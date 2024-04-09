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Страна и мир «Окружают толпой»: тату-мастер честно рассказал об особенностях отдыха в Египте в 2024 году

«Окружают толпой»: тату-мастер честно рассказал об особенностях отдыха в Египте в 2024 году

Что происходит с ценами на жилье, развлечениями и как обманывают туристов

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Алексей провел за границей 10 дней и поделился честными впечатлениями

После затяжного перерыва россияне вновь стали выбирать Египет как одно из основных туристических направлений. Но что ждет тех, кто решился рвануть в жаркую страну в 2024 году?

Тату-мастер из Ярославля Алексей Докучаев побывал в городе Хургада со своей женой в конце марта. Сколько пришлось заплатить за жилье, какие развлечения сейчас могут предложить россиянам и как туристов разводят на деньги? Ответы на эти вопросы — в материале наших коллег из 76.RU.

Перелет — 100 тысяч на двоих

Изначально пара выбирала между Египтом и ОАЭ. Остановились на первом варианте, так как отталкивались от стоимости. Решили, что сэкономленные от стоимости перелета и гостиницы деньги можно будет потратить на развлечения.

— Полетели в Египет с 24 марта по 2 апреля. Прямой перелет от компании AzurAir. Билет на человека вышел 50 000 рублей в обе стороны, — рассказал Алексей. — Решили, что там можно разгуляться сильнее, чем в Дубае. Отталкивались от финансов.

В Хургаде пара заселилась в пятизвездочную гостиницу — на номере решили не экономить, выбрали вариант, где всё было включено.

— За сутки номер выходил 16 000 рублей. Ультра всё включено. Было безумно комфортно, отель постройки 2022 года, всё свежее, чистое. Были личные бассейны на балконах. Такого я нигде не видел еще, — вспоминает Алексей. — Из питания: шведский стол. Два круглосуточных бара с напитками и снеками.

Во время отдыха Алексей с супругой ходили на экскурсии по местным достопримечательностям

«У местных лучше ничего не брать»

В отеле сидеть не пришлось — за время отдыха Алексей с женой побывали на разных экскурсиях и попробовали экстремальные развлечения.

— Развлечений море: гробницы фараонов, пирамиды, катания на квадроциклах, верблюдах, джипах. Можно уплыть искать дельфинов, заняться дайвингом, поплавать на батискафе. Цены от 15 до 100 долларов (от 1380 до 9248 рублей). Это цены от туроператора, если их брать у посторонних или через интернет, то будет в 2–3 раза дешевле. Я больше всего рекомендую подводную лодку, она нам обошлась 100 долларов за двоих. Нас погрузили на глубину 25 метров, и я был удивлен количеству разнообразных рыб вокруг нас. После этого погружения меня ничто так не впечатлило из других развлечений, — рассказал Алексей.

Погружение на подводной лодке на двоих обошлось почти в 10 тысяч рублей
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Погружение на подводной лодке на двоих обошлось почти в 10 тысяч рублей

Но без казусов не обошлось. Во время поездки в город Луксор туристы столкнулись с местными торговцами, которые пытались содрать с туристов денег.

— Гид сказал, что с ними лучше не разговаривать и не брать у них ничего. Когда увидел их, убедился. У них сейчас схема такая: они подходят к туристам и говорят, что продают статуэтку или папирус за 1 доллар (примерно 92 рубля). И как только ты берешь этот товар посмотреть, они сразу начинают говорить, что имели в виду 101 доллар (больше девяти тысяч рублей). Обратно они свой товар не берут, начинают окружать толпой и давить, чтобы ты купил за эту сумасшедшую сумму. При мне было, что один из туристов решил посмотреть статуэтку у одного из торговцев, и его моментально окружили. Мы сказали гиду, что один из наших застрял там. На что гид ответил, что не будет ему помогать, так как с местными нельзя ругаться, полиция на их стороне будет. В итоге этот турист купил у них статуэтку за 40 долларов (около 3,7 тысячи рублей), видимо, сторговался. А позже мы увидели, что точно такая же статуэтка в магазине стоит 2 доллара (184 рубля).

Алексей поделился впечатлениями от местных развлечений для туристов

Также гид предупредил туристов, что местным нельзя давать в руки телефоны, даже чтобы сделать фото. За возврат будут требовать деньги.

— Либо могут украсть, и местная полиция не поможет. Это уже нас предупредил гид, сказав, что такое случается регулярно. Не могу сказать, что так во всём Египте, но в Луксоре точно, — рассказал Алексей.

Туристов из России в Египте много

«Можно платить переводами»

Туристов из России в Египте много. Да и местные продавцы, в основном, понимают язык. Так что проблем с коммуникацией не возникло.

— В большинстве магазинов можно оплачивать переводом на «Сбер». Так же оплачивали и туры, удобно. Была с собой карта «Юнион Пей», которой можно платить в магазинах и снимать деньги в Египте, но при мне у девушки зажевало карту в банкомате, и карта ушла. Она два дня ждала, пока ей вернут карту в отель, — рассказал тату-мастер.

В целом у Алексея остались приятные впечатления от отдыха, говорит, что десяти дней ему не хватило.

— Минусов никаких не увидел. Отель был шикарен, туры все интересные и ни разу не было, чтобы мы заскучали. Честно, вернулся бы еще раз, — признался Алексей.

Ранее мы рассказывали историю туристки, которая отправилась на отдых на семь дней за границу по путевке в Египет в начале марта. Она рассказала о собственных впечатлениях от отдыха.

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Туристическая поездка Отдых в Египте
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