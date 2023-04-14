Вебкамщица издевалась над ребенком во время стрима — ее отправили в СИЗО, а детей забрали в приют

Полиция, Следственный комитет и прокуратура проверяют женщину, которая во время стрима во «ВКонтакте» орала матом на своего 3-летнего сына и оскорбляла его. Подписчики записали видео, как молодая мать унижает ребенка и кричит, что от него «воняет». Эти душераздирающие кадры разлетелись по всему интернету. На видео, как выяснили наши коллеги из NGS24.RU, оказалась 23-летняя жительница Красноярска Нина Полянская (это не настоящая фамилия, а псевдоним, который она сама себе взяла).
Как женщина объяснила свое поведение, в каких условиях она живет и что было после того, как видео с издевательствами над ребенком увидели силовики, смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Полянская воспитывает двух детей — Артема (3,5 года) и Влада (1 год). Она рассказала журналистам, что только три недели назад забрала старшего сына из детского дома, где он провел несколько лет, — органы опеки забрали мальчика, когда ему был всего год.
— У меня сейчас идет так, что больше люблю его (показывает на младшего Влада), потому что его (показывает на Артема) долго не видела, чувства немного остыли. Говорят, не может быть такого, но может быть. У меня может. Сейчас я с ним пытаюсь наладить контакт. За два года он от меня отвык, — пояснила Нина Полянская.
В тот день, когда видео с издевательствами над ребенком попали в Сеть, мать была не в духе из-за разногласий с близкими людьми и владельцем квартиры — он попросил ее съехать в течение 20 дней.
После общественного резонанса суд отправил Нину Полянскую в СИЗО на два месяца. Ее детей, Артема и Влада, поместили в дом ребенка. Органы опеки сейчас готовят исковое заявление о лишении женщины родительских прав.