Данные с «Госуслуг» разрешили использовать для рассылки электронных повесток. Это законно? Могу я отозвать согласие на обработку?

Реестр воинского учета, который Минцифры создаст для рассылки электронных повесток, станет наравне с «Госуслугами» или базой Пенсионного фонда одной из самых крупных баз данных россиян, имеющихся в распоряжении государства. «Фонтанка» обсудила с юристами и экспертами по защите персональных данных, имеют ли право другие ведомства делиться с Минобороны сведениями о гражданах без их согласия и затруднит ли удаление потенциальных призывников с «Госуслуг» работу цифрового военкомата.
Что случилось?
Законопроект об изменениях в системе воинского учета в России Госдума одобрила 11 апреля. В частности, он вводит понятие «Единого реестра сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете» (далее — реестр воинского учета или реестр военнообязанных). Пока ресурс существует на бумаге — его только предстоит сформировать Минцифры по «техзаданию» от правительства. Конечным пользователем этого ресурса будет Минобороны. Но будет еще оператор реестра, которого также назовет кабмин.
Предполагается, что, с одной стороны, наличие такого ресурса позволит избежать ошибок при рассылке повесток, с другой — упростит для государства введение ограничительных мер для тех, кто уклоняется от службы.
Что будет знать о гражданах «цифровой военкомат»?
В реестр воинского учета попадут сведения о
Откуда «цифровой военкомат» будет брать данные?
В новом законе прописано, что данные в реестр воинского учета будут автоматически выгружаться из уже имеющихся баз полиции, налоговой, Росгвардии, Минпросвещения, Минобрнауки, Минздрава, Пенсионного фонда, Центризбиркома.
Но данные будут также добавляться «вручную»: в случае необходимости военкоматы смогут направлять запросы в федеральные органы власти, власти субъектов и организации. Отмечается, что работодатели и образовательные учреждения будут обязаны направлять сведения, необходимые для ведения воинского учета, оператору реестра через «Госуслуги» (за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну). Центризбирком уже заявил о готовности поделиться с новым реестром данными о гражданах старше 14 лет, которые содержатся в регистре избирателей, рассказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
Имеют ли право «Госуслуги», ЦИК и другие ведомства делиться с Минобороны моими персональными данными без моего согласия?
В законе о «цифровом военкомате» говорится, что сбор данных будет вестись с учетом требований
Согласно закону «О персональных данных», согласие на их обработку должно быть конкретным, предметным, информированным, сознательным и однозначным. Кроме того, такое согласие может быть отозвано субъектом персональных данных. Закон также обязывает операторов персональных данных получать согласие на их обработку, а если они получены не от самого субъекта, то оператор должен сообщить ему, где взял, с какой целью и куда передал информацию.
Но тот же закон вводит список исключений, когда согласие субъекта персональных данных не требуется для их обработки. Например, если это необходимо «для осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством РФ на оператора», а также для исполнения полномочий органов исполнительной власти и организаций, участвующих в предоставлении соответственно государственных и муниципальных услуг. Получая сведения из других источников, оператор может не предоставлять сведения об источнике, целях использования и
Могу ли я запретить давать «цифровым военкоматам» мои персональные данные? Что говорят юристы и эксперты по защите персональных данных?
— Согласно 152-ФЗ, согласие на обработку персональных данных не нужно, если обработка предусмотрена законом (
— Обработка персональных данных граждан происходит [в случае формирования реестра воинского учета] в целях выполнения требований законодательства РФ, поэтому получать разрешение не требуется, — соглашается Егор Кузнецов, коммерческий директор компании Б-152, специализирующейся на защите персональных данных. — В 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» также упоминается, что государственным органам обработка персональных данных необходима для исполнения их полномочий, — добавляет он. — То есть получение согласия считается одним из оснований для обработки персональных данных, но не единственным, — резюмирует Кузнецов.
— В некоторых случаях операторы государственных регистров все-таки запрашивают согласие на обработку персональных данных. Например, на «Госуслугах», чтобы подгрузить онлайн — полис ОМС, нужно дать согласие. Так как законом прямо не предписана такая возможность, Минцифры на всякий случай собирает эти согласия, отмечает Григорий Машанов.
Но в законе о реестре военнообязанных прямо прописали отсутствие необходимости в согласии на обработку персональных данных, а также «достаточно прозрачно» указали на межведомственное взаимодействие, добавляет он. Таким образом, «Госуслуги», Пенсионный фонд, ЦИК и
Что касается работодателей и образовательных организаций, то их закон и ранее обязывал делиться данными о военнообязанных сотрудниках и учениках с военкоматами: здесь уточняется только способ передачи информации.
Можно ли рассылать повестки на основании автоматически собранных данных? Что делать, если там ошибка?
Закон о персональных данных запрещает принятие решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта, на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных. А как мы помним, реестр военнообязанных, во всяком случае, на первом этапе, будет формироваться именно так. Но и здесь законодатель предусмотрел исключение. Принимать такие решения можно «в случаях, предусмотренных федеральными законами, устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъекта персональных данных». Однако оператор обязан предоставить возможность заявить возражение против такого решения.
В законе о «цифровом военкомате» говорится, что если гражданин обнаружит неточность в персональной анкете, он сможет сообщить об ошибке при помощи «Госуслуг», либо явиться лично.