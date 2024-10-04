«Теперь я просто всех обнимаю»: как живет мужчина с чужими руками. Видео

Источник: Городские порталы

Феликс Гретарссон последние три года живет с чужими руками. Исландец стал первым человеком в мире, кому трансплантировали сразу две руки.

Феликс работал электриком и лишился рук, когда ему было всего 25 лет. В начале 1998 года он устранял аварию на высоковольтной линии, думая, что провода обесточены, схватился за один из них — через тело мужчины прошло 11 тысяч вольт и 100 ампер.

Как Феликс смог побороть депрессию и почему ему целых пять лет искали донора — смотрите в видео выше.

В январе 2021 года во Франции мужчине пересадили донорские руки. 50 врачей проводили операцию 15 часов. Сейчас Феликс чувствует новые руки практически так же, как когда-то ощущал свои собственные. Он опять может самостоятельно одеваться, есть, гулять с собакой, а еще обнимать своих близких.