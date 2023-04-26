Данные с «Госуслуг» разрешили использовать для рассылки электронных повесток. Это законно? Могу я отозвать согласие на обработку?

Откуда «цифровой военкомат» будет брать данные?

В новом законе прописано, что данные в реестр воинского учета будут автоматически выгружаться из уже имеющихся баз полиции, налоговой, Росгвардии, Минпросвещения, Минобрнауки, Минздрава, Пенсионного фонда, Центризбиркома.

Но данные будут также добавляться «вручную»: в случае необходимости военкоматы смогут направлять запросы в федеральные органы власти, власти субъектов и организации. Отмечается, что работодатели и образовательные учреждения будут обязаны направлять сведения, необходимые для ведения воинского учета, оператору реестра через «Госуслуги» (за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну). Центризбирком уже заявил о готовности поделиться с новым реестром данными о гражданах старше 14 лет, которые содержатся в регистре избирателей, рассказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.