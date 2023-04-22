В Госдуме предложили поддержать мобилизованных на деньги состоятельных россиян: новости СВО за 21 апреля

Лондон ввел санкции против судьи и следователей по делу Кара-Мурзы*

Великобритания ввела санкции против пятерых россиян. Всё из-за приговора, который Мосгорсуд вынес публицисту Владимиру Кара-Мурзе*. Об этом говорится в сообщении, распространенном Форин-офисом.

В черный список страны попала судья Елена Ленская, которая избрала Кара-Мурзе* меру пресечения после его задержания весной 2022 года, а двум следователям, которые вели дело, запретили въезд в Великобританию и постановили арестовать счета в британских банках, если они есть.