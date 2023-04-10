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Спецоперация на Украине

«Отмена решений комиссий запрещена». Администрация объяснила отказ в отсрочке мобилизованному сибиряку с тремя детьми

Он стал отцом в третий раз, пока находился в зоне СВО, но домой его не возвращают

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Ивана мобилизовали в сентябре 2022 года, в марте 2023 года у него родился третий ребенок, но отсрочку ему всё равно не дают

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Администрация Краснозерского района объяснила, почему мобилизованный Иван* (имя изменено в соответствии с законодательством РФ), несмотря на то, что является отцом троих детей, не может получить отсрочку.

Историю Марины и Ивана, у которых во время службы мужчины в зоне СВО появился третий ребенок, мы рассказывали на прошлой неделе. Как объясняла женщина, в ответах на ее запросы с просьбами дать отсрочку мужу как многодетному отцу администрация района указывала, что отсрочка возможна после рождения третьего ребенка. Однако после родов Марина вновь получила отказ в возвращении супруга домой.

Как объяснили корреспонденту НГС в администрации района, на момент призыва в рамках частичной мобилизации «оснований для предоставления отсрочки не имелось».

— На основании указаний статс-секретаря — заместителя Министра обороны Российской Федерации № 173/2/27488 от 20 октября 2022 года, отмена решений призывных комиссий по мобилизации муниципальных образований в отношении граждан, призванных на военную службу по мобилизации, которым предусмотрено право предоставления отсрочки по решениям призывных комиссий по мобилизации муниципальных образований, запрещена, — говорится в ответе на запрос НГС.

В обоснование отказа администрация ссылается на указания заместителя министра обороны РФ и отмечает, что такое решение принимают командиры воинских частей

В обоснование отказа администрация ссылается на указания заместителя министра обороны РФ и отмечает, что такое решение принимают командиры воинских частей

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Там же уточняется, что увольнение военнослужащих, которые были призваны по мобилизации и имеют право отсрочки от призыва, «осуществляется приказами по личному составу, издаваемыми командирами воинских частей».

Найти документ, на который ссылается администрация Краснозерского района, не удалось: ни на сайте Министерства обороны, ни в справочно-правовой системе «Консультант Плюс» его нет.

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Корреспондент НГС обратился за разъяснениями в министерство обороны.

Напомним, в настоящее время отсрочка для отцов с тремя детьми всё еще сохраняется. Это подтвердили в Минобороны и комитете Госдумы по обороне.

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