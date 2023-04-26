«Будут введены ограничительные меры»: в России начали рассылать новые повестки

В Санкт-Петербурге срочникам стали присылать повестки с предупреждением об ограничительных мерах в случае неявки в военкомат. Фотографию одной из таких повесток опубликовал на своей странице в Facebook (деятельность соцсети запрещена в РФ) правозащитник Григорий Свердлин. Информацию о том, что призывники стали получать повестки с предупреждением об ограничительных мерах, подтвердили «Фонтанке» в районном военкомате. На этих повестках стоит ярко-красный штамп с надписью «Внимание! В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок в отношении вас будут введены ограничительные меры».
— Реальная повестка. Пускай по повестке приходит в военкомат, и всё. Ограничительные меры… Ну обычно, если человек увиливает от прихода в военкомат, его не выпускают за границу и прочее, — рассказал сотрудник комиссариата «Фонтанке», добавив, что ограничительные меры «уже действуют».
Ранее говорилось о том, что ограничительные меры начнут действовать только осенью, когда в полной мере заработает Единый реестр воинского учета, — об этом сообщал глава Минцифры Максут Шадаев.
Ответственность военнообязанного за неявку в военкомат по повестке, даже если ее не вручили лично в руки под подпись, ввели в апреле 2023 года. Об этом говорится в законе об электронных повестках и едином реестре военнообязанных, который подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно закону, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе».
Одним из каналов оповещения становится портал «Госуслуги», и повестка считается врученной через семь дней после ее появления в электронном личном кабинете. С этого момента военнообязанному запрещается выезд за границу, а если он не явится в военкомат в течение 20 дней, к нему применят так называемые обеспечительные меры: ограничение водительских прав, запрет на регистрацию в качестве ИП и прочее.
Мы подробно разбирали, какие новшества нас ждут после принятия закона о воинской службе. Юристы рассказывали о том, что будет, если игнорировать электронные повестки и не явиться в военкомат, а также объясняли, имеют ли право другие ведомства делиться с Минобороны сведениями о гражданах без их согласия и затруднит ли удаление потенциальных призывников с «Госуслуг» работу цифрового военкомата.