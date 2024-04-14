Атака десятками беспилотниками-камикадзе. Что известно о нападении Ирана на Израиль: онлайн-хроника

Утренний рейс LY 611 из Тель-Авива в Москву отменен. Самолет должен был вылететь из Израильского города в 8 утра по местному времени. Информация об отмене появилась на сайте аэропорта Домодедово, куда самолет должен был прилететь в 13:35 по московскому времени.

