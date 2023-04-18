Не полетаем даже по России? Цены на авиабилеты могут вырасти на треть (почему так произошло)

Минтранс РФ спрогнозировал рост цен на авиабилеты в летнем сезоне, поскольку власти до сих пор не приняли решение по субсидиям. При этом в Росавиации заявили о том, что количество внутренних авиаперевозок в этом году вырастет на 5%. Насколько обоснованны эти заявления и ждать ли повышения цен на билеты?
Летний сезон в авиации действует с конца марта по конец октября, и в прошлом году авиакомпании получили от государства 100 миллиардов рублей для покрытия расходов от внутренних перевозок. Такую поддержку власти оказали впервые, она была связана с санкциями, введенными после начала СВО. В зимнем сезоне (ноябрь 2022 — март 2023 годов) на поддержку авиаперевозок тоже выделили субсидии, но сумма была намного скромнее — 25,3 миллиарда рублей.
— Программа субсидируемых билетов предполагает компенсацию льготным категориям пассажиров, а также на рейсы в Сибирь и на Дальний Восток, — рассказал редактор портала Profi.travel Антон Тримайлов. — Из-за дальности перелета билеты получаются дорогими, это снижает транспортную доступность регионов. Чтобы она не снижалась, власти субсидируют авиакомпаниям часть расходов. Себестоимость этих рейсов достаточно высока, и без субсидий билеты окажутся недоступны части пассажиров, они откажутся от полетов, и это дополнительно ударит по экономике дальних перелетов.
Как сообщает «Коммерсантъ», Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минтранс с предложением продлить субсидии авиаперевозчикам на нынешний летний сезон в размере 100 миллиардов рублей. В АЭВТ считают, что это поможет достичь целевых показателей по пассажиропотоку на этот год (более 100 миллионов человек). Но власти пока до сих пор не приняли решение по субсидиям, и этот вопрос подняли на совещании по подготовке к туристическому сезону, организованному Минэкономразвития. По словам замглавы Минтранса Игоря Чалика, из-за отсутствия четкого решения по субсидиям может уменьшиться и количество авиарейсов:
— Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 миллиардов рублей. В связи с этим, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%. Соответственно, возможно, будет уменьшение количества рейсов.
При этом даже снижение объема субсидий для авиакомпании привело к тому, что число рейсов сократилось: об этом рассказал замглавы Росавиации Владимир Потешкин.
— Три полетные программы [субсидирования] продолжают работу. Тем не менее хотел бы отметить, что снижение бюджетных средств, которое проводится в настоящее время, уже привело к сокращению на 10 612 рейсов. Из них 4947 рейсов приходятся на труднодоступные регионы, — заявил Потешкин.
По словам Антона Тримайлова, Минтранс заинтересован в продолжении программы субсидирования. И ведомство периодически привлекает внимание к необходимости дальнейшей поддержки перевозчиков.
— Если авиакомпании не получат эти субсидии, они, вполне вероятно, будут вынуждены поднять цены на билеты на всех своих рейсах, а не только на тех, которые сейчас субсидируются. Логично, что лучше поднять все цены на менее заметную величину, чем значительно поднимать на дальнемагистральных рейсах, — объяснил эксперт. — При этом до 2019 года основную прибыль авиакомпаниям приносили международные рейсы. Сейчас доля международной перевозки так и не восстановилась, плюс, много рейсов в Россию выполняют иностранные авиакомпании, для российских перевозчиков экономическая ситуация не очень оптимистичная.
Антон Тримайлов отметил: есть большая вероятность того, что Минтрансу в итоге выделят субсидии, поскольку одна из стратегических задач государства — повышение транспортной доступности отдаленных регионов. Но если этого не случится, авиакомпаниям действительно придется повышать цены и сокращать количество рейсов.
— Авиакомпании все будут по-разному из этой ситуации выходить. В любом случае финансовая деятельность многослойная: если где-то убыло денег, они эти недополученные средства будут компенсировать, в том числе за счет повышения цен по чуть-чуть для всех. Сокращение рейсов затронет не все полеты — авиакомпании будут оптимизировать те, которые сейчас с неполной загрузкой. Число полетов будет сокращаться так, чтобы повысить процент загрузки, — подытожил эксперт.
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