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Страна и мир Конфликт Израиля и Палестины онлайн-трансляция Атака десятками беспилотниками-камикадзе. Что известно о нападении Ирана на Израиль: онлайн-хроника

Атака десятками беспилотниками-камикадзе. Что известно о нападении Ирана на Израиль: онлайн-хроника

Рассказываем, что известно к этой минуте

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13 апреля Иран начал массированную атаку Израиля.

13 апреля Иран начал массированную атаку Израиля. В сторону страны запустили десятки беспилотников и ракет, сообщает иранское госагентство IRNA.

В этой хронике мы собираем всю актуальную информацию о начавшемся Ирано-Израильском конфликте

Анастасия Моденова

Корреспонденты MSK1.RU связались с жителями Израиля.

— Ушли в защищенные помещения, всем классом там спать будут. Ждут ракет... — рассказала женщина, чья дочь учится в израильской школе.

Анастасия Моденова

Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля, сообщает IRNA.

Утренний рейс LY 611 из Тель-Авива в Москву отменен. Самолет должен был вылететь из Израильского города в 8 утра по местному времени. Информация об отмене появилась на сайте аэропорта Домодедово, куда самолет должен был прилететь в 13:35 по московскому времени.

Анастасия Моденова

Иран запустил для атаки беспилотники-камикадзе Shahed, сообщает Sky News Arabia. По данным ABC, будет задействовано от 400 до 500 дронов.

Анастасия Моденова

Росавиация запретила российским авиакомпаниям летать через воздушное пространство Ирака и Израиля.

Анастасия Моденова

По данным израильского телевидения, Иран запустил уже третью волну БПЛА в сторону Израиля. Отмечается, что часть беспилотников перехвачена над Сирией.

Анастасия Моденова

Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность, в небе находятся десятки самолетов, ведется координация с США, сообщили в ЦАХАЛ. Представитель военных заявил, что дронам потребуется несколько часов, чтобы долететь до страны.

— Кто бы ни причинил нам вред, мы причиним ему вред. Мы будем защищаться от любой угрозы и сделаем это спокойно и решительно, — заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

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