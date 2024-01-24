В Сети стало популярным мороженое из снега. Разбираемся с врачами, можно ли его есть

Несмотря на то, что некоторые блогеры показывают, что стараются брать только верхние слои сугроба, которые ни с чем не контактировали, у многих всё равно возникают опасения насчет безопасности такого десерта.



Насколько безопасно мороженое из снега

Врачи, узнав о таком поразительном десерте, первым делом напомнили, что есть снег всё-таки не рекомендуется. Каким бы чистым он ни казался.



— В первую очередь потому, что он может содержать вредные для здоровья химические соединения и тяжелые металлы: свинец, кадмий, ртуть, полициклические ароматические углеводороды, — отмечает врач-эксперт Ольга Уланкина, — они попадают в атмосферу с выхлопными газами и промышленными выбросами, а затем частично оседают вместе со снегом.

