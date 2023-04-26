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Данные с «Госуслуг» разрешили использовать для рассылки электронных повесток. Это законно? Могу я отозвать согласие на обработку?

Противоречит ли закон о реестре воинского учета закону о персональных данных, можно ли отозвать согласие: мнение юристов

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Первую рассылку повесток планируют провести осенью, но начаться она может и раньше

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Реестр воинского учета, который Минцифры создаст для рассылки электронных повесток, станет наравне с «Госуслугами» или базой Пенсионного фонда одной из самых крупных баз данных россиян, имеющихся в распоряжении государства. «Фонтанка» обсудила с юристами и экспертами по защите персональных данных, имеют ли право другие ведомства делиться с Минобороны сведениями о гражданах без их согласия и затруднит ли удаление потенциальных призывников с «Госуслуг» работу цифрового военкомата.

Что случилось?

Законопроект об изменениях в системе воинского учета в России Госдума одобрила 11 апреля. В частности, он вводит понятие «Единого реестра сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете» (далее — реестр воинского учета или реестр военнообязанных). Пока ресурс существует на бумаге — его только предстоит сформировать Минцифры по «техзаданию» от правительства. Конечным пользователем этого ресурса будет Минобороны. Но будет еще оператор реестра, которого также назовет кабмин.

Предполагается, что, с одной стороны, наличие такого ресурса позволит избежать ошибок при рассылке повесток, с другой — упростит для государства введение ограничительных мер для тех, кто уклоняется от службы.

Что будет знать о гражданах «цифровой военкомат»?

В реестр воинского учета попадут сведения о Ф. И. О., дате рождения, поле, о документе, удостоверяющем личность; страховой номер индивидуального лицевого счета; ИНН; сведения о месте жительства и (или) месте пребывания, наличии гражданства (подданства) иностранного государства либо ВНЖ; код и наименование военного комиссариата, в котором гражданин состоит на учете; сведения о постановке на воинский учет или снятии с воинского учета; сведения о факте выдачи документа воинского учета; сведения о трудовой деятельности, включая сведения о работодателе; сведения о прохождении обучения; сведения о состоянии здоровья; код записи о гражданине в государственном информационном ресурсе; признак наличия у гражданина оснований для предоставления отсрочки или освобождения от призыва на военную службу, иные сведения.

Откуда «цифровой военкомат» будет брать данные?

В новом законе прописано, что данные в реестр воинского учета будут автоматически выгружаться из уже имеющихся баз полиции, налоговой, Росгвардии, Минпросвещения, Минобрнауки, Минздрава, Пенсионного фонда, Центризбиркома.

Но данные будут также добавляться «вручную»: в случае необходимости военкоматы смогут направлять запросы в федеральные органы власти, власти субъектов и организации. Отмечается, что работодатели и образовательные учреждения будут обязаны направлять сведения, необходимые для ведения воинского учета, оператору реестра через «Госуслуги» (за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну). Центризбирком уже заявил о готовности поделиться с новым реестром данными о гражданах старше 14 лет, которые содержатся в регистре избирателей, рассказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Имеют ли право «Госуслуги», ЦИК и другие ведомства делиться с Минобороны моими персональными данными без моего согласия?

В законе о «цифровом военкомате» говорится, что сбор данных будет вестись с учетом требований № 152-ФЗ «О персональных данных». При этом для обработки персональных данных не потребуется получать согласие гражданина.

Согласно закону «О персональных данных», согласие на их обработку должно быть конкретным, предметным, информированным, сознательным и однозначным. Кроме того, такое согласие может быть отозвано субъектом персональных данных. Закон также обязывает операторов персональных данных получать согласие на их обработку, а если они получены не от самого субъекта, то оператор должен сообщить ему, где взял, с какой целью и куда передал информацию.

Но тот же закон вводит список исключений, когда согласие субъекта персональных данных не требуется для их обработки. Например, если это необходимо «для осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством РФ на оператора», а также для исполнения полномочий органов исполнительной власти и организаций, участвующих в предоставлении соответственно государственных и муниципальных услуг. Получая сведения из других источников, оператор может не предоставлять сведения об источнике, целях использования и т. д., если они получены «на основании федерального закона».

Могу ли я запретить давать «цифровым военкоматам» мои персональные данные? Что говорят юристы и эксперты по защите персональных данных?

— Согласно 152-ФЗ, согласие на обработку персональных данных не нужно, если обработка предусмотрена законом (ст. 6, ч. 1). Соответственно, так как нет согласия, то и отзывать нечего, — считает юрист в сфере конституционного, административного права и антикоррупции Григорий Машанов.

— Обработка персональных данных граждан происходит [в случае формирования реестра воинского учета] в целях выполнения требований законодательства РФ, поэтому получать разрешение не требуется, — соглашается Егор Кузнецов, коммерческий директор компании Б-152, специализирующейся на защите персональных данных. — В 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» также упоминается, что государственным органам обработка персональных данных необходима для исполнения их полномочий, — добавляет он. — То есть получение согласия считается одним из оснований для обработки персональных данных, но не единственным, — резюмирует Кузнецов.

— В некоторых случаях операторы государственных регистров все-таки запрашивают согласие на обработку персональных данных. Например, на «Госуслугах», чтобы подгрузить онлайн — полис ОМС, нужно дать согласие. Так как законом прямо не предписана такая возможность, Минцифры на всякий случай собирает эти согласия, отмечает Григорий Машанов.

Но в законе о реестре военнообязанных прямо прописали отсутствие необходимости в согласии на обработку персональных данных, а также «достаточно прозрачно» указали на межведомственное взаимодействие, добавляет он. Таким образом, «Госуслуги», Пенсионный фонд, ЦИК и т. д. обязали по закону передавать собранные ими данные в новый государственный информационный ресурс. Удаление аккаунта на «Госуслугах» в такой ситуации навряд ли избавит от попадания в реестр, но может замедлить введение ограничений в отношении того, кто не явится по повестке, но наверняка об этом можно будет судить после появления подзаконных актов, добавляет Григорий Машанов.

Что касается работодателей и образовательных организаций, то их закон и ранее обязывал делиться данными о военнообязанных сотрудниках и учениках с военкоматами: здесь уточняется только способ передачи информации.

Можно ли рассылать повестки на основании автоматически собранных данных? Что делать, если там ошибка?

Закон о персональных данных запрещает принятие решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта, на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных. А как мы помним, реестр военнообязанных, во всяком случае, на первом этапе, будет формироваться именно так. Но и здесь законодатель предусмотрел исключение. Принимать такие решения можно «в случаях, предусмотренных федеральными законами, устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъекта персональных данных». Однако оператор обязан предоставить возможность заявить возражение против такого решения.

В законе о «цифровом военкомате» говорится, что если гражданин обнаружит неточность в персональной анкете, он сможет сообщить об ошибке при помощи «Госуслуг», либо явиться лично.

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