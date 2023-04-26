КМС по рукопашному бою из НСО погиб в спецоперации — его тезку осудили за избиение пьяного посетителя бара

— Конфликт, имевший место между подсудимым и потерпевшим, был закончен в клубе. <…> Из показаний свидетеля следует, что, находясь около клуба, потерпевший каких-либо оскорблений в адрес подсудимого не высказывал, вместе с Т. И .С. (друг Чупахина. — Прим. ред.) молча и спокойно перешел проезжую часть. При этом Желиба А. С. догнал их и сначала ударил Т. И. С. , отчего он упал, а затем нанес удар рукой в область лица Ч. Б. Д. , от которого он также упал на асфальт, — говорится в опубликованном решении Центрального районного суда.

