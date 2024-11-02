Контроль за блогерами: кто должен попасть в реестр РКН и как это сделать

С 1 ноября Роскомнадзор следит не только за СМИ, но и за блогерами. Все, у кого в соцсетях есть больше 10 тысяч подписчиков, должны передавать данные о себе регулятору. Причем это касается и профилей компании, которые продвигают себя и свои услуги через социальные сети. Подробнее о требованиях, необходимых сведениях и когда их передавать — в нашем материале.