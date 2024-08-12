НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

2 м/c,

ю-з.

 747мм 47%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,99
EUR 95,18

СРОЧНО

Сотрудница мэрии Новосибирска погибла в ДТП

Оставили без забора
Как защититься от мошенников
Как Сбер пиарит Алтай
Жизнь как в кино
Запрещённые программисты
Где учатся отличники
Работает со смертью
Плохое зрение — бич 21 века
Самолёты стали чаще ломаться
НГС в Telegram
Страна и мир «Много работают. Прилетают сюда ошалевшие»: журналистка разговорила торговцев на рынке в Сочи и узнала важное про туристов

«Много работают. Прилетают сюда ошалевшие»: журналистка разговорила торговцев на рынке в Сочи и узнала важное про туристов

Душевные смол-токи про работу в Сочи и правда про отдыхающих

880
5 комментариев
Красноярка понаблюдала за жизнью рынка в Сочи. О чем говорят торговцы и о чем переживают

Каждое лето на центральном рынке в Сочи люди со всей страны торгуются, покупают чурчхелу, пробуют вино на разлив и арбузы. Продавцы работают годами одни и те же. Наша коллега из NGS24.RU Александра Славецкая слетала в отпуск и разговорила местных торговцев: что думают про своих покупателей, правда ли, что за сезон делают годовую выручку и почему хотят всё бросить и уехать из города, где все так любят отдыхать?

Нана: «Мне главное, чтобы купили и ушли»

В Сочи отдыхать хорошо, но все ли умеют?

«Покупай, дорогая! Чай возьми, зимой его пить хорошо. Вот этот — для иммунитета, горный чай, вот этот — для женского здоровья, а тот мой любимый — цветочная ночь», — женщина за 40 очень бодро ведет диалог с тремя семейными парами. Туристы в белых майках, шортах, на которых изображены пальмы и южное небо, уходят с полными пакетами чая и приправ. Оставляют по две-четыре тысячи рублей.

Деньги продавщица прячет в пухлую сумку. Поливает шею водой из бутылки. Жарко. Ее зовут Нана, ей 47 лет. Крашеные волосы, нитка жемчуга, синий фартук и лосины. Козырек, чтобы волосы не лезли в глаза.

— Когда прихожу домой, вообще ни с кем не разговариваю. Во-первых, сил нет. Во-вторых, приправами дышу, а это вредно и горло садит, — рассказывает Нана. — Девушка, это сушеный имбирь! 200 рублей, моя хорошая! Берите, высший класс!

— Люди стали беднее?

— Нет, на отдыхе для себя не жалеют. Иногда приходят и на 15 тысяч могут взять, и на 25. Каждый день тут такое, не редкость. Только нужно видеть таких покупателей, чтобы к себе привлечь.

— Как?

— Посмотреть в глаза, улыбнуться. Тут премудростей нет. Товар хороший, свежий, всё упаковано. А поговорить по-доброму — это дополнительно приятно.

— Вы что-то понимаете про людей благодаря своей работе?

— Нет, мне главное, чтобы купили и ушли. А что у них там на уме — у каждого свое. Замечаю, что всё больше женщин стало богатых, и видно, что она в семье за мужчину. А муж вроде и рядом стоит, но он фоном скорее. А она — как царица. Такие много покупают в подарок родственникам — показать, что они богато отдохнули.

— Тут жарко. Когда вы последний раз купались?

— Я тут не купаюсь. Домой приезжаю, вот там — раздолье.

Некоторые торговцы в Сочи не купаются в море

— Куда?

— В Армению.

— Там семья?

— Мама, папа, дети.

— Большие дети?

— 8 лет и 5 лет.

— Давно их не видели?

— Пять месяцев. Деньги им зарабатываю, отправляю.

— Большой заработок?

— Сама работать, что ль, хочешь у нас? Я бы тебя взяла, мне разговорчивые нужны. 3000–3500 в день. Это сейчас, в сезон. Надо работать, пока люди есть. Дама, возьмите, это очень вкусно! Сухая смесь аджики!

Нана уходит к покупательнице. Аджика, гранатовый соус, чесночная соль, розовая соль, приправа для шашлыка, приправа для плова — полторы тысячи переводом на счет в банке, где безлимит на переводы. Нана в июле планирует отправить самую большую сумму денег семье.

Маклава: «Рынок — это же интересно. Жизнь!»

Ряды с чурчхелой — цветные и очень красивые. Полоска орехов в соке стоит от 100 до 250 рублей, самый дорогой вариант — кешью в кокосовом молоке.

— У меня товар — бомба. Половина рынка покупает и перепродает, а у меня сын с невесткой чурчхелу сами готовят. Дома — тазы с соком, ореховый запах, работают и днем, и ночью. А я уж попроще, торгую, — говорит Маклава.

Ей 65, она армянка и приехала в Сочи с мужем 35 лет назад, тут вырос сын, супруг уже похоронен. Весь рынок знает, что у нее домашние продукты. Копченый сыр и чурчхела. Относятся с уважением и немного с завистью. К Маклаве туристы ходят несколько раз, потому что вкуснее.

Признавайтесь, захотели чурчхелу?

— Тяжелая работа?

— А какая легкая? — улыбается Маклава — Прихожу сюда в 7, ухожу в 17.50, чтобы до больницы добежать, капельницы делаю каждый день, сахарный диабет у меня.

— Вы много зарабатываете?

— Хватает. Но раньше было больше. Наши ряды-то стояли на улице. Люди идут, гуляют, видят товар, зайдут, купят. Так должно быть! А к нам еще дойти надо. А сейчас ленивые, ходить не хотят. Мы еще и на втором этаже. Покупают ту же чурчхелу на побережье, а там что? Перекупы. Всем зарабатывать надо, я понимаю, меня тоже на берег звали. Но там души нет. Работают все один сезон. Не дружат, конкурируют. Про друг друга гадости рассказывают. Я уж здесь. Рынок — это же интересно. Жизнь! Я кому песню спою, кого — по плечу похлопаю, бывает, как дети, разулыбаются.

У Маклавы платье в мелкий цветочек. Вдруг делает реверанс и приветствует семью: мама и сын, на вид семиклассник.

— Ой, я тут у вас брала в виноградном соке фундук, вот мне еще такое надо! Нет, без пакета, прямо сейчас съем. Дим, Дим! Ты будешь?

— Не буду я.

— Ничего не хочет. Дим, вылези ты из телефона!

— Мам, пойдем уже отсюда! Мне надоело тут ходить.

— Держи, моя хорошая. Больше ничего не надо? Попробуй эту — сок киви и грецкий орех.

— Вкусно, наверное! Хочу! Сколько?

— Тебе 200, моя хорошая.

Арес: «Деньги всё испортили»

Арес — в льняной рубахе в полоску. Кепка. Сутулится. Часто выходит покурить. Смотрит на набережную реки Сочи с тоской:

— Все сейчас в супермаркетах. На каждом углу пооткрывались. Всё одно и то же. Яблоки китайские. Помидоры китайские. Зато дешево и близко. Невозможно с таким удобством конкурировать.

Арес 20 лет торгует фруктами. Говорит, что это его последний сезон. За последние 5 лет доход не увеличивается — клиенты не доходят до рынка. А если доходят — экономят.

— Арбузы режем сейчас постоянно. Целые редко берут. Персики у меня по 250. А магазин что? Он может и 180 поставить. А туристы есть такие: им главное — цена низкая.

Рынок — это вам не магазин. Это совсем другое

— Что понимаете про людей благодаря своей работе?

— Много работают. Прилетают сюда ошалевшие. Всё хочется, а не можется. Уставшие. Обгоревшие. Потом ходят все в белом. Немного плечи хоть расслабляются, а еще через пару дней смотришь — глаза тоскливые. Значит, домой лететь пора. Отдыхать наши люди не успевают. А это нужно. Будешь отдыхать — будешь крепким. Сможешь больше своей семье отдать. Раньше прилетали на 21 день, очень было правильно. Сейчас — 7 дней или 10, черт-те что.

— Люди добрые?

— Всякие. На отдыхе всё видно. На рынке — тем более. Понятно по клиенту, любит он жить или всё экономит. Любит он жену или запрещает. Иногда ругаться начинают. Улыбки на лицах вроде бы, а тон натянутый, как будто пчела жалит, так друг другу говорят. Кусаются. А бывает, он счастливый, а она всё недовольна вечно. Ей и персик-мед невкусный, и клубника маленькая. Так это не во фруктах дело-то. Это ей не нравится ничего в своей жизни.

— Что будете делать после рынка?

— Может, в такси пойду. Мы дом строим. Работа нужна.

— Дом в Сочи?

— Нет, 400 километров отсюда. Я всю жизнь здесь живу. Хорошее место, но обмана стало много.

— Как это?

— А вот перед Олимпиадой сдавали квартиры рядом с местными очистными. Под окнами у людей канализация, одним словом, а им говорят — это пруд скоро новый откроется. Приходили ко мне на рынок, рассказывали. Я сначала рассмеялся, а людям-то не до смеха. Или сейчас построили очень дорогие дома. Элитно, престижно. А на самом деле — земля отравлена, бывшая нефтебаза. Стыдно за свой город. Он же красивый. Тут всё есть: море, горы, земля, солнце. Но деньги всё испортили.

— Грустно.

— Жизненно. Что уж поделаешь.

— А у вас будет рядом с домом сад?

— Да. Сад уже сажаем. Растим. Едим. Есть те, кто ко мне из сезона в сезон приходит. Ищут уже меня. Руки жмут. Уже не турист, а вроде как и знакомый хороший. Если одно лето не приедут, уже думаю: где же потерялись? Через сезон приедет — ну, значит, живем. Им телефон свой дам, может, организую торговлю для своих. Так, вы черешню-то будете брать или только разговоры говорить?

ПО ТЕМЕ
Сочи Рынок Торговцы Отдых Отпуск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
12 августа 2024, 19:19
Тама низзя ничо ись, тама бактэрия страшная ходит.....
Директор Завода (Ржака)
12 августа 2024, 19:32
скоро там буду и сам поговорю с продавцами.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Код 8–8–8: что делать 8 августа 2024 года, чтобы привлечь богатство и деньги — советы нумеролога
Алина Шадрина
Мнение
Полмиллиона на семью. Россиянка рассказала об отпуске в Турции и шокирующих ценах на отдых
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
«Намечается революция»: как болтливый наемник Дэдпул объединяет «Марвел» — и собирает аншлаги в кино
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Мнение
Как Артемий Татьяныч поссорился с Екатериной Михайловной
Лебедев Денис
Рекомендуем
Знакомства

Max4,34

Олечка,27

Андрюха,40

Владимир,51

Ольга,49

Владимир,44

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление