Каждую неделю наши коллеги из «Фонтанки» выпускают «Коробку передач». Это обзор всего того, что обсуждали за минувшую неделю на федеральных телеканалах.
Главная тема прошедших семи дней — возможная отмена президентских выборов на Украине. Шоумены российских телепрограмм уверены, что президент Украины Владимир Зеленский отменяет выборы на Украине не из-за военного положения в стране, но из-за страха перед потенциальным конкурентом — военачальником Валерием Залужным. Тот после «провального контрнаступления на Россию» написал разгромную для Зеленского статью про зашедшую в тупик Украину.
В стране нет неподконтрольных киевскому режиму СМИ — все они консолидированы в одно государственное телевидение. Со строптивым Залужным Зеленский, по всей видимости, собирается разбираться гранатами, как с его советником.
Все детали и мнения — в видео выше.