«Будут введены ограничительные меры»: в России начали рассылать новые повестки

В Санкт-Петербурге срочникам стали присылать повестки с предупреждением об ограничительных мерах в случае неявки в военкомат. Фотографию одной из таких повесток опубликовал на своей странице в Facebook (деятельность соцсети запрещена в РФ) правозащитник Григорий Свердлин. Информацию о том, что призывники стали получать повестки с предупреждением об ограничительных мерах, подтвердили «Фонтанке» в районном военкомате. На этих повестках стоит ярко-красный штамп с надписью «Внимание! В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок в отношении вас будут введены ограничительные меры».

