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Залужный aka «Жаба» vs Зеленский aka «Гадюка»: что думает о выборах на Украине российское ТВ

Все детали и мнения — в выпуске «Коробки передач»

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Видео: «Фонтанка.ру»

Каждую неделю наши коллеги из «Фонтанки» выпускают «Коробку передач». Это обзор всего того, что обсуждали за минувшую неделю на федеральных телеканалах.

Главная тема прошедших семи дней — возможная отмена президентских выборов на Украине. Шоумены российских телепрограмм уверены, что президент Украины Владимир Зеленский отменяет выборы на Украине не из-за военного положения в стране, но из-за страха перед потенциальным конкурентом — военачальником Валерием Залужным. Тот после «провального контрнаступления на Россию» написал разгромную для Зеленского статью про зашедшую в тупик Украину.

В стране нет неподконтрольных киевскому режиму СМИ — все они консолидированы в одно государственное телевидение. Со строптивым Залужным Зеленский, по всей видимости, собирается разбираться гранатами, как с его советником.

Все детали и мнения — в видео выше.

ВыборыУкраинаТелевидениеКоробка передачFontanka.digitalВладимир ЗеленскийВалерий Залужный
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