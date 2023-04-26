КМС по рукопашному бою из НСО погиб в спецоперации — его тезку осудили за избиение пьяного посетителя бара

В Купинском районе простятся с погибшим в спецоперации спортсменом Александром Желибой. Как сообщает администрация Купинского района в соцсети «ВКонтакте», ему было
— В 2013 году Александр окончил МБОУ СОШ
У Александра Желибы есть жена и сын.
— Увлекался спортом, рукопашным боем, выступал на соревнованиях, имел множество наград и дипломов, ему было присвоено звание кандидата в мастера спорта по рукопашному бою. Александр добровольцем отправился в зону СВО, где героически погиб, — добавили в администрации Купинского района.
Имя его полного тезки прозвучало в 2017 году из-за конфликта с посетителем бара «Арена». Как установил суд, полицейский Александр Желиба, на тот момент работавший в спецприемнике, вступил в перепалку с сильно пьяным посетителем «Арены» Богданом Чупахиным. На улице конфликт продолжился, его итогом стала тяжелая травма головы Богдана Чупахина, который получил первую группу инвалидности.
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