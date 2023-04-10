«Отмена решений комиссий запрещена». Администрация объяснила отказ в отсрочке мобилизованному сибиряку с тремя детьми

Администрация Краснозерского района объяснила, почему мобилизованный Иван* (имя изменено в соответствии с законодательством РФ), несмотря на то, что является отцом троих детей, не может получить отсрочку.
Историю Марины и Ивана, у которых во время службы мужчины в зоне СВО появился третий ребенок, мы рассказывали на прошлой неделе. Как объясняла женщина, в ответах на ее запросы с просьбами дать отсрочку мужу как многодетному отцу администрация района указывала, что отсрочка возможна после рождения третьего ребенка. Однако после родов Марина вновь получила отказ в возвращении супруга домой.
Как объяснили корреспонденту НГС в администрации района, на момент призыва в рамках частичной мобилизации «оснований для предоставления отсрочки не имелось».
— На основании указаний статс-секретаря — заместителя Министра обороны Российской Федерации
Там же уточняется, что увольнение военнослужащих, которые были призваны по мобилизации и имеют право отсрочки от призыва, «осуществляется приказами по личному составу, издаваемыми командирами воинских частей».
Найти документ, на который ссылается администрация Краснозерского района, не удалось: ни на сайте Министерства обороны, ни в справочно-правовой системе «Консультант Плюс» его нет.
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Корреспондент НГС обратился за разъяснениями в министерство обороны.
Напомним, в настоящее время отсрочка для отцов с тремя детьми всё еще сохраняется. Это подтвердили в Минобороны и комитете Госдумы по обороне.