«Вагнер» после Пригожина: что ждет самую известную ЧВК России

23 августа около восьми часов вечера по московскому времени стало известно о крушении частного самолета в Тверской области, вскоре выяснилось, что он принадлежит главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Как сообщили в Росавиации, среди пассажиров были сам Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер». Официального подтверждения их гибели до сих пор нет — как сообщает источник «Фонтанки» на месте происшествия, тела погибших не поддаются визуальному опознанию из-за степени их повреждения. Однако уже сегодня Владимир Путин во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным высказывался о главе ЧВК «Вагнер» в прошедшем времени.
— Пригожина я знал очень давно, с начала
Евгений Пригожин, отбывавший в СССР наказание за кражу, в девяностые занялся бизнесом — сам рассказывал, что начинал с продажи хот-догов, после были рестораны (в одном из них проводил несколько встреч Владимир Путин во время своего первого президентского срока), строительный бизнес и медиаимперия. Подробнее обо всех его бизнес-активах рассказывала «Фонтанка».
В последний год стал наиболее известен как основатель и глава частной военной компании «Вагнер», связь с которой до этого отрицал. ЧВК принимала активное участие в боевых действиях в рамках объявленной в 2022 году СВО, а до этого — в Донбассе и Сирии.
Пригожин отвечал на вопросы СМИ, встречался с бойцами и теми, кто хочет ими стать, публиковал обращения к Минобороны и властям, депутаты и публичные деятели выступали с поддержкой вагнеровцев. Всё это продолжалось, пока критика в адрес Минобороны не переросла в конфликт ЧВК и министерства, обернувшийся вооруженным мятежом 23 июня. Закончился он за сутки — после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии двигавшиеся на Москву колонны развернулись. Дело о вооруженном мятеже против Пригожина прекратили, он должен был уехать в Белоруссию.
А в июле Владимир Путин в интервью журналисту «Коммерсанта» Андрею Колесникову заявил, что частной военной компании никогда не существовало.
— ЧВК «Вагнер» не существует, — цитировал президента «Коммерсантъ». — У нас же нет закона о частных военных организациях. Просто не существует. Такого юрлица нет. Группа есть, но юридически не существует.
Юрлица под названием «Вагнер» в России есть, но частных военных компаний среди них действительно не числится. Что неудивительно — в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) такого вида деятельности не найдется. Впрочем, власти этим вопросом озаботились — всё в том же интервью Владимир Путин отметил, что Госдума и Правительство должны будут обсудить вопрос, связанный с легализацией ЧВК.
Депутаты над законопроектом, который бы регулировал деятельность ЧВК, уже работают — об этом вскоре после мятежа Пригожина заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Сам документ пока не публиковался, а более ранние инициативы легализовать частные военные компании (например, с такой выступали представители партии «Справедливая Россия — За правду») не поддерживались.
— Законопроект мы направили на заключение кабмина еще в марте прошлого года, а ответ получили буквально на днях, — сообщал руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов в феврале 2023 года. — Само по себе это недвусмысленно говорит о том, что на высших этажах власти многие противятся легализации ЧВК, ведь неопределенный статус того же «Вагнера» открывает простор для различных бюрократических каверз.
При этом запрещать «Вагнер» тоже не собирались. Несмотря на возбужденное против Пригожина дело по факту вооруженного мятежа.
— За что ее запрещать? Тут ведь все вопросы к руководителю ЧВК, — считает Картаполов. — Иосиф Виссарионович [Сталин] говорил, что дети за родителей не отвечают. Тот, кто поднял мятеж, тот и должен отвечать. У нас привыкли рубить всё под корень.
Тем временем не запрещенная, но и несуществующая в России частная военная компания продолжает свою деятельность. После того как вагнеровцы «ушли в Беларусь», в реестре юрлиц и индивидуальных предпринимателей Белоруссии появились образовательная компания «Группа "Вагнер"» и «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Обе зарегистрированы в деревне Цель Осиповичского района Могилевской области — там же находится полевой лагерь ЧВК «Вагнер».
Учредителем белорусского «Конкорда» стала российская «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», владелец которой — Евгений Пригожин. Именно пресс-служба российского «Конкорда» публиковала его официальные комментарии по деятельности ЧВК, пока группу пресс-службы во «ВКонтакте» не заблокировали по требованию Генпрокуратуры после мятежа.
Будучи владельцем «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», Пригожин до 2018 года не занимал пост гендиректора — до него на этой должности был Дмитрий Уткин. Можно предположить, что это тот самый «Вагнер», командовавший частной военной компанией с момента ее основания. По информации на текущий момент, Уткин находился в разбившемся самолете вместе с Пригожиным. Официального подтверждения его смерти также пока нет.
Даже если гибель обоих подтвердится, помимо самого Евгения Пригожина и его доверенного лица Дмитрия Уткина, взять на себя командование военной компанией есть кому. В несуществующей на бумаге структуре много авторитетных командиров. На встрече с президентом Путиным после мятежа, как подтверждал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, присутствовали более 30 человек. Минимум двое из них, правда, по сообщениям вагнеровских каналов, уже покинули компанию и перешли в структуры, близкие к Минобороны. Это Дмитрий «Седой» Трошев, бывший полковник полиции из СОБР ГУ МВД по Северо-Западу, и один из «штабных» офицеров с позывным «Хрусталь».
Из оставшихся в структуре ЧВК самым известным можно назвать Александра Кузнецова с позывным «Ратибор» — он один из старейших командиров Вагнера, бывший майор спецназа. Именно он водружал знамя во взятом Бахмуте-Артемовске. Во время бахмутской и соледарской операций ЧВК также публично известен стал Антон Елизаров с позывным «Лотос». Евгений Пригожин называл его заместителем Дмитрия Уткина и непосредственным руководителем штурма Бахмута-Артемовска и Соледара.
Сейчас вагнеровцы в Африке, там же недавно был и Пригожин — об этом заявил Владимир Путин во время встречи с Денисом Пушилиным. За пару дней до авиакатастрофы в Сети появилось последнее видео главы ЧВК.
— Работаем. Температура +50. Всё, как мы любим. ЧВК «Вагнер» проводит РПД (развед-поисковые действия. — Прим. ред.), делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов, — говорит он на видео.
О том, что сотрудники ЧВК находятся не только в зоне спецоперации, но и «в других местах», председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил еще в конце июня.
Политолог Андрей Кошкин 23 августа заявлял, что со счетов «Вагнер» никто не сбрасывает, однако есть на этот счет и иное мнение.
— Я думаю, что частных компаний, действующих на территории России, больше не будет, и это правильно. На территории России их быть не должно. Не исключено, что частные компании останутся для выполнения тех или иных задач за пределами России, в том числе в Африке, или Сирии, или других местах. Это уместно, без этого, возможно, не обойтись, — считает политолог Сергей Станкевич.
Он полагает, что за пределами РФ ЧВК «Вагнер» может сохраниться, но период ее существования в России «закончен навсегда».