«Студенты придут и пьют кипяток, даже от чая отказываются»: россиянка рассказала о скромности китайцев и о своей жизни в Поднебесной

В период с 1959-го по 1961 год в КНР произошел Великий китайский голод, который также известен в истории как «три горьких года». Его причиной стало стечение нескольких факторов: плохие погодные условия, низкая урожайность, а также кампания по массовому истреблению воробьев наложились на неудачные реформы в сельском хозяйстве. В результате гуманитарной катастрофы погибло около 15 000 000 человек. После окончания Великого китайского голода выдающийся китайский агроном Юань Лунпин начал проводить экспериментальную селекцию риса. Путем скрещивания различных сортов он вывел очень высокоурожайный гибридный сорт риса.

Красноярка так и не смогла привыкнуть к китайской кухне. Это, пожалуй, главное, что ей не нравится в Поднебесной.

— Китай, конечно, огромный, и у каждого региона своя кухня. Сычуаньская кухня очень острая, не дай бог. Южная кухня сладкая, там много сладкого. Северо-восточная кухня родом из провинции Хайлузян с главным городом Харбином — она немного похожа на русскую, хотя тоже острая. И наш северо-запад тоже очень острый. Они добавляют везде просто расплавленный перец — это лава, в которой плавают стручки и семена. И они могут просто плеснуть тебе в еду эту лаву, — рассказывает Сперанская. — В принципе, это можно понять. У нас, у русских, первый консервант — это холод, до холодильников мы всегда могли вынести еду на мороз, второй консервант — это соль. В Китае почему-то соль не в почете как консервант. Может быть, потому что ее долгое время не было в достаточном количестве. Поэтому перец у них — главный консервант. У них уже желудки и вкусовые рецепторы к этому привыкли. Мне категорически не подходит эта еда, поэтому после «сесе» и «нихао» («спасибо» и «здравствуйте») я должна была научиться слову «бу!» — «нет». «Бу! Бу! Бу!» — «Нет, нет, нет! Мне этого не надо».