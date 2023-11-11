Залужный aka «Жаба» vs Зеленский aka «Гадюка»: что думает о выборах на Украине российское ТВ

В стране нет неподконтрольных киевскому режиму СМИ — все они консолидированы в одно государственное телевидение. Со строптивым Залужным Зеленский, по всей видимости, собирается разбираться гранатами, как с его советником.

Все детали и мнения — в видео выше.

