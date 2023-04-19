Незакрытые границы: в какие страны новосибирцам проще оформить визы, а какие затянут выдачу

— И даже в случае повторной подачи после отказа вполне возможно одобрение. Конечно, рассчитывать на длительные визы уже не приходится, обычно срок ограничен 30–90 днями. Но при хорошей визовой истории можно рассчитывать на более длительный срок — от полугода, — замечает Екатерина Лещенко.

Франция

Франция по-прежнему настроена к гражданам РФ очень позитивно. Правда теперь не выдают практически каждому второму человеку пятилетний Шенген, как было до пандемии, но предоставляют полугодовую визу. Цели поездки также могут быть любыми.