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Страна и мир обзор День народного единства в 2024 году: сколько будем отдыхать, дата, традиции

День народного единства в 2024 году: сколько будем отдыхать, дата, традиции

В ноябре нас ждет последняя сокращенная неделя в этом году

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65 комментариев

В День народного единства на улице обычно уже прохладно, но это не останавливает любителей отметить праздник

История Дня народного единства уходит своими корнями еще в дореволюционные времена и связана с именами земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Рассказываем, что такого они сделали, что в честь этого учредили национальный праздник, когда он отмечается и какие традиции с ним связаны.

История Дня народного единства

Всё началось с того, что династия Рюриковичей, правивших в России вплоть до начала XVII века, прервалась. Старший сын Ивана Грозного Федор потомков не оставил, а младший Дмитрий погиб. Правда, обстоятельства его смерти были настолько загадочными, что ходили слухи, будто он жив-здоров. Этим и воспользовались разного рода Лжедмитрии, претендовавшие на престол, а следом за ними пришли польские захватчики. В результате династический кризис перерос в национально-государственный. Единое русское государство распалось, страну поразили грабежи, разбои, воровство, повальное пьянство. Многие считали, что московское царство вот-вот падет, однако патриарх Гермоген призвал народ, еще не окончательно спившийся и заворовавшийся, встать на защиту веры и Отечества и изгнать оккупантов.

Первое народное ополчение возглавил рязанский воевода Прокопий Ляпунов. Но из-за распрей между дворянами и казаками, которые по ложному обвинению убили воеводу, ополчение распалось, и антипольское восстание потерпело поражение. В сентябре 1611 года нижегородский земский староста Кузьма Минин призвал горожан созвать народное ополчение и помочь Московскому государству. Многие откликнулись и добровольно отдали «третью деньгу» (подать в размере трети от того, чем владеешь). Но этих взносов не хватило, и объявили сбор «пятой деньги», которую требовалось выплачивать на жалованье служилым. Лично Минин отдал все свои сбережения, а также драгоценности своей жены и золотые и серебряные оклады икон.

На пост главного воеводы и главы ополчения пригласили новгородского князя Дмитрия Пожарского. Тот, прежде чем принять предложение, выдвинул условие: горожане сами должны выбрать человека, который станет начальствовать над казной ополчения. Горожане выбрали Кузьму Минина. 4 ноября 1612-го всенародное ополчение, собравшееся под знаменами Пожарского и Минина, взяло штурмом Китай-город и изгнало поляков из Москвы, и восстановление государственной власти не заставило себя долго ждать.

В феврале 1613 года Земский собор избрал нового царя — молодого Михаила Романова, который в дальнейшем стал родоначальником новой династии.

Когда День народного единства в 2024 году

День народного единства — ежегодный праздник, который отмечают 4 ноября. В 2024 году дата выпадает на понедельник. Это государственный праздник и нерабочий день, так что 4 ноября в 2024 году будет выходным днем.

Традиции и мероприятия ко Дню народного единства

Ежегодно 4 ноября на центральных площадях городов России проводят массовые мероприятия с концертами и салютами. В дань уважения истории и в память о погибших при освобождении Москвы воинах организуются праздничные митинги и шествия. Также проходят тематические выставки, ярмарки ремесел и развлекательные мероприятия для взрослых и детей.

Нередко ко Дню народного единства организуют благотворительные сборы одежды, игрушек и прочих вещей для детских домов, проводят акции добра. В крупных городах к празднику открывают пункты бесплатной раздачи напитков, разворачивают полевые кухни.

В Москве традиционно празднования начинаются с торжественного шествия по улицам с триколорами в руках и возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому. Президент выступает на Красной площади с патриотической речью, а иногда в эту дату проходит государственное награждение за особые заслуги перед страной.

А вы отмечаете День народного единства?

Каждый год
Впервые слышу о таком празднике
Не отмечаю, но за выходной спасибо
У меня даже выходного в этот день нет, как я его отмечу?
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Праздник 4 Ноября День народного единства Традиции Россия Флаг Триколор Патриотизм
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Комментарии
65
Почётный гражданин Левосибирска
21 октября, 05:56
День народного единства, введенный в 2005 г., так праздником и не стал. Только 20% респондентов, опрошенных ФОМом, считают, что в России скорее относятся к этому дню как к празднику, чем как к выходному, – хотя само по себе наличие лишнего выходного в глухую осеннюю пору одобряет, вполне обоснованно, большинство. Но для того, чтобы увидеть это, не обязательно обращаться к социологическим данным. Достаточно заглянуть в ближайший к дому супермаркет 3 или 4 ноября и пройтись по улице в этот выходной: вы не увидите людей, покупающих какую-либо особую праздничную еду или лишнюю бутылку спиртного; все штатно для обычного осеннего выходного дня. Вы не увидите людей, раскупающих какую-то праздничную символику или гуляющих с ней, – да и где она, эта символика, нет ее. Нет украшающих наклейками окна, как перед Новым годом, или автомобили, как перед 9 мая. Нет спешащих в гости с символическими, принятыми именно в этот день подарками, как на 8 марта, 23 февраля, День святого Валентина. Праздник, памятный день, вообще говоря, не обязательно должен объединять всех подряд, но если он жив для больших, заметных групп населения, то это видно невооруженным глазом. У Дня народного единства так и не появилось ни ритуала, ни традиции, ни хотя бы внешнего антуража. Праздник, которого нет.
С левого берега
21 октября, 00:15
7 ноября наш праздник! А не это...
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