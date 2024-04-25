Суды арестовали замминистра обороны и четырех иноагентов: главные новости России за 24 апреля

Тимуру Иванову предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки Источник: Максим Серков / NGS42.RU











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 24 апреля.



Суд отправил в СИЗО замминистра обороны

Басманный суд Москвы отправил под арест до 23 июня задержанного накануне заместителя министра обороны Тимура Иванова. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье — 15 лет лишения свободы, предусмотрен также штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Защита намерена обжаловать это решение и добиться освобождения Иванова из СИЗО. Как сообщил его адвокат Мурад Мусаев, его подзащитному вменяется помощь фирмам, безвозмездно проводившим для него ремонтно-строительные работы.

— Согласно обвинению, Иванов оказывал помощь неким компаниям — подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову, — цитирует Мусаева «Интерфакс».



Также на два месяца был арестован еще один фигурант уголовного дела предприниматель Сергей Бородин.

Суд заочно арестовал признанного иноагентом Гарри Каспарова

Сыктывкарский городской суд заочно арестовал признанного в РФ иноагентом чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Как сообщает ТАСС, его обвиняют в создании террористического общества. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Республике Коми.

По делу также проходят еще три человека, все они признаны в России иноагентами. Это экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, сооснователь Форума свободной России (признан нежелательной в РФ организацией) Иван Тютрин и бывшая экоактивистка Евгения Чирикова. Их суд тоже арестовал заочно. Все фигуранты дела находятся за пределами РФ.

Суд продлил арест Блиновской

В Мосгорсуде прошло заседание по продлению ареста «королевы марафонов» Елены Блиновской, которую обвиняют в неуплате налогов. Блогер заявила, что готова погасить долги в размере больше 900 миллионов рублей. Как сообщила адвокат Блиновской Наталия Сальникова, следствие разрешило для этого снять арест с части ее имущества.

Воинская часть, где служит муж обвиняемой (13 апреля стало стало известно, что он решил отправиться на СВО) попросила смягчить меру пресечения Елене и перевести ее под домашний арест. Однако суд продлил арест и оставил ее в СИЗО до 26 июля 2024 года.

Компенсации хотят платить за любые вещи, утраченные из-за ЧС

Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков заявил, что нужно отменить перечень имущества, за которое положены компенсации после ЧС, и выплачивать компенсацию за любые утраченные вещи.

— Существует перечень имущества, по которому выплачиваются компенсации — соответственно, там 100 тысяч или 50 тысяч рублей. В зависимости от того, попадает [имущество] в этот перечень или не попадает, выплачиваются соответствующие денежные средства. Есть предложение этот перечень видоизменить, пополнить и так далее. Его вообще нужно отменить! — цитирует президента ТАСС.



Как именно будет компенсироваться имущество, утраченное в результате ЧС, если перечень отменят, на совещании не обсуждалось.

Россия и Украина провели переговоры по возвращению детей в семьи

Россия и Украина в Катаре впервые провели очные переговоры по возвращению детей в семьи. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова.

— В результате переговоров зафиксировали список из 29 детей, которые должны воссоединиться с родственниками на Украине, и 19 детей, которые должны воссоединиться с семьями в России, — цитирует российского детского омбудсмена РИА «Новости».

