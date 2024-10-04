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Страна и мир «Теперь я просто всех обнимаю»: как живет мужчина с чужими руками. Видео

«Теперь я просто всех обнимаю»: как живет мужчина с чужими руками. Видео

Феликс Гретарссон стал первым человеком, которому трансплантировали обе конечности

1 008
5 комментариев

Феликс Гретарссон последние три года живет с чужими руками. Исландец стал первым человеком в мире, кому трансплантировали сразу две руки.

Феликс работал электриком и лишился рук, когда ему было всего 25 лет. В начале 1998 года он устранял аварию на высоковольтной линии, думая, что провода обесточены, схватился за один из них — через тело мужчины прошло 11 тысяч вольт и 100 ампер.

Как Феликс смог побороть депрессию и почему ему целых пять лет искали донора — смотрите в видео выше.

В январе 2021 года во Франции мужчине пересадили донорские руки. 50 врачей проводили операцию 15 часов. Сейчас Феликс чувствует новые руки практически так же, как когда-то ощущал свои собственные. Он опять может самостоятельно одеваться, есть, гулять с собакой, а еще обнимать своих близких.

— Я по натуре кинестетик — мне нравится прикасаться к тому, что меня окружает, а после того, как я потерял руки, у меня возникло ощущение, что я в мыльном пузыре. Ты здесь, но не можешь ни к чему прикоснуться, — рассказывает Гретарссон. — Теперь я просто всех обнимаю.

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Комментарии
5
Гость
38 минут
Доброе видео, позитивное. Но технику безопасности ещё никто не отменял.
Гость
2 минуты
Как то странно . Такое напряжение и силу тока . Слышно . Кабель гудит . Как он решил , что он обесточен
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