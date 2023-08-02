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Фоторепортаж

«Вот это мои десантники»: 20 мощных фото Дня ВДВ со всей страны

Показываем яркие кадры со всей России

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Не обошлось и без традиционных купаний в фонтанах

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С самого утра 2 августа в городах России бурлит жизнь. Мужчины в тельняшках и беретах колесят по дорогам, высовывают флаги из окон машин, иногда сигналят, делают остановки у фонтанов. Это десантники отмечают свой день. Мы не стали стоять в стороне и отправили наиболее крепких фотографов Городских порталов по их следам. Чтобы показать вам самые яркие, а временами и трогательные фотографии с праздника голубых беретов.

На праздник пришли все, от мала...

На праздник пришли все, от мала...

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…до велика

…до велика

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Герои дня спрятались в тени от палящего солнца, чтобы получить поздравления от друзей в соцсетях

Герои дня спрятались в тени от палящего солнца, чтобы получить поздравления от друзей в соцсетях

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В Архангельске кто-то прибыл на праздник окрыленный (буквально)

В Архангельске кто-то прибыл на праздник окрыленный (буквально)

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Такой маленький, а уже казак...

Такой маленький, а уже казак...

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Сразу видно, чьими усами вдохновлялся этот импозантный мужчина

Сразу видно, чьими усами вдохновлялся этот импозантный мужчина

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Даже четвероногие друзья — в тельняшках!

Даже четвероногие друзья — в тельняшках!

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В Красноярске к празднующим присоединился необычный гость

В Красноярске к празднующим присоединился необычный гость

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Среди десантников ходит такая байка: как-то командующему ВДВ Василию Маргелову позвонили из милиции и сказали: «Василий Филиппович, мы тут в городе задержали двух ваших пьяных десантников!» На что он ответил, что это не его десантники, и бросил трубку. Через несколько часов в доме Маргелова раздается телефонный звонок. Милиционер возбужденным, взволнованным голосом говорит: «Василий Филиппович! Два ваших десантника, которых сегодня задержал наряд милиции и доставил их в отделение, протрезвели, побили наряд, разнесли дежурную часть, выбили окно и через него убежали!» И тогда Маргелов сказал: «Да! Вот это мои десантники!»

Многие пришли на праздник всей семьей

Многие пришли на праздник всей семьей

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На улицах Ярославля можно было найти таких красавиц в беретах

На улицах Ярославля можно было найти таких красавиц в беретах

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Подрастающее поколение тоже подготовило номер для собравшихся

Подрастающее поколение тоже подготовило номер для собравшихся

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Отважные жители рискнули сразиться с голубыми беретами в армрестлинге

Отважные жители рискнули сразиться с голубыми беретами в армрестлинге

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Девушки решили побороться с героями дня в перетягивании каната (кто оказался победителем — история умалчивает)

Девушки решили побороться с героями дня в перетягивании каната (кто оказался победителем — история умалчивает)

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Голубые береты даже перетягивают канат не на жизнь, а насмерть!

Голубые береты даже перетягивают канат не на жизнь, а насмерть!

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Мастер-класс боя показали в Уфе

Мастер-класс боя показали в Уфе

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Еще чуть-чуть и видео загрузится
В Екатеринбурге заметили машину с флагами России и ВДВ (а еще с флагом США, подвешенным немного ниже)

Видео: E1.RU

Московские вэдэвэшники прошли по улицам города с крестным ходом

Московские вэдэвэшники прошли по улицам города с крестным ходом

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Молодое поколение голубых беретов еще не научилось держать строй...

Молодое поколение голубых беретов еще не научилось держать строй...

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У настоящих десантников нет отговорок, чтобы не прийти на праздник

У настоящих десантников нет отговорок, чтобы не прийти на праздник

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Большое количество голубых беретов прошло спецоперацию

Большое количество голубых беретов прошло спецоперацию

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День ВДВПраздникДесантВДВФоторепортажГолубые береты
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