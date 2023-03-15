США заявили, что российский истребитель перехватил американский дрон над Черным морем

Европейское командование США сообщило о перехвате российским Су-27 американского беспилотника над Черным морем.
— Два российских самолета Су-27 совершили небезопасный и непрофессиональный перехват беспилотного самолета MQ-9 ВВС США, выполнявшего разведывательную операцию, который находился сегодня в международном воздушном пространстве над Черным морем, — говорится в заявлении Европейского командования ВС США. — Примерно в 7:03 утра (CET) один из российских самолетов Су-27 задел винт MQ-9, в результате чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах. Несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 безрассудным, экологически небезопасным и непрофессиональным образом. Этот инцидент демонстрирует отсутствие компетентности в дополнение к тому, что он небезопасен и непрофессионален.
— Что-то произошло, но у нас нет подтверждения, что дрон был сбит. Ведется расследование, — сообщает агентство AFP со ссылкой на источник.
По информации агентства, дрон произведен в США, но какой именно стране принадлежит, пока неизвестно.
В Белом доме сообщили, что Госдеп США намерен провести контакты с РФ по поводу инцидента.
Российская сторона пока никак не комментировала инцидент.