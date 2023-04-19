Незакрытые границы: в какие страны новосибирцам проще оформить визы, а какие затянут выдачу

После того как Китай открыл границы, многие начали оформлять туда визы. Куда еще новосибирцы могут без проблем оформить визу, а куда это сделать сложнее, журналист НГС узнал у директора «Первого визового центра — Новосибирск» Екатерины Лещенко.
Лояльные страныИспания
Испания очень лояльна к гражданам РФ, а основания для подачи могут быть любые: деловая, гостевая и туристическая цель поездки. Отказы в выдаче виз бывают редко.
— И даже в случае повторной подачи после отказа вполне возможно одобрение. Конечно, рассчитывать на длительные визы уже не приходится, обычно срок ограничен 30–90 днями. Но при хорошей визовой истории можно рассчитывать на более длительный срок — от полугода, — замечает Екатерина Лещенко.
Франция
Франция по-прежнему настроена к гражданам РФ очень позитивно. Правда теперь не выдают практически каждому второму человеку пятилетний Шенген, как было до пандемии, но предоставляют полугодовую визу. Цели поездки также могут быть любыми.
Новые условия
Италия
— Последний год Италия славится своей спонтанностью и непредсказуемостью. Иногда наблюдается практически необоснованный всплеск отказов по самым разным основаниям. А потом это сменяется периодом большого количества одобрений и щедрых по срокам виз. Для консульства Италии тоже очень важна визовая история заявителя, особенно в части корректно отъезженного «итальянского Шенгена», — поясняет Екатерина Лещенко.
Кроме того, при рассмотрении документов очень большое значение придается финансовым гарантиям гражданина. И чем больше денежных средств на счетах у заявителя, тем больше шансов на одобрение и на более длительную визу.
Германия
Раньше консульство Германии в Новосибирске отличалось своей лояльностью, прозрачностью, отзывчивостью, отказы были редкими. Но сейчас ситуация изменилась кардинально, замечает Екатерина Лещенко:
— Перечень оснований для подачи сильно сузился, а список и требования к документам стали практически невыполнимыми для большинства граждан. К сожалению, проблематично стало податься даже на визу по приглашению близких родственников, что раньше являлось самой распространенной целью визита в Германию.
Болгария
Совсем недавно Болгария была очень дружелюбна по отношению к российским заявителям: всем выдавали визы на полгода или на год. Это было удобно, потому что через эту страну туристы ездили в Румынию и на Кипр.
— Но когда Болгария поняла, что визу ее страны многие стали использовать гораздо больше для поездки на Кипр, стали выдавать однократные визы, которые позволяют заехать только в Болгарию, — объясняет Екатерина Лещенко.
Япония
Документы на визу в Японию тоже можно сейчас подать, если у поездки деловая цель, это путешествие к друзьям или родственникам по приглашению или в рамках организованной туристической поездки.
Визы выдают преимущественно краткосрочные, до трех месяцев.
Китай
— Последние два месяца наблюдается невероятный ажиотаж на оформление деловых китайских виз. Это связано со снятием пандемийных ограничений и появлением авиарейсов в Китай. Наблюдаются трудности с записью на подачу, но вполне преодолимые. Мы ищем возможности подачи в различные консульства на территории России — в Москве, Хабаровске, Санкт-Петербурге, Иркутске. Визы выдают, как правило, однократные. На мультивизы могут рассчитывать клиенты, у которых ранее в паспорте были деловые китайские визы, — пояснила Екатерина Лещенко.
Нелояльные страны
К странам, которые не принимают документы для туристической цели от россиян, относятся прибалтийские (Латвия, Литва, Эстония), а также Польша, Финляндия, Нидерланды, Чехия.
Хорватия, Венгрия и Греция принимают документы на шенгенскую визу по туризму, но в качестве подтверждения обязательно нужно приложить выкупленные авиабилеты и оплаченное бронирование отеля. Правда это не гарантирует одобрение визы.
— Австрия, Швеция, Швейцария, Норвегия хоть и принимают документы от россиян практически по всем основаниям, но могут очень долго рассматривать документы, а в итоге еще и отказать заявителю. Как ни странно, но Великобритания не прекращала прием документов от граждан РФ на визы по любым основаниям даже в период пандемии. Да, сроки увеличились, но процент одобрений сохранился на прежнем уровне, — поясняет эксперт.
Несмотря на закрытие всех американских консульств на территории России, у заявителей по-прежнему есть возможность заполнить свою анкету и пройти собеседование с визовым офицером в посольстве США, но на территории другой страны.
— Пожалуй, Канада и Австралия в этом списке выглядят действительно очень сложными или скорее неопределенными. Есть анкеты от клиентов, которые рассматривают уже более одного года. И перспективы, к сожалению, совершенно непонятны. В любом случае необходимо очень внимательно и тщательно изучать требования консульств непосредственно перед подачей документов, — рекомендует Екатерина Лещенко.
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