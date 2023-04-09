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Билборды с космонавтом из Новосибирска Анной Кикиной установили в Москве

Фотографиями российских космонавтов украшают столицу к их профессиональному празднику

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Недавно звание почетного жителя Новосибирска предложили присвоить Анне Кикиной. Ее имя могут присвоить также школе и планетарию

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Фотографии космонавта из Новосибирска Анны Кикиной и ее коллег появились на билбордах в Москве. Об украшении столицы ко Дню космонавтики сообщил Роскосмос.

— Как мы упоминали, с начала этого месяца на улицах и проспектах Москвы появились изображения с достижениями отечественной космонавтики. Теперь в пробке или на прогулке можно проникнуться техническим прорывом в этой отрасли и вдохновиться историей космонавтов, — говорится в сообщении телеграм-канала Роскосмоса.

Помимо Кикиной на билбордах красуются ее коллеги

Помимо Кикиной на билбордах красуются ее коллеги

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Ранее НГС рассказал о том, как Новосибирск будет встречать День космонавтики. Горожан ожидают Гагаринские вечера, Тотальный диктант под диктовку космонавта, выставки и салют.

Анна КикинаКосмосКосмонавтДень космонавтики
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