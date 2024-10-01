Готовьтесь к шестидневке: россиян ждет длинная рабочая неделя

В конце октября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. Она продлится с 28 октября по 2 ноября.
В субботу придется выйти на работу из-за переноса выходного на 30 апреля. Рабочий день будет сокращенным. Благодаря этому россияне смогут отдохнуть на майские праздники с 28 апреля по 1 мая без перерыва.
После рабочей субботы будет два выходных: в воскресенье 3 ноября и понедельник 4 ноября в честь празднования Дня народного единства. Рассказываем о всех праздничных и рабочих днях — в материале.
День народного единства был учрежден в 2004 году. Он ежегодно отмечается 4 ноября в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.