядочивания уже от самих участников. Если есть часть людей, которая в принципе взаимодействует через QR-коды, то необходимо и юридическое сопровождение этому. С другой стороны, мы видим портреты на надгробных памятниках, и нам это кажется естественным. QR-код можно считать таким же портретом, кликнув на который можно увидеть образ человека. Однако это больше чем портрет. Посредством QR-кода мы можем погружаться в различные аспекты жизни усопшего. На мой взгляд, если такой подход распространится в России, станет необходимым юридическое обоснование этому явлению.

— Можно ли сказать, что зарождается новая культура и философия похоронных традиций?

— Мы говорим об универсальности определенных обрядов и ритуалов как части нашей жизни: похорон, прихода человека в этот мир, ритуальной фиксации его социального положения — брака, развода, материнства и так далее. При этом мы видим, насколько они меняются по мере существования человечества, смены религиозных представлений, социальных приоритетов.

Если говорить о появлении целой сетевой среды, которая тотально поглощает нас со всеми профессиональными, личностными, психологическими нюансами и интересами, — это одно. Если выкладывать в виртуальное пространство любой внутренний порыв, все эти статусы, лайки, сторисы, рилсы, когда минутное изменение состояния уже становится достоянием большинства людей, тогда можно говорить о зарождении новой культуры.

Новые похоронные традиции, новые условия возможности взаимодействия с потусторонним миром и отправление социально значимых функций памяти предков становятся удобными. Зайти на виртуальное кладбище, поставить виртуальную свечку, обустроить виртуальное пространство можно из любой точки земли. Такое совершение как бы традиционного и привычного для нас обряда памяти — только в виртуальном пространстве — дает облегчение психологического состояния и возможность выполнить свой долг таким же, каким он виделся и до цифровой эпохи. Это рациональное обоснование тому, почему в современном мире важно это явление. Но не уверена, что оно полностью нас поглотит и отменит привычные похоронные традиции. Мы пока еще не живем как герои пелевинских произведений, «мозгами в банках», мы всё еще телесны. И эта сторона нашей жизни требует не меньшего внимания, чем разрастающаяся виртуальная жизнь.

Можно сказать, мы наблюдаем зарождение новых традиций, которые в результате образуют симбиоз как физической, реальной, так и виртуальной составляющих.