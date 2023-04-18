Не полетаем даже по России? Цены на авиабилеты могут вырасти на треть (почему так произошло)

По словам Антона Тримайлова, Минтранс заинтересован в продолжении программы субсидирования. И ведомство периодически привлекает внимание к необходимости дальнейшей поддержки перевозчиков.



— Если авиакомпании не получат эти субсидии, они, вполне вероятно, будут вынуждены поднять цены на билеты на всех своих рейсах, а не только на тех, которые сейчас субсидируются. Логично, что лучше поднять все цены на менее заметную величину, чем значительно поднимать на дальнемагистральных рейсах, — объяснил эксперт. — При этом до 2019 года основную прибыль авиакомпаниям приносили международные рейсы. Сейчас доля международной перевозки так и не восстановилась, плюс, много рейсов в Россию выполняют иностранные авиакомпании, для российских перевозчиков экономическая ситуация не очень оптимистичная.



Антон Тримайлов отметил: есть большая вероятность того, что Минтрансу в итоге выделят субсидии, поскольку одна из стратегических задач государства — повышение транспортной доступности отдаленных регионов. Но если этого не случится, авиакомпаниям действительно придется повышать цены и сокращать количество рейсов.



— Авиакомпании все будут по-разному из этой ситуации выходить. В любом случае финансовая деятельность многослойная: если где-то убыло денег, они эти недополученные средства будут компенсировать, в том числе за счет повышения цен по чуть-чуть для всех. Сокращение рейсов затронет не все полеты — авиакомпании будут оптимизировать те, которые сейчас с неполной загрузкой. Число полетов будет сокращаться так, чтобы повысить процент загрузки, — подытожил эксперт.