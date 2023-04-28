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Спецоперация на УкраинеОбзор

Жителя Белгорода осудили за попытку участвовать в боевых действиях на стороне Украины: новости СВО за 27 апреля

Главные события за последние сутки

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Житель Белгорода планировал незаконно пересечь госграницу России

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 27 апреля.

Банк России рассказал, скольким участникам СВО одобрены кредитные каникулы

С 21 сентября 2022 года по 31 марта 2023 года российские банки одобрили 188,3 тысячи кредитных каникул для участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщается в опубликованном на сайте Банка России информационном бюллетене.

Отмечается, что общая сумма кредитов, в отношении которых приостановлены выплаты, составляет 72,4 миллиарда рублей. При этом в Центробанке заметили, что речь идет только о 44 российских банках, в том числе всех системно значимых кредитных организациях.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о расширении программы кредитных каникул для участников СВО. Теперь на приостановку платежей имеют право не только сами военнослужащие и члены их семей, но также и созаемщики.

Генпрокуратура направила уголовное дело в отношении Максима Каца* в суд

Генпрокуратура РФ направила в Басманный районный суд Москвы уголовное дело в отношении политика и блогера Максима Каца*. Его обвиняют в распространении фейков о ВС РФ. 9 марта политика объявили в международный розыск, а 23 марта Басманный районный суд заочно избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.


— Следственными органами приняты меры к его розыску и экстрадиции. Однако реальная возможность участия Каца* в уголовном деле отсутствует. По уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого. Названные обстоятельства являются исключительным случаем, позволяющим проведение судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого Каца*, — сообщили в Генпрокуратуре.

* Признан в РФ физлицом-иноагентом.

Путин подписал указ о выдаче временных разрешений на отмену санкций в отношении украинцев

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предоставляющий Правительству право выдавать временные разрешения на неприменение санкций в отношении украинских граждан и юрлиц. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ дополняет президентский Указ от 22 октября 2018 года «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Согласно новому указу, Правительство получит полномочия «по выдаче временных разрешений, предусматривающих неприменение специальных экономических мер», определенных указом от 2018 года. Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 22 октября 2018 года.

В первый санкционный список против Украины в 2018 году попали 322 физлица и 68 юрлиц, в том числе тогдашний глава МВД Украины Арсен Аваков и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Затем список несколько раз расширялся.

Путин обсудит соцподдержку участников СВО вместе с Советом законодателей

Президент России Владимир Путин 28 апреля совершит рабочую поездку в Санкт-Петербург, где выступит перед членами Совета законодателей при Федеральном собрании РФ. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Кремля. Там отметили, что встреча приурочена ко Дню российского парламентаризма и традиционно пройдет в Таврическом дворце.

— Основными темами для обсуждения в этом году станут вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, а также состояние межбюджетных отношений и их использование как инструмента обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов в новых условиях, — указано в сообщении.

Жителей новых регионов, которые не приняли гражданство РФ, могут выдворить из страны

Жители новых территорий, которые не приняли гражданство РФ и таким образом признаются иностранцами, могут быть выдворены из России, если будут создавать угрозу ее национальной безопасности. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина. В частности, речь идет о людях, выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, планирующих или финансирующих теракты либо экстремистские преступления. Это же касается тех, кто непосредственно ведет такую деятельность или помогает в ней, а также как-либо по-иному поддерживает терроризм и экстремизм.

Такие меры распространяются и на людей, посягающих на общественный порядок и безопасность, в том числе «участвующих в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании». В отношении всех таких граждан в порядке, установленном законодательством, могут приниматься «решения о депортации, реадмиссии, административном выдворении из РФ, неразрешении въезда в РФ, сокращении срока временного пребывания, нежелательности пребывания (проживания) в РФ, лишении статуса беженца или временного убежища, об аннулировании вида на жительство».

В случае принятия такого решения человек обязан выехать из России в течение трех календарных дней со дня уведомления. В документе сказано, что не исполнившие данную обязанность подлежат депортации.

В Белгороде мужчину осудили за попытку участвовать в боевых действиях на стороне Украины

Белгородский областной суд приговорил 21-летнего жителя Ростова-на-Дону, который намеревался выехать на территорию Украины и принять участие в военных действиях против России, к четырем годам колонии общего режима. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

— Решением Белгородского областного суда обвиняемый признан виновным в указанном преступлении и приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, 21-летний уроженец и житель Ростова-на-Дону планировал незаконно пересечь государственную границу России, чтобы перейти на сторону ВСУ для участия в военных действиях против России в составе украинского вооруженного формирования «Легион "Свобода России"» (признан террористическим и запрещен на территории РФ). Однако он был задержан сотрудниками ФСБ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту госизмены, он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

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