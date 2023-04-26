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Спецоперация на Украине

КМС по рукопашному бою из НСО погиб в спецоперации — его тезку осудили за избиение пьяного посетителя бара

В зону СВО Александр Желиба отправился добровольцем

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Похороны Александра Желибы пройдут 27 апреля

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В Купинском районе простятся с погибшим в спецоперации спортсменом Александром Желибой. Как сообщает администрация Купинского района в соцсети «ВКонтакте», ему было 27 лет.

— В 2013 году Александр окончил МБОУ СОШ № 105 города Купино и поступил в НГАУ на экономический факультет. Но душа рвалась в армию и после 2 курса был призван на срочную службу в ряды Российской армии, служил в ВВС и ПВО Приморского края. Спустя год службы он вернулся домой. Женился, — говорится в сообщении.

У Александра Желибы есть жена и сын.

— Увлекался спортом, рукопашным боем, выступал на соревнованиях, имел множество наград и дипломов, ему было присвоено звание кандидата в мастера спорта по рукопашному бою. Александр добровольцем отправился в зону СВО, где героически погиб, — добавили в администрации Купинского района.

Имя его полного тезки прозвучало в 2017 году из-за конфликта с посетителем бара «Арена». Как установил суд, полицейский Александр Желиба, на тот момент работавший в спецприемнике, вступил в перепалку с сильно пьяным посетителем «Арены» Богданом Чупахиным. На улице конфликт продолжился, его итогом стала тяжелая травма головы Богдана Чупахина, который получил первую группу инвалидности.

В суде Александр Желиба вину признал, но говорил, что слегка ударил Богдана Чупахина открытой ладонью, а упал он сам из-за того, что споткнулся

В суде Александр Желиба вину признал, но говорил, что слегка ударил Богдана Чупахина открытой ладонью, а упал он сам из-за того, что споткнулся

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— Конфликт, имевший место между подсудимым и потерпевшим, был закончен в клубе. <…> Из показаний свидетеля следует, что, находясь около клуба, потерпевший каких-либо оскорблений в адрес подсудимого не высказывал, вместе с Т. И .С. (друг Чупахина. — Прим. ред.) молча и спокойно перешел проезжую часть. При этом Желиба А. С. догнал их и сначала ударил Т. И. С., отчего он упал, а затем нанес удар рукой в область лица Ч. Б. Д., от которого он также упал на асфальт, — говорится в опубликованном решении Центрального районного суда.

Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ст. 111 ч.1 УК РФ) с лишением звания «младший сержант».

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Как говорится в кассационном определении Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, Александр Желиба был освобожден условно-досрочно в январе 2020 года, а спустя примерно два года его осудили за кражу, совершенную организованной группой в особо крупном размере, и отправили в ИК строгого режима на 3 года и 9 месяцев.

Журналист НГС побывал в новой секции Гусинобродского кладбища, где недавно появились сотни свежих могил с венками ЧВК «Вагнер». Вот что говорят работники погоста о новых захоронениях.

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