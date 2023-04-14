Вебкамщица издевалась над ребенком во время стрима — ее отправили в СИЗО, а детей забрали в приют

Как женщина объяснила свое поведение, в каких условиях она живет и что было после того, как видео с издевательствами над ребенком увидели силовики, смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.

Полянская воспитывает двух детей — Артема (3,5 года) и Влада (1 год). Она рассказала журналистам, что только три недели назад забрала старшего сына из детского дома, где он провел несколько лет, — органы опеки забрали мальчика, когда ему был всего год.

— У меня сейчас идет так, что больше люблю его (показывает на младшего Влада), потому что его (показывает на Артема) долго не видела, чувства немного остыли. Говорят, не может быть такого, но может быть. У меня может. Сейчас я с ним пытаюсь наладить контакт. За два года он от меня отвык, — пояснила Нина Полянская.

