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Спецоперация на Украине

Пригожин: сын Дмитрия Пескова воевал в ЧВК «Вагнер». Новости СВО за 22 апреля

Главные события последних суток

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Пригожин сообщил, что сын Дмитрия Пескова Николай служил артиллеристом

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 22 апреля 2023 года.

В Белгороде нашли бомбу

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В Белгороде возле дома на Шаландина, 15 обнаружили бомбу под землей. Она находилась в ста метрах от места взрыва, произошедшего 20 апреля.

После обнаружения снаряда жителей близлежащих домов эвакуировали, сообщил губернатор области Гладков. Был введен режим ЧС регионального уровня.

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Бомбу ФАБ-500 выкопали и отвезли на Бутовский полигон в Яковлевском районе области, где снаряд был уничтожен.

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Видео: vvgladkov / T.me

Сын Дмитрия Пескова воевал в ЧВК «Вагнер»

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что сын пресс-секретаря Дмитрия Пескова, 33-летний Николай, воевал в ЧВК. Об этом он сообщил в интервью военному корреспонденту Александру Симонову.

— Из всех моих знакомых (впервые об этом скажу) один человек — Дмитрий Сергеевич Песков, в свое время прослывший законченным либералом, своего сына отправил, пришел и сказал: «Забери его простым артиллеристом». Отработал абсолютно нормально, по колено в грязи, в говне, на «Урагане», — заявил Пригожин.

Германия массово высылает российских дипломатов

В МИД РФ сообщили, что Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов. В ответ на это Россия также выслала 34 из примерно 90 работающих в Москве немецких дипломатов, передает Bild.

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