Разрушения и 12 пострадавших: как дроны на рассвете атаковали Татарстан

Источник: 116.RU

Во вторник, 2 апреля, в 5:45 несколько беспилотников атаковали Татарстан. Дроны ударили по двум городам республики — Елабуге и Нижнекамску.



В Нижнекамске беспилотники пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод АО «Танеко». Летательный аппарат был обезврежен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Пострадавших и разрушений нет, сообщил нижнекамский мэр Рамиль Муллин.

В Елабуге же удар пришелся на особую экономическую зону, расположенную рядом с городом, — «Алабуга». По последним данным, которые дает РБК, пострадали 12 человек. На территории ОЭЗ есть разрушения.

Расследованием атаки беспилотников на Татарстан будет заниматься федеральный следком.

Как говорит военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, для атаки на Татарстан могли использовать как новые аппараты, так и старый, но переделанный дрон UJ-22. Речь также может идти про переделанный легкомоторный самолет А-22.

— Понятно, что никто не ждал такой атаки на таком расстоянии от Украины. Вполне вероятно, что теперь будут приняты определенные меры, в любом случае Министерство обороны может обеспечить противовоздушную оборону такого рода объектов, — говорит эксперт.