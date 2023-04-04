СК РФ переквалифицировал уголовное дело о взрыве в Санкт-Петербурге на теракт: новости СВО за 3 апреля

В Мелитополе взорвался автомобиль. Ранен чиновник

Утром 3 апреля в Мелитополе на улице Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации города. При взрыве автомобиля пострадал один человек — им оказался Максим Зубарев, занимавший должность главы администрации поселка Акимовка.



— Состояние Максима Зубарева, пострадавшего при взрыве автомобиля в Мелитополе, врачи оценивают как тяжелое, — говорится в сообщении администрации Мелитополя.

