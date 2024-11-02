Контроль за блогерами: кто должен попасть в реестр РКН и как это сделать

С 1 ноября Роскомнадзор следит не только за СМИ, но и за блогерами. Все, у кого в соцсетях есть больше 10 тысяч подписчиков, должны передавать данные о себе регулятору. Причем это касается и профилей компании, которые продвигают себя и свои услуги через социальные сети. Подробнее о требованиях, необходимых сведениях и когда их передавать — в нашем материале.
- Кто должен отчитываться перед РКН
- Какие данные нужно передавать
- Куда и каким образом это нужно сделать
- Что будет, если не передать данные
- Могут ли исключить из реестра и как в него снова попасть
Кто должен отчитываться перед РКН
По закону, который начинает действовать с ноября 2024 года, владельцы и администраторы страниц в соцсетях обязаны передать свои данные в Роскомнадзор. Это касается тех, чья аудитория превышает 10 000 человек. При этом не важно, какой контент и где именно распространяет блогер.
В первую очередь, сведения должны передать владельцы страниц в соцсетях, которые входят в специальный реестр РКН, это:
VK;
Одноклассники;
TikTok;
YouTube;
Telegram;
RUTUBE;
Дзен;
Twitch;
Discord;
Пикабу;
Pinterest;
X (Twitter);
Likee;
LiveJournal;
Yappy.
В реестр соцсетей Роскомнадзора не входят запрещенные Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской). В приказах не сказано, распространяется ли это требование на блогеров этих площадок. Но по закону такое возможно.
Какие данные нужно передавать
После того как блогер набрал 10 тысяч подписчиков, у него есть 10 дней, чтобы передать сведения в Роскомнадзор. Тем, кто уже обладает такой аудиторией, закон дает больше времени: до 1 января 2025 года. В ведомство нужно передать:
Физическим лицам: ФИО и контактные данные, которые используются при ведении блога (номер телефона и е-мейл). Для иностранных граждан дополнительно нужно рассказать о месте постоянного проживания.
Компаниям: полное и сокращенное название компании, организационно-правовая форма, ОГРН, контактная информация представителя компании и администратора страница (телефон и электронная почта). Иностранным юрлицам дополнительно нужно предоставить данные про страну регистрации, а также налоговый идентификатор и идентификатор в торговом реестре страны регистрации.
ИП: ФИО и контактные данные того, кто ведет страницу (номер телефон), е-мейл, к которому привязан аккаунт, ОГРНИП.
Также всем необходимо указать полное название профиля и предоставить ссылку на него.
Помимо этого, нужно помнить, что при изменении каких-то данных, Роскомнадзор также нужно своевременно поставить в известность.
Куда и каким образом это нужно сделать
Передать сведения о себе и своем блоге можно напрямую в Роскомнадзор или с помощью Госуслуг. Используя любой способ, необходимо быть зарегистрированным в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Каждый сервис предоставить форму, которую владельцу блога нужно будет заполнить, указав необходимые сведения. После Роскомнадзор присвоит номер заявке, его нужно будет указать в описании страницы (в течение трех рабочих дней).
После формирования заявки РКН проверит достоверность сведений. На это ведомству дается семь рабочих дней. Еще через три дня регулятор отправит уведомление о включении в реестр.
Когда блог будет верифицирован Роскомнадзором, владельцу будет необходимо пометить профиль специальным символом «А+». Также потребуется указать включение в реестр, используя утвержденную фразу: «Включена Роскомнадзором в перечень персональных страниц». На нее надо будет поставить гиперссылку, ведущую на ресурс со сведениями о наличии или отсутствии страницы в перечне.
Что будет, если не передать данные
Роскомнадзор предусмотрел санкции для тех, кто не будет исполнять закон. Но действовать они начнут только с 1 января 2025 года.
Владельцев ограничат в показе рекламы (ее нельзя будет размещать на странице) и призывах финансировать владельцев канала (например, предлагать платные подписки или просить донаты). Сложности возникнут и у других пользователей — им нельзя будет распространять информацию из такого профиля.
Помимо этого, Роскомнадзор может заблокировать страницу.
Могут ли исключить из реестра и как в него снова попасть
Любой профиль могут исключить из реестра, если:
страницу удалили;
число подписчиков сократилось и стало менее 10 000;
владелец нарушил закон об информации.
За нарушениями РКН будет следить самостоятельно, а про удаление страницы и сокращении числа фолловеров, владелец должен рассказать сам (в течение трех рабочих дней).
Исключать навсегда регулятор не планирует. Если владелец восстановил аккаунт или вновь набрал 10 тысяч подписчиков, он может подать заявку и вернуться в него. Если же блог исключили за нарушение законодательства, придется устранить все нарушения.