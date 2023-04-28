В России ввели пожизненный срок за госизмену

Президент России Владимир Путин подписал указ о пожизненном лишении свободы за госизмену. Ранее документ одобрили в Госдуме и Совете Федерации.



Ранее за госизмену предусматривалось лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей, теперь наказание будет вплоть до пожизненного. Наказание за теракты увеличивают до 20 лет лишения свободы (было 15 лет), а минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение теракта вырастет до 7 лет (было 5 лет). Минимальное наказание за пособничество терроризму увеличивается с 10 до 12 лет, а участникам террористических сообществ будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (было от 5 до 10 лет).

