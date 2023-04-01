Полиция начала проверку Семена Слепакова по статье о дискредитации ВС РФ: новости СВО за 31 марта

Регулятор получил право направлять в редакции любых СМИ обязательные для исполнения предписания, штрафы, запрещать работу интернет-изданий сроком на 14 дней без решения суда, отменять регистрацию печатных СМИ. Также ведомство теперь может требовать от провайдеров отключить доступ к интернет-изданиям без решения суда, требовать от сервисов YouTube и Facebook (деятельность запрещена в РФ) удалять любой материал, а от компании Google — удалять информацию из выдачи поиска.

Закон также запрещает все телеканалы и медиаресурсы России и распространение информации о действиях РФ, которую украинские власти посчитают недостоверной.