Билборды с космонавтом из Новосибирска Анной Кикиной установили в Москве

Фотографии космонавта из Новосибирска Анны Кикиной и ее коллег появились на билбордах в Москве. Об украшении столицы ко Дню космонавтики сообщил Роскосмос.
— Как мы упоминали, с начала этого месяца на улицах и проспектах Москвы появились изображения с достижениями отечественной космонавтики. Теперь в пробке или на прогулке можно проникнуться техническим прорывом в этой отрасли и вдохновиться историей космонавтов, — говорится в сообщении телеграм-канала Роскосмоса.
Ранее НГС рассказал о том, как Новосибирск будет встречать День космонавтики. Горожан ожидают Гагаринские вечера, Тотальный диктант под диктовку космонавта, выставки и салют.