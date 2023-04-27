«Извините, от вашего сына уже ничего не осталось». Как семья ищет тело военного на Украине

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Катя и Андрей поженились в 2015 году, когда родилась старшая дочь. До этого встречались три года. Дочка и сын до сих пор верят, что отец вернется.



— Я как-то тоже, с этим невозможно смириться, — говорит она о возможной смерти мужа. — Я сказала, что буду бороться до последнего, будут все наказаны. У меня была такая, наверное, злость, непонимание, как можно людей отправлять в бой, зная, что они не выживут?



Непонимание сопровождает Катю все восемь месяцев. Десятки писем и ответов они собирают с начала сентября, им с Ларисой пришлось дважды брать материалы для ДНК у младшего сына. Первый забор военные потеряли.



Но есть и то, что поддерживает девушек, — то, как отзываются об Андрее сослуживцы. Они говорят, что если бы все были такие, как Андрей, то спецоперация бы уже закончилась.



— Наверное, так, как с ним поступили, он бы не смог. Если есть возможность — хоть на себе, хоть как, но он бы своего друга забрал. Да даже те, кто ходил с ним в бой, они приехали и даже сами нас не нашли. Или хотя бы в прокуратуру, в Следственный комитет не обратились — просто передайте там родственникам, что нет его. А они тоже молча сидели.

