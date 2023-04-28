Жителя Белгорода осудили за попытку участвовать в боевых действиях на стороне Украины: новости СВО за 27 апреля

Банк России рассказал, скольким участникам СВО одобрены кредитные каникулы

С 21 сентября 2022 года по 31 марта 2023 года российские банки одобрили 188,3 тысячи кредитных каникул для участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщается в опубликованном на сайте Банка России информационном бюллетене.

Отмечается, что общая сумма кредитов, в отношении которых приостановлены выплаты, составляет 72,4 миллиарда рублей. При этом в Центробанке заметили, что речь идет только о 44 российских банках, в том числе всех системно значимых кредитных организациях.