«Отмена решений комиссий запрещена». Администрация объяснила отказ в отсрочке мобилизованному сибиряку с тремя детьми

Историю Марины и Ивана, у которых во время службы мужчины в зоне СВО появился третий ребенок, мы рассказывали на прошлой неделе. Как объясняла женщина, в ответах на ее запросы с просьбами дать отсрочку мужу как многодетному отцу администрация района указывала, что отсрочка возможна после рождения третьего ребенка. Однако после родов Марина вновь получила отказ в возвращении супруга домой.

