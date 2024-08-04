«Авиабилеты дешевле, чем такси»: известный тревел-блогер Миша Ронкаинен — о путешествиях без визы и самых экономных турах

Миша объездил полмира Источник: Миша Ронкаинен











Известный тревел-блогер, телеведущий Миша Ронкаинен объехал полмира и продолжает выбираться в опасные и интересные места. MSK1.RU застал его на Бали, и наш собеседник рассказал о том, зачем в Никарагуа его повалили на землю трое неизвестных, о стране, где люди похожи на роботов, и о необычной альтернативе метрополитену в Боливии.



Михаил Ронкаинен (больше известен как Миша и под ником «Поехавший») — тревел-блогер. Родился в Москве в 1989 году. Первые ролики на YouTube начал публиковать в 2012–2013 годах. Видео не касались путешествий. Рассказывать аудитории о поездках начал в 2016 году. В основном выбирает нетривиальные места, которые сложно назвать туристическими.

Покупал авиабилеты по 500 рублей

— Миша, с чего началось ваше увлечение путешествиями?

— С авиабилетов, которые в 2015–2016 годах стоили по 500 рублей. Условно, как поездка на такси. Билетов было много — путешествуй хоть, куда: и в Цюрих, и в Лондон, и в Ниццу.

— Какие языки знаете?

— На базовом уровне — английский и испанский. Но в XXI веке нет необходимости знать для путешествий иностранные языки.

Существуют онлайновые и офлайновые диалоговые переводчики. Достаешь телефон и начинаешь говорить, и гаджет воспроизводит услышанное уже на чужом языке, например, на индонезийском. Я здесь, на Бали, так и общаюсь. Телефон сразу переводит и озвучивает все в режиме диалога. Так что необязательно учить языки. Конечно, с ними совсем другой эффект погружения, но на базовом уровне достаточно и переводчика.

— Какой была самая маленькая сумма наличных, с которой перемещались по миру?



— Я вообще без денег путешествовал — автостопом. Ездил на электричках бесплатно, бегал от кондукторов, или, если встречал их, давил на жалость. Раньше это было весело. Когда тебе от 20 до 30 — это еще окей. А вот когда тебе уже больше тридцатника, начинаешь ценить комфорт, плюс-минус хорошие отели.



И самое интересное: если нет денег, все обязательно притянется само — еда, транспорт. Это реально закон природы! Ему не учат в школе, но он действительно существует.

Источник: Миша Ронкаинен











«Обчистили рюкзак, сняли часы»

— Какая страна показалась самой опасной?

— Никарагуа. Меня там ограбили. Я шел по улице, сзади подбежали трое, повалили на землю. Один держал, двое других обчистили рюкзак и карманы, сняли часы.

— А какая страна превзошла ожидания?

— Пожалуй, Боливия. Внезапно оказалось, что это немного другая планета. И одна из самых высокогорных стран. Столиц несколько. Одна из них — Ла-Пас — находится на высоте 4 тысячи метров. Там кислорода в полтора-два раза меньше, чем на побережье. Но люди как-то приспосабливаются. Вместо метро — канатная дорога. Она такая же разветвленная, много станций и веток. Одним словом, Боливия — классное место. Рекомендую к посещению!

— Ну а где ждали разочарования?

— В Аргентине. Там делать нечего. Скучные и страна, и люди. Все как-то не устроено. Бесконечный финансовый кризис, деньги обесцениваются на глазах. Доллар стоил 1000 песо, а через неделю уже 1500.

— Знаю, что несколько дней вы провели в Антарктиде наедине с самим собой. Расскажите об этом опыте: что чувствовали, какие инсайты посетили?

— Мы там в сумме 100 дней тусовались. И после этого я стал устраивать себе такие «разгрузочные» дни — без медиа. Все привязки, желания, связанные с чем-то экзогенным, с чем-то извне, — всякие ресторанчики, фастфуд, интернет — все, что мы используем для того, чтобы глушить себя, они пропали через какое-то время. И я впервые в жизни начал слышать себя. И пришел инсайт, что надо выбирать себя, а не других, причем в любых случаях, как говорят в самолетах, сначала надевайте маску на себя, а уже потом на ребенка. Если вы выбираете себя, у вас есть шанс помочь другим. Если выбираете кого-то другого, то быстро иссякнете и не сможете помогать другим.

— Опишите набор путешественника, который всегда с вами?



— Ничего необычного. Самое главное — быть с энергией, поэтому зарядки, ноутбук, пауэрбанки. Камеру давно не ношу, все снимаю на телефон. Есть отдельный боксик для всего, что связано с проводами. А еще обязательно хороший микрофон. Ноутбук, читалка.

Еще — небольшой титановый контейнер. Его вес 12 граммов — почти ничего. Знаешь, что вскоре нигде поблизости еды не будет, заехал в кафешку, положил котлетки с пюрешкой. Очень полезная штука. Ну а так всегда с собой несессер, в котором зубная паста, щетка, контактные линзы и мини-полотенце, чтобы можно было вытереться, скажем, где-нибудь в лесу. Ну и одежда.

— Что делать, если нет связи?



— Я много катаюсь по Южной Америке, и там везде ловит Starlink Илона Маска (проект позволяет раздавать высокоскоростной интернет в любую точку земного шара. — Прим. ред.). Антенна, которая позволяет к нему подключиться, достаточно большая, но ее можно сделать передвижной, поставить на крышу чего-нибудь — дома или даже машины. А спутниковые телефоны — небольшие. Иногда берем с собой их, если знаем, что едем совсем куда-нибудь в задницу. И еще использую спутниковый телефон для того, чтобы звонить или отправлять сообщения. А так у нас рации. Когда мы на съемках и разошлись в разные стороны, используем их. У нас рации Xiaomi, в них есть встроенное радио, и иногда мы ловим его где-нибудь в лесу. Особенно интересно бывает в приграничных районах. Например, когда снимали в Приморском крае, слушали китайское и северокорейское радио.

Источник: Миша Ронкаинен











«Выходишь и начинаешь "гастротурить"»

— Сложнее стало путешествовать с 2022 года?



— Ни капли. Только подороже и подольше, но я не сказал бы, что критично. Раньше я мог улететь из Лаппеенранты или из Хельсинки. Там были дешевые билеты — в Европе куча лоукостеров. Ехать до Хельсинки было 4 часа на автобусе или 2–3 часа на поезде из Питера. Сейчас те же самые несколько часов летишь до Стамбула и оттуда в Европу. А в Азию и вовсе даже больше рейсов стало. Появился рейс «Аэрофлота» на Кубу. В Латинскую Америку вообще долго ничего не было, а вот сейчас появилось. В Венесуэлу летаю, но там лишь чартеры и только на остров Маргарита.

— Трудно ли получить шенгенскую визу?



— Не знаю. У меня нет шенгена. Я делал его в декабре 2021 года, и в прошлом году он закончился. Летаю только через тот Шенген, который без визы, — Амстердам, Мадрид, Париж, Франкфурт-на-Майне. Там можно без визы.

Источник: Миша Ронкаинен











— Какие недорогие направления туризма вы посоветовали бы россиянам: для пляжного отдыха, тем, кто любит горы, туристам, которые едут за культурой и архитектурой, и для гастротура?

— Когда я впервые прилетел на Бали, удивился тому, насколько тут все дешево. Раза в три дешевле, чем в Москве. Единственное — перелет. Туда-обратно с пересадкой в Китае, с багажом, обошелся в 100 тыс. рублей. Я не брал билеты сильно заранее, не выискивал дешевые варианты. Эти билеты попались в тот момент, когда захотел полететь. Ну и тут можно реально хорошо жить где-то на 20 тыс. рублей в неделю. Бали — для пляжного отдыха.

Любителям гор я бы посоветовал Домбай. Кавказ прекрасен, Эльбрус — самая высокая гора Европы. Зачем думать, куда ехать, когда у нас в стране есть такие горы, оборудованные всем необходимым. И в целом Кавказ — одно из лучших мест на континенте. Да и поездка будет недорогая, и оплатить все можно рублями.

Тем, кто едет за архитектурными памятниками, понравится в Азии. Вот, например, Ангкор-Ват в Камбодже. И в целом тут архитектура интересная. Да и культура азиатская мне тоже нравится. Тем, кому хочется посмотреть интересную архитектуру и впитать богатую культуру и чтобы поездка при этом обошлась недорого, посоветую Таиланд, Вьетнам, Бали, Индию. На гастротур надо ехать в Индию. Просто выходишь вечером на любую улицу и начинаешь «гастротурить». Там много разного стритфуда.

— Есть ли у вас девушка?



— Месяц назад с ней разошелся. В том числе из-за того, что меня нет дома. Она сказала: «Ты — не семейный, поэтому ничего с тобой не получится». Ну, в целом она в чем-то и права.

— Вы побывали в 116 странах. Если бы гипотетически надо было бы прожить жизнь в другой стране, какую бы выбрали?

— Пожалуй, Японию. Это прямо другая планета, и люди ведут себя там совсем по-другому, как роботы. У них другие еда, деньги, даже расчетный час в гостиницах в 9 или 10 часов. Но я люблю Россию и никуда из нее уезжать не хочу!

Вперед — к новым путешествиям! Источник: Миша Ронкаинен









